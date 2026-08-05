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 24hod.sk    Šport

05. augusta 2026

Alcaraz sa odhlásil z turnaja v Cincinnati, stále nemá doliečené zápästie


Tagy: ATP Tour

Dvojka svetového rebríčka vynechá prípravné podujatie pred US Open, stále nie je úplne fit. Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa odhlásil z turnaja v americkom Cincinnati, keďže stále si nedoliečil ...



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aptopix_japan_open_tennis_97033 scaled 5.8.2026 (SITA.sk) - Dvojka svetového rebríčka vynechá prípravné podujatie pred US Open, stále nie je úplne fit.


Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa odhlásil z turnaja v americkom Cincinnati, keďže stále si nedoliečil zranené zápästie, ktoré ho trápi už od apríla. Organizátori podujatia informovali, že Španiel nebude obhajovať titul na turnaji, ktorý sa začne 13. augusta.

Riaditeľ turnaja Bob Moran vo vyhlásení vyjadril podporu Alcarazovi a poprial mu úspešné zotavenie: "Vieme, že Carlos robí všetko pre to, aby sa čo najskôr vrátil do turnajového kolotoča. Prajeme mu rýchle uzdravenie a tešíme sa, keď ho opäť privítame v Cincinnati.“

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Odhlásenie vyvoláva otázky o pripravenosti Alcaraza na obhajobu titulu na US Open, záverečnom grandslamovom turnaji sezóny, ktorý sa začne 30. augusta v New Yorku. Turnaj v Cincinnati je tradične poslednou významnou prípravou pred US Open.

Dvadsaťtriročná dvojka svetového rebríčka už tento rok vynechala Roland Garros aj Wimbledon, keďže sa zotavuje zo zranenia, ktoré utrpela v apríli v Barcelone v súboji 1. kola dvojhry mužov.

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Počas Wimbledonu, na ktorom triumfoval Talian Jannik Sinner nad víťazom z Paríža Nemcom Alexandrom Zverevom, Alcaraz povedal, že jeho liečba napreduje, no ešte nie je pripravený na návrat na kurt.

Od debutu na Australian Open 2021 Alcaraz vynechal už tri grandslamové turnaje. Stal sa pritom najmladším mužom, ktorý úspešne dokončil kariérny Grand Slam, keď v januári triumfoval na Australian Open v Malebourne. Vo februári tiež vyhral turnaj ATP v Dauhe.


Zdroj: SITA.sk - Alcaraz sa odhlásil z turnaja v Cincinnati, stále nemá doliečené zápästie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ATP Tour
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