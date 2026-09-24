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 24hod.sk    Šport

24. septembra 2026

Alcaraz žiada autority o zákaz nočných duelov na grandslamových turnajoch


Tagy: US Open

Španiel Carlos Alcaraz vyzýva k zmene harmonogramu zápasov na veľkých turnajoch, aby sa zabránilo neskorým koncom. Španielsky tenista Carlos Alcaraz vyzval riadiace orgány, aby zakázali konanie nočných ...



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zverev 676x451 24.9.2026 (SITA.sk) - Španiel Carlos Alcaraz vyzýva k zmene harmonogramu zápasov na veľkých turnajoch, aby sa zabránilo neskorým koncom.


Španielsky tenista Carlos Alcaraz vyzval riadiace orgány, aby zakázali konanie nočných zápasov na grandslamových turnajoch. Držiteľ siedmich grandslamových titulov tak spravil po svojom vypadnutí na US Open v New Yorku, kde vo štvrťfinále vypadol s domácim Benom Sheltonom. Duel sa skončil počas hlbokej noci.

Päťsetová dráma sa skončila o 3.33 h ráno miestneho času. Štvrťfinále sa začalo neskoro večer a po štyroch hodinách a 28 minútach. Šlo o najneskorší koniec zápasu v histórii US Open.

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Na londýnskom Wimbledone majú stanový limit, zápasy sa hrajú do 23.00 h miestneho času. Na US Open, Roland Garros a Australian Open takýto limit nie je stanovený. Nočné zápasy, ktoré sa často začínajú večer, sú bežné nielen v New Yorku, ale aj v Paríži a Melbourne. Srb Novak Djokovič svoj duel na roland garros 2024 skončil o 3.07 h ráno.

Mnohí poprední hráči kritizujú náročný harmonogram. Alcaraz, ktorý sa po viac ako štyroch mesiacoch rekonvalescencie po zranení zápästia vrátil na kurty, uviedol, že nočné zápasy sú príliš vyčerpávajúce a narúšajú regeneráciu pred ďalším zápasom, čím dávajú výhodu súperom, ktorí môžu hrať skôr.

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"Pre športovca, ktorý končí zápas o 3.30 h ráno, to znamená odísť z kurtu o 4.30 h a doraziť do hotela. Do postele sa dostanete až okolo 6.30 h alebo 7.00 h, čo je príliš neskoro. Budú s tým musieť niečo urobiť. Nie som zástancom konca o 3.30 h, lebo dokončiť zápas o polnoci je už rovnako neskoro,“ uviedol Alcaraz na tlačovej konferencii v Londýne pred turnajom Laver Cup.

Alcaraz tiež poukázal na to, že neskoré zápasy škodia aj fanúšikom, ktorí musia odísť zo štadióna, znižujú tiež televíznu sledovanosť. Podľa neho by bol štadión plný, ak by sa zápas hral v rozumnom večernom čase.

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Jednou z možností, ako skrátiť trvanie zápasov a tým aj počet nočných koncov, je zmena formátu grandslamových duelov z päťsetových na trojsetové, čo je bežné na ostatných turnajoch ATP a WTA. Djokovič navrhol aj zníženie počtu hier na víťazstvo v sete zo šiestich na štyri.

Naopak, americká tenisová legenda Andre Agassi, ktorý počas kariéry získal osem grandslamových titulov a teraz na Laver Cupe pôsobí ako kapitán Tímu sveta, zastáva názor, že päťsetové zápasy by mali zostať. Podľa neho päťsetový formát oddeľuje grandslamy od ostatných turnajov a zdôrazňuje, že víťaz si musí naozaj zaslúžiť titul.

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Agassi zdôraznil, že aj keď neskoré konce nie sú ideálne, eliminovať päťsetové zápasy by bolo poškodením histórie tenisu a významu grandslamových titulov. „Sme gladiátori, to je podstata športu,“ poznamenal.


Zdroj: SITA.sk - Alcaraz žiada autority o zákaz nočných duelov na grandslamových turnajoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: US Open
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