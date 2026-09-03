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03. septembra 2026
Favoritky nedali súperkám šancu. Sobolenková povolila súperke dva gemy, Muchová iba jeden
Arina Sobolenková a Karolína Muchová predviedli poriadny uragán na US Open. Iba 54 minút trvalo druhé vystúpenie Ariny Sobolenkovej na tohtoročnom US Open v New Yorku. Bieloruská favoritka ...
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3.9.2026 (SITA.sk) - Arina Sobolenková a Karolína Muchová predviedli poriadny uragán na US Open.
Iba 54 minút trvalo druhé vystúpenie Ariny Sobolenkovej na tohtoročnom US Open v New Yorku.
Bieloruská favoritka poslala domov ruskú kvalifikantku a zároveň newyorskú debutantku Polinu Jacenkovú presvedčivým výsledkom aj výkonom 6:1, 6:1.
Ešte o jeden gem menej povolila svojej súperke Češka Karolína Muchová. Britku Katie Boulterovú prevalcovala 6:1, 6:0.
Svetová jednotka a dvojnásobná obhajkyňa triumfu vo Flushing Meadows predviedla 24 víťazných úderov a využila šesť z ôsmich brejkových príležitostí.
Bieloruská tenistka predĺžila víťaznú sériu zápasov na US Open na pätnásť, zároveň 22-krát za sebou neprehrala zápas 2. kola na grandslamovom turnaji.
V 3. kole na topfavoritku čaká súboj s Kamilou Rachimovovou z Uzbekistanu. „Som spokojná s mojím výkonom aj koncentráciou a som rada, že mám za sebou tento zápas," uviedla Sobolenková na webe US Open.
Výbornú formu zatiaľ ukazuje česká tenistka Karolína Muchová. Finalistka tohtoročného Wimbledonu v 2. kole vyprevadila z kurtu Britku Katie Boulterovú výsledkom 6:1, 6:0.
Muchová absolútne dominovala aj preto, že jej súperka kopila chyby. Britská hráčka mala bilanciu víťazných úderov a nevynútených chýb 4-22. Česká univerzálka uštedrila nepopulárneho "kanára" aj v 1. kole Rakúšanke Sinje Krausovej pri víťazstve 6:3, 6:0.
Postúpila aj Muchovej premožiteľka z finále Wimbledonu a zároveň krajanka Linda Nosková. Poradila si s Thajčankou Lanlanou Tararudeeovou 6:4, 6:2. Súperkou nasadenej šestky v 3. kole bude Američanka Ann Liová.
Zdroj: SITA.sk - Favoritky nedali súperkám šancu. Sobolenková povolila súperke dva gemy, Muchová iba jeden © SITA Všetky práva vyhradené.
Iba 54 minút trvalo druhé vystúpenie Ariny Sobolenkovej na tohtoročnom US Open v New Yorku.
Bieloruská favoritka poslala domov ruskú kvalifikantku a zároveň newyorskú debutantku Polinu Jacenkovú presvedčivým výsledkom aj výkonom 6:1, 6:1.
Ešte o jeden gem menej povolila svojej súperke Češka Karolína Muchová. Britku Katie Boulterovú prevalcovala 6:1, 6:0.
Svetová jednotka a dvojnásobná obhajkyňa triumfu vo Flushing Meadows predviedla 24 víťazných úderov a využila šesť z ôsmich brejkových príležitostí.
Víťazné série
Bieloruská tenistka predĺžila víťaznú sériu zápasov na US Open na pätnásť, zároveň 22-krát za sebou neprehrala zápas 2. kola na grandslamovom turnaji.
V 3. kole na topfavoritku čaká súboj s Kamilou Rachimovovou z Uzbekistanu. „Som spokojná s mojím výkonom aj koncentráciou a som rada, že mám za sebou tento zápas," uviedla Sobolenková na webe US Open.
Dva "kanáre"
Výbornú formu zatiaľ ukazuje česká tenistka Karolína Muchová. Finalistka tohtoročného Wimbledonu v 2. kole vyprevadila z kurtu Britku Katie Boulterovú výsledkom 6:1, 6:0.
Muchová absolútne dominovala aj preto, že jej súperka kopila chyby. Britská hráčka mala bilanciu víťazných úderov a nevynútených chýb 4-22. Česká univerzálka uštedrila nepopulárneho "kanára" aj v 1. kole Rakúšanke Sinje Krausovej pri víťazstve 6:3, 6:0.
Aj Nosková úspešná
Postúpila aj Muchovej premožiteľka z finále Wimbledonu a zároveň krajanka Linda Nosková. Poradila si s Thajčankou Lanlanou Tararudeeovou 6:4, 6:2. Súperkou nasadenej šestky v 3. kole bude Američanka Ann Liová.
Zdroj: SITA.sk - Favoritky nedali súperkám šancu. Sobolenková povolila súperke dva gemy, Muchová iba jeden © SITA Všetky práva vyhradené.
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