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16. júla 2026

Alcaraz po dlhej pauze zavinenej zranením plánuje návrat na tenisové kurty


Tagy: ATP Tour

Španielsky tenista Carlos Alcaraz by sa mohol vrátiť do zápasového diania už v americkom Cincinnati. Trojka svetového rebríčka tenistov Španiel Carlos Alcaraz, ktorý je pre zdravotné problémy mimo ...



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16.7.2026 (SITA.sk) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz by sa mohol vrátiť do zápasového diania už v americkom Cincinnati.


Trojka svetového rebríčka tenistov Španiel Carlos Alcaraz, ktorý je pre zdravotné problémy mimo súťažného diania už od apríla, by sa na kurty mohol vrátiť už počas nasledujúceho týždňa na turnaji v americkom Cincinnati. Ak sa na podujatí predstaví, absolvuje prvý zápas od aprílového zranenia, ktoré utrpel v prvom kole v španielskej Barcelone.

Alcaraz sa po zranení odhlásil z turnajov v Madride aj Ríme a chýbal aj na Roland Garros, kde mal obhajovať singlový titulu z predchádzajúcich dvoch ročníkov. Vynechal tiež londýnsky Wimbledon, na ktorom triumfoval jeho rival Jannik Sinner finálovým triumfom nad Nemcom Alexandrom Zverevom.

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Návrat Alcaraza na turnaji v Cincinnati by mu mohol pomôcť získať herný rytmus pred obhajobou titulu na US Open, turnaj sa začne koncom augusta v newoyrskom Flushing Meadow.

Carlos Alcaraz už má na konte titulu zo všetkých štyroch grandslamových turnajov napriek tomu, že má len 23 rokov. V Paríži triumfoval v rokoch 2024 a 2025, v Londýne v rokoch 2023 a 2024, v New Yorku v rokoch 2022 a 2025 a v Melbourne v januári 2026.


Zdroj: SITA.sk - Alcaraz po dlhej pauze zavinenej zranením plánuje návrat na tenisové kurty © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ATP Tour
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