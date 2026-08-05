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05. augusta 2026
Infantino po stiahnutí kontroverzného investičného plánu čelí kritike, v Maroku však našiel podporu
Šéf FIFA Gianni Infantino zvolal v Maroku mimoriadne rokovanie s členmi predstavenstva. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino zvolal do afrického Maroka mimoriadne rokovanie s ...
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5.8.2026 (SITA.sk) - Šéf FIFA Gianni Infantino zvolal v Maroku mimoriadne rokovanie s členmi predstavenstva.
Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino zvolal do afrického Maroka mimoriadne rokovanie s ostatnými členmi predstavenstva v čase, keď sa stretáva s vlnou kritiky za svoje zrušené plány na otvorenie majstrovstiev sveta pre súkromné investície.
Plán, ktorý vyvolal vnútorné aj vonkajšie spory, navrhoval založenie novej komerčnej spoločnosti FIFA Forward Enterprise (FFE), ktorá by riadila podujatia ako majstrovstvá sveta či svetový šampionát klubov. Očakávaná hodnota projektu bola 20 miliárd dolárov a mohol by priniesť 4,2 miliardy dolárov do pokladnice FIFA. Podľa návrhu by každá z 211 členských asociácií FIFA získala jednorazovú platbu 20 miliónov dolárov už začiatkom roku 2027, pričom by sa tiež zvýšila ich finančná podpora v období 2027-2030 z 8 na 20 miliónov dolárov.
Tento plán sa však stretol s tvrdým odporom, vrátane protestu Európskej futbalovej únie (UEFA), ktorá dokonca hrozila bojkotom MS, čo viedlo k stiahnutiu návrhu. Kritika vyvrcholila aj interným únikom mailu generálneho sekretára Mattiasa Grafströma, ktorý označil túto iniciatívu za "smutnú a zavrhnutiahodnú sériu udalostí".
Marocký futbalový predstaviteľ Fouzi Lekjaa, ktorý verejne podporil 56-ročného švajčiarskeho právnika Infantina, ocenil jeho "múdry" krok a vyzdvihol jeho desaťročné vedenie FIFA a všetky iniciatívy zamerané na rozvoj svetového futbalu. Maroko je jednou z krajín, ktoré majú v roku 2030 spoluorganizovať majstrovstvá sveta národných tímov.
Po úspechu ostatného svetového šampionátu, ktorý sa premiérovo konal pre 48 tímov a hostili ho spolu Kanada, Mexiko aj USA, sa Infantino pripravoval na štvrté a záverečné funkčné obdobie. Avšak po kontroverziách so spomínaným plánom sa jeho pozícia dostala pod značný tlak, pričom vo futbalovej komunite sa ozývajú výzvy na jeho odstúpenie.
UEFA označila plán za "špinavý, zákulisný a nepriehľadný obchod" a konštatovala, že aktuálne vedenie FIFA stratilo dôveru UEFA a mnohých ďalších členov futbalovej rodiny. CONCACAF, ktorý zastreľuje futbal v Severnej a Strednej Amerike dokonca požaduje "komplexné vyúčtovanie s touto prezidentskou garnitúrou" a kritizuje Infantinovu "slabú správu a vedenie".
Zdroj: SITA.sk - Infantino po stiahnutí kontroverzného investičného plánu čelí kritike, v Maroku však našiel podporu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino zvolal do afrického Maroka mimoriadne rokovanie s ostatnými členmi predstavenstva v čase, keď sa stretáva s vlnou kritiky za svoje zrušené plány na otvorenie majstrovstiev sveta pre súkromné investície.
Plán, ktorý vyvolal vnútorné aj vonkajšie spory, navrhoval založenie novej komerčnej spoločnosti FIFA Forward Enterprise (FFE), ktorá by riadila podujatia ako majstrovstvá sveta či svetový šampionát klubov. Očakávaná hodnota projektu bola 20 miliárd dolárov a mohol by priniesť 4,2 miliardy dolárov do pokladnice FIFA. Podľa návrhu by každá z 211 členských asociácií FIFA získala jednorazovú platbu 20 miliónov dolárov už začiatkom roku 2027, pričom by sa tiež zvýšila ich finančná podpora v období 2027-2030 z 8 na 20 miliónov dolárov.
Tento plán sa však stretol s tvrdým odporom, vrátane protestu Európskej futbalovej únie (UEFA), ktorá dokonca hrozila bojkotom MS, čo viedlo k stiahnutiu návrhu. Kritika vyvrcholila aj interným únikom mailu generálneho sekretára Mattiasa Grafströma, ktorý označil túto iniciatívu za "smutnú a zavrhnutiahodnú sériu udalostí".
Marocký futbalový predstaviteľ Fouzi Lekjaa, ktorý verejne podporil 56-ročného švajčiarskeho právnika Infantina, ocenil jeho "múdry" krok a vyzdvihol jeho desaťročné vedenie FIFA a všetky iniciatívy zamerané na rozvoj svetového futbalu. Maroko je jednou z krajín, ktoré majú v roku 2030 spoluorganizovať majstrovstvá sveta národných tímov.
Po úspechu ostatného svetového šampionátu, ktorý sa premiérovo konal pre 48 tímov a hostili ho spolu Kanada, Mexiko aj USA, sa Infantino pripravoval na štvrté a záverečné funkčné obdobie. Avšak po kontroverziách so spomínaným plánom sa jeho pozícia dostala pod značný tlak, pričom vo futbalovej komunite sa ozývajú výzvy na jeho odstúpenie.
UEFA označila plán za "špinavý, zákulisný a nepriehľadný obchod" a konštatovala, že aktuálne vedenie FIFA stratilo dôveru UEFA a mnohých ďalších členov futbalovej rodiny. CONCACAF, ktorý zastreľuje futbal v Severnej a Strednej Amerike dokonca požaduje "komplexné vyúčtovanie s touto prezidentskou garnitúrou" a kritizuje Infantinovu "slabú správu a vedenie".
Zdroj: SITA.sk - Infantino po stiahnutí kontroverzného investičného plánu čelí kritike, v Maroku však našiel podporu © SITA Všetky práva vyhradené.
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