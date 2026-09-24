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24. septembra 2026
Brutálny útok medveďa. Hokejového trénera uhryzol do hlavy a ten onedlho zraneniam podľahol
Tagy: Medveď otec a syn Útok
Útok spôsobil vážne poškodenie mäkkých tkanív tváre a lekárom sa ho nepodarilo zachrániť. Hokejový tréner Alexander Kuzmenko zomrel v ruskej oblasti Tuviansko na juhu Sibíri po útoku ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - Útok spôsobil vážne poškodenie mäkkých tkanív tváre a lekárom sa ho nepodarilo zachrániť.
Hokejový tréner Alexander Kuzmenko zomrel v ruskej oblasti Tuviansko na juhu Sibíri po útoku medveďa.
Podľa dostupných informácií k tragédii došlo tento týždeň, keď z lesa náhle vybehlo zviera, napadlo muža a zahryzlo sa mu do hlavy.
Priateľom sa podarilo medveďa odohnať, poskytli zranenému prvú pomoc a privolali záchranku. Útok spôsobil vážne poškodenie mäkkých tkanív tváre a lekárom sa ho nepodarilo zachrániť.
Kuzmenko tam bol s priateľmi. Skupina bola na rybačke v tajge údajne v čase, keď platil zákaz vstupu do lesa. Zranení boli aj kamaráti zosnulého.
Neskôr sa uskutočnili prehliadky v súvislosti s rastúcim počtom prípadov, keď sa medvede približovali k ľudským sídlam.
Muž mal 62 rokov a medzi hráčov, ktorých trénoval, patrili jeho syn a útočník Pittsburghu Penguins Andrej Kuzmenko mladší, či hokejisti KHL Nikita Korostelev a Daniil Grigoriev.
Tridsaťročný hokejista Kuzmenko mladší vstupuje do svojej štvrtej sezóny v NHL a počas leta podpísal s "tučniakmi" jednoročnú zmluvu v hodnote 5 miliónov dolárov, čo je v prepočte 4 397 189 eur.
Rodák z Jakutska prišiel do Severnej Ameriky v roku 2022 z tímu SKA Petrohrad, pričom pred týmto prestupom vo veku 26 rokov odohral osem sezón v KHL.
Zdroj: SITA.sk - Brutálny útok medveďa. Hokejového trénera uhryzol do hlavy a ten onedlho zraneniam podľahol © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejový tréner Alexander Kuzmenko zomrel v ruskej oblasti Tuviansko na juhu Sibíri po útoku medveďa.
Podľa dostupných informácií k tragédii došlo tento týždeň, keď z lesa náhle vybehlo zviera, napadlo muža a zahryzlo sa mu do hlavy.
Priateľom sa podarilo medveďa odohnať, poskytli zranenému prvú pomoc a privolali záchranku. Útok spôsobil vážne poškodenie mäkkých tkanív tváre a lekárom sa ho nepodarilo zachrániť.
Kuzmenko tam bol s priateľmi. Skupina bola na rybačke v tajge údajne v čase, keď platil zákaz vstupu do lesa. Zranení boli aj kamaráti zosnulého.
Neskôr sa uskutočnili prehliadky v súvislosti s rastúcim počtom prípadov, keď sa medvede približovali k ľudským sídlam.
Muž mal 62 rokov a medzi hráčov, ktorých trénoval, patrili jeho syn a útočník Pittsburghu Penguins Andrej Kuzmenko mladší, či hokejisti KHL Nikita Korostelev a Daniil Grigoriev.
Tridsaťročný hokejista Kuzmenko mladší vstupuje do svojej štvrtej sezóny v NHL a počas leta podpísal s "tučniakmi" jednoročnú zmluvu v hodnote 5 miliónov dolárov, čo je v prepočte 4 397 189 eur.
Rodák z Jakutska prišiel do Severnej Ameriky v roku 2022 z tímu SKA Petrohrad, pričom pred týmto prestupom vo veku 26 rokov odohral osem sezón v KHL.
Zdroj: SITA.sk - Brutálny útok medveďa. Hokejového trénera uhryzol do hlavy a ten onedlho zraneniam podľahol © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Medveď otec a syn Útok
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