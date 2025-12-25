|
25. decembra 2025
Zosnulý biatlonista Sivert Guttorm Bakken v minulosti otvorene hovoril o problémoch so srdcom po vakcíne proti COVID-19
Zosnulý nórsky biatlonista Sivert Guttorm Bakken, ktorého našli mŕtveho v hotelovej izbe v Taliansku, mal na sebe výškovú masku, čo je pomôcka, ktorá má ...
25.12.2025 (SITA.sk) -
Zosnulý nórsky biatlonista Sivert Guttorm Bakken, ktorého našli mŕtveho v hotelovej izbe v Taliansku, mal na sebe výškovú masku, čo je pomôcka, ktorá má simulovať tréning vo vysokých nadmorských výškach. Referuje o tom web sportowefakty.wp.pl s odvolaním sa na oficiálne vyhlásenie Nórskej biatlonovej asociácie.
„Keď našli jeho telo, Sivert Bakken mal na sebe výškovú masku. Nórska biatlonová asociácia v súčasnosti nevie o okolnostiach získania a použitia tejto masky. V najbližších dňoch bude asociácia hľadať podrobnejšie vysvetlenie skutočných okolností,“ uviedla Nórska biatlonová asociácia vo vyhlásení.
Asociácia dodala, že naďalej úzko spolupracuje s políciou na mieste činu a vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie sa nemôže ďalej vyjadrovať k možným kauzálnym súvislostiam. „Ďalšie informácie pre tlač budú poskytnuté hneď, ako budeme vedieť viac. Žiadame o rešpekt k rodine, blízkym a tímovým kolegom v tomto veľmi ťažkom období,“ dodala asociácia.
Nórska verejnoprávna televízia NRK informovala, že Bakken sa v minulosti otvorene vyjadril o problémoch so srdcom po tretej dávke vakcíny proti COVID-19 v roku 2022.
Po dlhom návrate sa však v ostatných týždňoch zúčastnil na pretekoch Svetového pohára a v celkovom hodnotení tejto sezóny bol na 13. mieste. Cez víkend bol súčasťou pretekov Svetového pohára vo francúzskom stredisku Le Grand Bornand a do Talianska pricestoval na sústredenie.
