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 24hod.sk    Šport

16. júla 2026

Bol súčasťou škótskeho tímu na MS 2026. Kariéru ukončil skúsený brankár Gordon


Tagy: MS vo futbale 2026 Škótska futbalová reprezentácia

Craig Gordon oficiálne ukončil profesionálnu hráčsku kariéru, na klubovej úrovni ju uzavrel v tíme Heart of Midlothian. Škótsky futbalový brankár Craig Gordon sa vo veku 43 rokov rozhodol ukončiť ...



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scotland_curacao_soccer_73898 676x451 16.7.2026 (SITA.sk) - Craig Gordon oficiálne ukončil profesionálnu hráčsku kariéru, na klubovej úrovni ju uzavrel v tíme Heart of Midlothian.


Škótsky futbalový brankár Craig Gordon sa vo veku 43 rokov rozhodol ukončiť aktívnu kariéru športovca. Rodák z Edinburghu ostatných šesť rokov strávil na klubovej úrovni v tíme Heart of Midlothian, kariéru uzavrel ako náhradný gólman na svetovom šampionáte v Severnej Amerike.

Gordon počas 24-ročnej profikariéru získal päť ligových titulov s Celticom Glasgow. Jeho kariéru poznačili viaceré zranenia, napriek tomu sa mu darilo bol hviezdou v Celticu, Sunderlandu aj Hearts.

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V roku 2007 za neho Sunderland zaplatil rekordnú sumu 9 miliónov libier (cca 10,6 milióna eur), čo bol v tom čase najvyšší britský poplatok za brankára.

Posledný zápas jeho profesionálnej kariéry odchytal v máji počas prípravy na MS 2026, Škóti si zmerali sily s Curacaom. Na klubovej úrovni to bol januárový súboj Hearts proti Celticu.



"Každý má sny. Moje sny asi neboli odlišné od snov väčšiny detí - hrať za môj klub a svoju krajinu, Heart of Midlothian a Škótsko. Nemožné? Absolútne nie. Tvrdá práca, obete a prekonávanie prekážok, krok za krokom sa sny stávajú skutočnosťou, od fanúšika Hearts po hráča Hearts,“ uviedol Gordon na instagrame.

Gordon debutoval v reprezentácii v roku 2004, nazbieral 84 reprezentačných štartov. Na tohtoročnom šampionáte nezasiahol do hry, všetky tri zápasy odchytal Angus Gunn z Nottinghamu Forest.

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"Nie som najlepší spevák, ale zlepšil som sa, keď som 84-krát odspieval národnú hymnu. Najväčšie mená na najväčších štadiónoch na najväčších scénach. Každý moment som si vychutnal. Nikdy som nechcel, aby sa to skončilo, ale skončiť sa to musí. Žil som svoje sny a za to som veľmi vďačný,“ vyhlásil Gordon.


Zdroj: SITA.sk - Bol súčasťou škótskeho tímu na MS 2026. Kariéru ukončil skúsený brankár Gordon © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026 Škótska futbalová reprezentácia
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