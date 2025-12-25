Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

25. decembra 2025

Darčeky, koleda aj tímový duch. Slovenská hokejová „dvadsiatka“ oslávila Štedrý deň v USA – VIDEO


Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov strávila Štedrý deň spoločne v USA, kde sa v Minnesote pripravuje na blížiace sa majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie. ...



Zdieľať
slovenska hokejova dvadsiatka oslavovala vianoce v usa 676x448 25.12.2025 (SITA.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov strávila Štedrý deň spoločne v USA, kde sa v Minnesote pripravuje na blížiace sa majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie. Aj napriek veľkej vzdialenosti od domova si mladí Slováci udržali sviatočnú atmosféru a Vianoce prežili ako jeden tím. V dejisku turnaja ich čakala spoločná večera, darčeky aj slovenské koledy.

Menu bolo tradičné slovenské


Program Štedrého dňa vyvrcholil spoločnou večerou v hoteli po presune z Bemidji do St. Paul, kde sa šampionát odohrá. Hoci menu nebolo tradične slovenské, podstatné bolo, že hráči a realizačný tím trávili sviatočný čas spolu. Darčeky pre nich, ako každý rok, zabezpečil dlhoročný partner slovenského hokeja Orange Slovensko.

„Na juniorských majstrovstvách sveta som prvý rok. Užili sme si to s chalanmi fajn. Pred chvíľkou nám Ježiško doniesol nejaké darčeky. Máme teraz voľný program a čakáme, čo bude zajtra. Máme tréning a 26. hráme zápas,“ povedal útočník Jakub Dubravík podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Modlitba a slovenská vianočná hudba


Sviatočnú atmosféru dotvorila spoločná modlitba aj slovenská vianočná hudba. „Pomodlili sme sa spolu, hrala nám slovenská vianočná hudba, najedli sme sa a išli sme si zobrať darčeky. Dostali sme slúchadlá od Orangeu, sme im za to vďační. Verím, že všetkým budú parádne fungovať,“ doplnil Dubravík.

Spokojnosť neskrýval ani obranca Filip Kovalčík: „Bolo to super, strávili sme to ako jedná rodina, všetci chalani aj tréneri. Napapali sme sa a dostali sme darčeky.“

O kultúrnu vložku sa postarali dvaja najmladší hráči tímu Filip Kovalčík a Adam Goljer, ktorí zaspievali tradičnú koledu. „Ako najmladší hráči v tíme sme spievali Tichú noc. Veľmi nám to nešlo, predsalen nie sme speváci, ale hokejisti. Ale bola to zábava,“ uviedol Kovalčík, ktorý zároveň poslal pozdrav fanúšikom na Slovensku: „Užívajte si to naplno a buďte pozitívne naladení. Prajeme vám krásne sviatky.“

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Darčeky, koleda aj tímový duch. Slovenská hokejová „dvadsiatka“ oslávila Štedrý deň v USA – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS v hokeji do 20 rokov Štedrý deň Vianoce
