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09. septembra 2026
Alcaraz sa po päťsetovej dráme lúči s US Open, Shelton spečatil postup až nadránom – VIDEO
Tagy: US Open
Zápas trval náročné 4 hodiny a 28 minút a prekonal doterajší rekord najneskoršieho ukončenia zápasu v New Yorku. Španielsky tenista Carlos Alcaraz prehral vo štvrťfinále US Open po päťsetovej dráme ...
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9.9.2026 (SITA.sk) - Zápas trval náročné 4 hodiny a 28 minút a prekonal doterajší rekord najneskoršieho ukončenia zápasu v New Yorku.
Španielsky tenista Carlos Alcaraz prehral vo štvrťfinále US Open po päťsetovej dráme s Američanom Benom Sheltonom, duel sa skončil až o 3.34 h miestneho času. Domáci hráč v ňom zaznamenal svoje prvé víťazstvo nad Alcarazom, zdolal ho 6:7 (5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (7) a tým ukončil šance Španiela na obhajobu titulu. Alcaraz sa na súťažné kurty vrátil po štvormesačnej pauze spôsobenej zranením.
Zápas trval náročné 4 hodiny a 28 minút a prekonal doterajší rekord najneskoršieho ukončenia zápasu v New Yorku. Držal ho tiež Alcaraz, ktorý v roku 2022 o 2.50 h ukončil víťazný zápas nad Talianom Jannikom Sinnerom.
Shelton si minimálne zopakuje svoje miestne semifinále spred troch rokov, o finále zabojuje s krajanom Francesom Tiafoem. Ten si v päťsetovej dráme poradil s ďalším Američanom Alexom Michelsenom 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (6).
Obaja americkí tenisti sa môžu stať prvými domácimi víťazmi dvojhry mužov na US Open od čias Andyho Roddicka v roku 2003.
Shelton vyjadril spokojnosť so zápasom, ktorý označil za vojnu a fyzicky náročný duel proti jednému z najväčších šampiónov v tomto športe, hoci má len 23 rokov. Ocenil tiež zábavu, ktorú mu zápas proti Alcarazovi priniesol.
Španiel bol napriek vypadnutiu pozitívny: "Bolo to tesné. Nebudem sklamaný, že som na konci nevyhral. Som hrdý na to, ako som bojoval, odchádzam zo zápasu so zdravým úsmevom, čo som potreboval.“
Počas zápasu Shelton využil slabnúce Alcarazove podanie, pričom získal deväť hier po sebe medzi druhým a tretím setom a tým prevzal kontrolu nad duelom. Alcaraz sa síce dokázal vzchopiť a získal štvrtý set, no v piatom prehral tesne v záverečnom tajbrejku, ktorý Shelton zakončil esom.
Zápas sa začal po 23. hodine po troch predchádzajúcich päťsetových súbojoch na rovnakom kurte a obaja súperi ho začali s veľkou energiou. V prvej polovici stretnutia nepripustili žiadnu brejkbalovú príležitosť, no následne zápas priniesol množstvo dramatických momentov.
Shelton uviedol, že jeho podanie sa počas zápasu zlepšovalo a keď sa mu podarilo prelomiť Alcarazov servis, cítil sa voľnejšie a mohol hrať uvoľnenejšie.
Zdroj: SITA.sk - Alcaraz sa po päťsetovej dráme lúči s US Open, Shelton spečatil postup až nadránom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky tenista Carlos Alcaraz prehral vo štvrťfinále US Open po päťsetovej dráme s Američanom Benom Sheltonom, duel sa skončil až o 3.34 h miestneho času. Domáci hráč v ňom zaznamenal svoje prvé víťazstvo nad Alcarazom, zdolal ho 6:7 (5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (7) a tým ukončil šance Španiela na obhajobu titulu. Alcaraz sa na súťažné kurty vrátil po štvormesačnej pauze spôsobenej zranením.
Zápas trval náročné 4 hodiny a 28 minút a prekonal doterajší rekord najneskoršieho ukončenia zápasu v New Yorku. Držal ho tiež Alcaraz, ktorý v roku 2022 o 2.50 h ukončil víťazný zápas nad Talianom Jannikom Sinnerom.
Shelton si minimálne zopakuje svoje miestne semifinále spred troch rokov, o finále zabojuje s krajanom Francesom Tiafoem. Ten si v päťsetovej dráme poradil s ďalším Američanom Alexom Michelsenom 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (6).
Obaja americkí tenisti sa môžu stať prvými domácimi víťazmi dvojhry mužov na US Open od čias Andyho Roddicka v roku 2003.
Shelton vyjadril spokojnosť so zápasom, ktorý označil za vojnu a fyzicky náročný duel proti jednému z najväčších šampiónov v tomto športe, hoci má len 23 rokov. Ocenil tiež zábavu, ktorú mu zápas proti Alcarazovi priniesol.
Španiel bol napriek vypadnutiu pozitívny: "Bolo to tesné. Nebudem sklamaný, že som na konci nevyhral. Som hrdý na to, ako som bojoval, odchádzam zo zápasu so zdravým úsmevom, čo som potreboval.“
Počas zápasu Shelton využil slabnúce Alcarazove podanie, pričom získal deväť hier po sebe medzi druhým a tretím setom a tým prevzal kontrolu nad duelom. Alcaraz sa síce dokázal vzchopiť a získal štvrtý set, no v piatom prehral tesne v záverečnom tajbrejku, ktorý Shelton zakončil esom.
Zápas sa začal po 23. hodine po troch predchádzajúcich päťsetových súbojoch na rovnakom kurte a obaja súperi ho začali s veľkou energiou. V prvej polovici stretnutia nepripustili žiadnu brejkbalovú príležitosť, no následne zápas priniesol množstvo dramatických momentov.
Shelton uviedol, že jeho podanie sa počas zápasu zlepšovalo a keď sa mu podarilo prelomiť Alcarazov servis, cítil sa voľnejšie a mohol hrať uvoľnenejšie.
Zdroj: SITA.sk - Alcaraz sa po päťsetovej dráme lúči s US Open, Shelton spečatil postup až nadránom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: US Open
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