Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 5.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hortenzia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

05. augusta 2026

Infantino po stiahnutí kontroverzného investičného plánu čelí kritike, v Maroku však našiel podporu



Šéf FIFA Gianni Infantino zvolal v Maroku mimoriadne rokovanie s členmi predstavenstva. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino zvolal do afrického Maroka mimoriadne rokovanie s ...



Zdieľať
frabce_kazakhstan_wcup_2022_soccer_22879 708723adc48747668d47bed8c5d9a041 scaled 1 676x451 5.8.2026 (SITA.sk) - Šéf FIFA Gianni Infantino zvolal v Maroku mimoriadne rokovanie s členmi predstavenstva.


Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino zvolal do afrického Maroka mimoriadne rokovanie s ostatnými členmi predstavenstva v čase, keď sa stretáva s vlnou kritiky za svoje zrušené plány na otvorenie majstrovstiev sveta pre súkromné investície.

Plán, ktorý vyvolal vnútorné aj vonkajšie spory, navrhoval založenie novej komerčnej spoločnosti FIFA Forward Enterprise (FFE), ktorá by riadila podujatia ako majstrovstvá sveta či svetový šampionát klubov. Očakávaná hodnota projektu bola 20 miliárd dolárov a mohol by priniesť 4,2 miliardy dolárov do pokladnice FIFA. Podľa návrhu by každá z 211 členských asociácií FIFA získala jednorazovú platbu 20 miliónov dolárov už začiatkom roku 2027, pričom by sa tiež zvýšila ich finančná podpora v období 2027-2030 z 8 na 20 miliónov dolárov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Tento plán sa však stretol s tvrdým odporom, vrátane protestu Európskej futbalovej únie (UEFA), ktorá dokonca hrozila bojkotom MS, čo viedlo k stiahnutiu návrhu. Kritika vyvrcholila aj interným únikom mailu generálneho sekretára Mattiasa Grafströma, ktorý označil túto iniciatívu za "smutnú a zavrhnutiahodnú sériu udalostí".

Marocký futbalový predstaviteľ Fouzi Lekjaa, ktorý verejne podporil 56-ročného švajčiarskeho právnika Infantina, ocenil jeho "múdry" krok a vyzdvihol jeho desaťročné vedenie FIFA a všetky iniciatívy zamerané na rozvoj svetového futbalu. Maroko je jednou z krajín, ktoré majú v roku 2030 spoluorganizovať majstrovstvá sveta národných tímov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Po úspechu ostatného svetového šampionátu, ktorý sa premiérovo konal pre 48 tímov a hostili ho spolu Kanada, Mexiko aj USA, sa Infantino pripravoval na štvrté a záverečné funkčné obdobie. Avšak po kontroverziách so spomínaným plánom sa jeho pozícia dostala pod značný tlak, pričom vo futbalovej komunite sa ozývajú výzvy na jeho odstúpenie.

UEFA označila plán za "špinavý, zákulisný a nepriehľadný obchod" a konštatovala, že aktuálne vedenie FIFA stratilo dôveru UEFA a mnohých ďalších členov futbalovej rodiny. CONCACAF, ktorý zastreľuje futbal v Severnej a Strednej Amerike dokonca požaduje "komplexné vyúčtovanie s touto prezidentskou garnitúrou" a kritizuje Infantinovu "slabú správu a vedenie".



Zdroj: SITA.sk - Infantino po stiahnutí kontroverzného investičného plánu čelí kritike, v Maroku však našiel podporu © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Francúz Renard sa po viac ako dekáde vracia na lavičku reprezentácie Pobrežia Slonoviny
<< predchádzajúci článok
Alcaraz sa odhlásil z turnaja v Cincinnati, stále nemá doliečené zápästie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 