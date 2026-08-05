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05. augusta 2026
Londýnsky Arsenal dotiahol prestup za 75 miliónov libier a získal Guimaraesa z konkurenčného Newcastlu
Tagy: Premier League
Šampión Premier League pred začiatkom novej sezóny pôsobil na prestupovom trhu menej aktívne než iné tímy ako Tottenham Hotspur, Manchester City či FC Chelsea. Anglický futbalový klub FC Arsenal sa ...
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5.8.2026 (SITA.sk) - Šampión Premier League pred začiatkom novej sezóny pôsobil na prestupovom trhu menej aktívne než iné tímy ako Tottenham Hotspur, Manchester City či FC Chelsea.
Anglický futbalový klub FC Arsenal sa dohodol s konkurenčným tímom Newcastle United na prestupe brazílskeho reprezentačného stredopoliara Bruna Guimaraesa za 75 miliónov libier, čo je v prepočte približne 87,5 milióna eur.
Dvadsaťosemročný juhoamerický futbalista prejavil záujem opustiť "The Magpies" a pripojiť sa k Arsenalu. Guimaraes prišiel do Newcastlu v roku 2022 z francúzskeho Lyonu a v ostatnej sezóne zaznamenal naprieč všetkými súťažami deväť presných zásahov a osem gólových prihrávok.
Po majstrovstvách sveta v Severnej Amerike absolvoval Guimaraes prípravu Newcastlu na kempe v Španielsku. Už bývalý tréner klubu Eddie Howe vyjadril obavy z možného odchodu hráča.
Šampión Premier League pred začiatkom novej sezóny pôsobil na prestupovom trhu menej aktívne než iné tímy ako Tottenham Hotspur, Manchester City či FC Chelsea. Kouč Mikel Arteta verejne neprezentoval záujem o Guimaraesa, no potvrdil, že klub je veľmi aktívny a ambiciózny pri posilňovaní A-tímu.
"Potrebujeme zvýšiť vnútornú konkurenciu a identifikovať oblasti, ktoré v kádri nemáme," uviedol Arteta. Arsenal začne cestu za obhajobou titulu 21. augusta doma proti Coventry.
Zdroj: SITA.sk - Londýnsky Arsenal dotiahol prestup za 75 miliónov libier a získal Guimaraesa z konkurenčného Newcastlu © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalový klub FC Arsenal sa dohodol s konkurenčným tímom Newcastle United na prestupe brazílskeho reprezentačného stredopoliara Bruna Guimaraesa za 75 miliónov libier, čo je v prepočte približne 87,5 milióna eur.
Dvadsaťosemročný juhoamerický futbalista prejavil záujem opustiť "The Magpies" a pripojiť sa k Arsenalu. Guimaraes prišiel do Newcastlu v roku 2022 z francúzskeho Lyonu a v ostatnej sezóne zaznamenal naprieč všetkými súťažami deväť presných zásahov a osem gólových prihrávok.
Po majstrovstvách sveta v Severnej Amerike absolvoval Guimaraes prípravu Newcastlu na kempe v Španielsku. Už bývalý tréner klubu Eddie Howe vyjadril obavy z možného odchodu hráča.
Šampión Premier League pred začiatkom novej sezóny pôsobil na prestupovom trhu menej aktívne než iné tímy ako Tottenham Hotspur, Manchester City či FC Chelsea. Kouč Mikel Arteta verejne neprezentoval záujem o Guimaraesa, no potvrdil, že klub je veľmi aktívny a ambiciózny pri posilňovaní A-tímu.
"Potrebujeme zvýšiť vnútornú konkurenciu a identifikovať oblasti, ktoré v kádri nemáme," uviedol Arteta. Arsenal začne cestu za obhajobou titulu 21. augusta doma proti Coventry.
Zdroj: SITA.sk - Londýnsky Arsenal dotiahol prestup za 75 miliónov libier a získal Guimaraesa z konkurenčného Newcastlu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League
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