Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
20. mája 2026
Sobolenková si zaspomínala na samovraždu expartnera: Bila som sa s policajtom – FOTO
Sobolenková vtedy povedala, že jej táto správa "zlomila srdce". Bieloruská tenistka Arina Sobolenková si zaspomínala na tragický deň, keď sa zabil jej bývalý priateľ Alexander ...
20.5.2026 (SITA.sk) - Sobolenková vtedy povedala, že jej táto správa "zlomila srdce".
Bieloruská tenistka Arina Sobolenková si zaspomínala na tragický deň, keď sa zabil jej bývalý priateľ Alexander Kolcov.
Bolo to 18. marca 2024 a aktuálne sa nachádzala na tenisovom dvorci v Miami, kde sa konalo prestížne podujatie. Prišiel za ňou policajt a informoval ju o tom.
Kolcov, ktorý sa profesionálne venoval hokeju, ju sprevádzal na jednotlivých turnajoch po celom svete, no ich vzťah sa skončil. Onedlho spáchal samovraždu skokom z hotelového balkóna.
Sobolenková vtedy povedala, že jej táto správa "zlomila srdce". Pre magazín Vogue sa k tejto nepríjemnej téme vrátila a prezradila, ako sa to dozvedela.
"Bila som sa s policajtom – akoby som to nemohla akceptovať," priblížila 28-ročná tenistka pre Vogue. Na spomenutom turnaji napokon hrala, no neorganizovala tlačové konferencie.
Niektorí kritizovali jej rozhodnutie pokračovať, keďže podľa nich mala smútiť a venovať sa záležitostiam spojeným s tragickou udalosťou.
"Neviem, či existuje nejaké klišé o tom, ako by ste mali smútiť. Mám pocit, že v tejto situácii neexistuje niečo správne a nesprávne. Pre mňa je návrat do práce jedinou cestou. Mám 28 rokov, ale niekedy si myslím, že som v živote zažila všetko, čo si len viete predstaviť," vysvetlila bieloruská tenisová hviezda a aktuálna svetová jednotka.
Sobolenková sa dala do vzťahu s Georgiosom Frangulisom od apríla 2024 a pár sa zasnúbil v marci 2026.
Alcaraz sa po Roland Garros odhlásil aj z Wimbledonu, stále ho trápi zranenie zápästia
Xhaka bude líder reprezentácie Švajčiarska na MS 2026, prekvapením nominácia mladíka Amdouniho
