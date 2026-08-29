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 24hod.sk    Šport

29. augusta 2026

Alcaraz sa po štvormesačnej pauze cíti stopercentne, pred US Open však priznáva obavy


Tagy: US Open

Španielsky tenista Carlos Alcaraz tvrdí, že jeho zápästie je pred obhajobou titulu na US Open v poriadku a cíti sa na sto percent. Dvadsaťtriročný hráč však po štvormesačnej súťažnej prestávke spôsobenej ...



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britain_wimbledon_tennis_28912 676x451 29.8.2026 (SITA.sk) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz tvrdí, že jeho zápästie je pred obhajobou titulu na US Open v poriadku a cíti sa na sto percent. Dvadsaťtriročný hráč však po štvormesačnej súťažnej prestávke spôsobenej zranením priznal neistotu z návratu.


Carlos Alcaraz sa pred štartom tenisového US Open cíti zdravotne pripravený, hoci od polovice apríla neodohral súťažný zápas vo dvojhre. Španiel si z prípravných tréningov v New Yorku odniesol povzbudivé pocity a tvrdí, že prípadné obavy sú už najmä psychického charakteru.

„Cítim sa skvele a veľmi mi to pomohlo uvedomiť si, že teraz je to všetko v mojej hlave,“ povedal Alcaraz. Dodal, že dôveruje svojmu realizačnému tímu. „Musím veriť svojim ľuďom, ktorí mi hovoria, že to bude v poriadku. Musím teda ísť na sto percent. Snažím sa držať ďalej od toho strachu.“

Alcaraz nehral zápas dvojhry od 16. apríla, keď sa pre zranenie pravého zápästia odhlásil z turnaja v Barcelone. Následne vynechal Roland Garros aj Wimbledon. V januári pritom triumfoval na Australian Open a vo veku 23 rokov sa stal najmladším tenistom, ktorý skompletizoval kariérny Grand Slam.

V New Yorku sa už v utorok predstavil v zmiešanej štvorhre po boku Sereny Williamsovej. Hviezdna dvojica vyhrala prvý zápas, v druhom kole však podľahla Švajčiarke Belinde Bencicovej a Talianovi Flaviovi Cobollimu. Alcaraz miestami predviedol kvalitný tenis, no zároveň bolo podľa pozorovateľov vidieť nedostatok zápasovej praxe.

Obhajobu titulu vo dvojhre začne proti skúsenému Rusovi Romanovi Safiullinovi. Druhý hráč svetového rebríčka Alexander Zverev napriek dlhej Alcarazovej prestávke Španiela z okruhu favoritov nevylučuje. „Očakávam, že v prvom alebo druhom zápase môže byť trochu nerozohraný, ale keď sa cez to dostane, určite bude patriť medzi uchádzačov o titul,“ povedal Zverev.

Na US Open sa neobnoví ani rivalita Alcaraza so svetovou jednotkou Jannikom Sinnerom, ktorý sa odhlásil pre zranenie kolena. Alcaraz a Sinner si v roku 2025 rozdelili všetky štyri grandslamové tituly a stretli sa vo finále troch z nich. „Neuvidíme sa teraz asi šesť či sedem mesiacov. Je to, úprimne povedané, trochu zvláštna situácia,“ povedal Alcaraz a Sinnerovi zaželal úspešné zotavenie a návrat v najlepšej forme.


Zdroj: SITA.sk - Alcaraz sa po štvormesačnej pauze cíti stopercentne, pred US Open však priznáva obavy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: US Open
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