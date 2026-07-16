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16. júla 2026
Získal titul s Arsenalom a prestúpil do Turecka. Kde bude hrávať belgický krídelník? – VIDEO
Leandro Trossard podpísal zmluvu s Besiktasom Istanbul. Belgický futbalový krídelník Leandro Trossard sa po zisku anglického titulu vo farbách londýnskeho Arsenalu rozhodol pre odchod do inej súťaže. ...
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16.7.2026 (SITA.sk) - Leandro Trossard podpísal zmluvu s Besiktasom Istanbul.
Belgický futbalový krídelník Leandro Trossard sa po zisku anglického titulu vo farbách londýnskeho Arsenalu rozhodol pre odchod do inej súťaže. Tridsaťjedenročný účastník MS 2026 smeruje do Turecka, kde bude hrať za Besiktas Istanbul.
Podľa nepotvrdených informácií za neho Turci zaplatili približne 18 miliónov eur. Trossard prišiel do Lodnýna z konkurenčného z Brightonu v januári 2023.
Počas pôsobenia u "kanonierov" odohral 174 zápasov vo všetkých súťažiach, dosiahol v nich 36 presných zásahov a pridal 34 gólových prihrávok. Bol súčasťou mužstva Mikaela Artetu, ktoré v ostatnej sezóne ovládlo Premier League po viac ako dvoch dekádach.
"Všetci v Arsenale by chceli poďakovať Leandrovi za jeho cenný prínos klubu a popriať mu všetko najlepšie do budúcnosti,“ uviedli zástupcovia londýnskeho družstva vo svojom vyhlásení na oficiálnom webe.
Zdroj: SITA.sk - Získal titul s Arsenalom a prestúpil do Turecka. Kde bude hrávať belgický krídelník? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Belgický futbalový krídelník Leandro Trossard sa po zisku anglického titulu vo farbách londýnskeho Arsenalu rozhodol pre odchod do inej súťaže. Tridsaťjedenročný účastník MS 2026 smeruje do Turecka, kde bude hrať za Besiktas Istanbul.
Podľa nepotvrdených informácií za neho Turci zaplatili približne 18 miliónov eur. Trossard prišiel do Lodnýna z konkurenčného z Brightonu v januári 2023.
Počas pôsobenia u "kanonierov" odohral 174 zápasov vo všetkých súťažiach, dosiahol v nich 36 presných zásahov a pridal 34 gólových prihrávok. Bol súčasťou mužstva Mikaela Artetu, ktoré v ostatnej sezóne ovládlo Premier League po viac ako dvoch dekádach.
"Všetci v Arsenale by chceli poďakovať Leandrovi za jeho cenný prínos klubu a popriať mu všetko najlepšie do budúcnosti,“ uviedli zástupcovia londýnskeho družstva vo svojom vyhlásení na oficiálnom webe.
Zdroj: SITA.sk - Získal titul s Arsenalom a prestúpil do Turecka. Kde bude hrávať belgický krídelník? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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