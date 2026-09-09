Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 9.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Martina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

09. septembra 2026

Alcaraz sa po päťsetovej dráme lúči s US Open, Shelton spečatil postup až nadránom – VIDEO


Tagy: US Open

Zápas trval náročné 4 hodiny a 28 minút a prekonal doterajší rekord najneskoršieho ukončenia zápasu v New Yorku. Španielsky tenista Carlos Alcaraz prehral vo štvrťfinále US Open po päťsetovej dráme ...



Zdieľať
aptopix_japan_open_tennis_97033 676x451 9.9.2026 (SITA.sk) - Zápas trval náročné 4 hodiny a 28 minút a prekonal doterajší rekord najneskoršieho ukončenia zápasu v New Yorku.


Španielsky tenista Carlos Alcaraz prehral vo štvrťfinále US Open po päťsetovej dráme s Američanom Benom Sheltonom, duel sa skončil až o 3.34 h miestneho času. Domáci hráč v ňom zaznamenal svoje prvé víťazstvo nad Alcarazom, zdolal ho 6:7 (5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (7) a tým ukončil šance Španiela na obhajobu titulu. Alcaraz sa na súťažné kurty vrátil po štvormesačnej pauze spôsobenej zranením.

Zápas trval náročné 4 hodiny a 28 minút a prekonal doterajší rekord najneskoršieho ukončenia zápasu v New Yorku. Držal ho tiež Alcaraz, ktorý v roku 2022 o 2.50 h ukončil víťazný zápas nad Talianom Jannikom Sinnerom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Shelton si minimálne zopakuje svoje miestne semifinále spred troch rokov, o finále zabojuje s krajanom Francesom Tiafoem. Ten si v päťsetovej dráme poradil s ďalším Američanom Alexom Michelsenom 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (6).

Obaja americkí tenisti sa môžu stať prvými domácimi víťazmi dvojhry mužov na US Open od čias Andyho Roddicka v roku 2003.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Shelton vyjadril spokojnosť so zápasom, ktorý označil za vojnu a fyzicky náročný duel proti jednému z najväčších šampiónov v tomto športe, hoci má len 23 rokov. Ocenil tiež zábavu, ktorú mu zápas proti Alcarazovi priniesol.

Španiel bol napriek vypadnutiu pozitívny: "Bolo to tesné. Nebudem sklamaný, že som na konci nevyhral. Som hrdý na to, ako som bojoval, odchádzam zo zápasu so zdravým úsmevom, čo som potreboval.“



Počas zápasu Shelton využil slabnúce Alcarazove podanie, pričom získal deväť hier po sebe medzi druhým a tretím setom a tým prevzal kontrolu nad duelom. Alcaraz sa síce dokázal vzchopiť a získal štvrtý set, no v piatom prehral tesne v záverečnom tajbrejku, ktorý Shelton zakončil esom.

Zápas sa začal po 23. hodine po troch predchádzajúcich päťsetových súbojoch na rovnakom kurte a obaja súperi ho začali s veľkou energiou. V prvej polovici stretnutia nepripustili žiadnu brejkbalovú príležitosť, no následne zápas priniesol množstvo dramatických momentov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Shelton uviedol, že jeho podanie sa počas zápasu zlepšovalo a keď sa mu podarilo prelomiť Alcarazov servis, cítil sa voľnejšie a mohol hrať uvoľnenejšie.

 


Zdroj: SITA.sk - Alcaraz sa po päťsetovej dráme lúči s US Open, Shelton spečatil postup až nadránom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: US Open
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Rázne rozhodnutie Courtoisa. Prezradil, ako vidí budúcnosť v belgickej reprezentácii – FOTO
<< predchádzajúci článok
Enrique už raz so Slovanom vypadol, hrozí kolaps aj teraz? Bývalý hráč Slovana prezradil recept na PSG

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 