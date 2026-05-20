Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 20.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bernard
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

20. mája 2026

Sobolenková si zaspomínala na samovraždu expartnera: Bila som sa s policajtom – FOTO


Tagy: Partner Samovražda Spomienky Tenisový turnaj

Sobolenková vtedy povedala, že jej táto správa "zlomila srdce". Bieloruská tenistka Arina Sobolenková si zaspomínala na tragický deň, keď sa zabil jej bývalý priateľ Alexander ...



Zdieľať
u.s._open_tennis_56169 scaled 1 676x451 20.5.2026 (SITA.sk) - Sobolenková vtedy povedala, že jej táto správa "zlomila srdce".


Bieloruská tenistka Arina Sobolenková si zaspomínala na tragický deň, keď sa zabil jej bývalý priateľ Alexander Kolcov.

Bolo to 18. marca 2024 a aktuálne sa nachádzala na tenisovom dvorci v Miami, kde sa konalo prestížne podujatie. Prišiel za ňou policajt a informoval ju o tom.

Kolcov, ktorý sa profesionálne venoval hokeju, ju sprevádzal na jednotlivých turnajoch po celom svete, no ich vzťah sa skončil. Onedlho spáchal samovraždu skokom z hotelového balkóna.

Sobolenková vtedy povedala, že jej táto správa "zlomila srdce". Pre magazín Vogue sa k tejto nepríjemnej téme vrátila a prezradila, ako sa to dozvedela.

"Bila som sa s policajtom – akoby som to nemohla akceptovať," priblížila 28-ročná tenistka pre Vogue. Na spomenutom turnaji napokon hrala, no neorganizovala tlačové konferencie.



Fotogaléria: Arina Sobolenková






Niektorí kritizovali jej rozhodnutie pokračovať, keďže podľa nich mala smútiť a venovať sa záležitostiam spojeným s tragickou udalosťou.

"Neviem, či existuje nejaké klišé o tom, ako by ste mali smútiť. Mám pocit, že v tejto situácii neexistuje niečo správne a nesprávne. Pre mňa je návrat do práce jedinou cestou. Mám 28 rokov, ale niekedy si myslím, že som v živote zažila všetko, čo si len viete predstaviť," vysvetlila bieloruská tenisová hviezda a aktuálna svetová jednotka.

Sobolenková sa dala do vzťahu s Georgiosom Frangulisom od apríla 2024 a pár sa zasnúbil v marci 2026.


Zdroj: SITA.sk - Sobolenková si zaspomínala na samovraždu expartnera: Bila som sa s policajtom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Partner Samovražda Spomienky Tenisový turnaj
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Alcaraz sa po Roland Garros odhlásil aj z Wimbledonu, stále ho trápi zranenie zápästia
<< predchádzajúci článok
Xhaka bude líder reprezentácie Švajčiarska na MS 2026, prekvapením nominácia mladíka Amdouniho

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 