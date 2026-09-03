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 24hod.sk    Šport

03. septembra 2026

Alcaraz označil tenisový kalendár za „nemožný“. Odmieta ďalej naháňať všetky turnaje


Tagy: US Open

Španielsky obhajca titulu na US Open po štvormesačnej pauze plánuje v budúcnosti pravidelne vynechávať časť sezóny. Španielsky tenista Carlos Alcaraz plánuje v ...



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aptopix_us_open_tennis_97248 676x451 3.9.2026 (SITA.sk) - Španielsky obhajca titulu na US Open po štvormesačnej pauze plánuje v budúcnosti pravidelne vynechávať časť sezóny.


Španielsky tenista Carlos Alcaraz plánuje v budúcnosti znížiť počet odohraných turnajov. Sedemnásobný grandslamový šampión po postupe do tretieho kola US Open označil súčasný tenisový kalendár za „nemožný“ a upozornil, že jeho náročnosť podľa neho prispieva k rastúcemu počtu zranení hráčov.

Alcaraz sa iba nedávno vrátil po štvormesačnej prestávke spôsobenej zranením zápästia. „Samozrejme, nechcem mať takúto prestávku pre zranenie. V budúcnosti si však budem dávať dlhšie prestávky. Možno nie štyri mesiace, ale mesiac či dva a vynechám niektoré turnaje, pretože nie je možné hrať všetky,“ povedal Španiel.

Podľa Alcaraza pribúdajú v kalendári významné turnaje a hráči čelia čoraz väčšej záťaži. „Vidíme veľa hráčov, ktorí sa zraňujú, veľa hráčov, ktorí sú unavení. Ak s tým nič neurobia, v budúcnosti toho uvidíme ešte viac,“ upozornil. Dodal, že po skúsenosti z tejto sezóny bude v budúcnosti určite niektoré turnaje vynechávať.

Úradujúci šampión US Open sa do tretieho kola dostal po víťazstve nad Portugalčanom Jaimem Fariom, ktorému patrí 72. miesto vo svetovom rebríčku. Alcaraz po slabšom začiatku zvíťazil 4:6, 6:0, 6:3, 6:2 za dve hodiny a 40 minút.

Španiel pripísal problémy v prvom sete najmä nevyužitej možnosti na brejk, po ktorej mohol viesť 4:2. Faria namiesto toho vyrovnal na 3:3 a následne zobral Alcarazovi podanie. „Ponáhľal som sa. Nedal som si čas, nebol som trpezlivý a to ma, samozrejme, stálo brejk,“ zhodnotil Alcaraz.

Faria však na úspešný prvý set nenadviazal. V druhom dejstve sa mu prestalo dariť na podaní, zatiaľ čo Alcaraz zvýšil tempo a trikrát mu zobral servis. Španiel potom získal prevahu aj v treťom sete a ujal sa vedenia 2:1 na sety. Vo štvrtom sete Alcaraz dvakrát prelomil súperovo podanie a dostal sa do vedenia 5:1. Následne zápas pri vlastnom servise ukončil a zabezpečil si postup do tretieho kola.


Zdroj: SITA.sk - Alcaraz označil tenisový kalendár za „nemožný“. Odmieta ďalej naháňať všetky turnaje © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: US Open
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