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 24hod.sk    Šport

24. septembra 2026

Brutálny útok medveďa. Hokejového trénera uhryzol do hlavy a ten onedlho zraneniam podľahol


Tagy: Medveď otec a syn Útok

Útok spôsobil vážne poškodenie mäkkých tkanív tváre a lekárom sa ho nepodarilo zachrániť. Hokejový tréner Alexander Kuzmenko zomrel v ruskej oblasti Tuviansko na juhu Sibíri po útoku ...



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medved hnedy 676x451 24.9.2026 (SITA.sk) - Útok spôsobil vážne poškodenie mäkkých tkanív tváre a lekárom sa ho nepodarilo zachrániť.


Hokejový tréner Alexander Kuzmenko zomrel v ruskej oblasti Tuviansko na juhu Sibíri po útoku medveďa.

Podľa dostupných informácií k tragédii došlo tento týždeň, keď z lesa náhle vybehlo zviera, napadlo muža a zahryzlo sa mu do hlavy.

Priateľom sa podarilo medveďa odohnať, poskytli zranenému prvú pomoc a privolali záchranku. Útok spôsobil vážne poškodenie mäkkých tkanív tváre a lekárom sa ho nepodarilo zachrániť.

Kuzmenko tam bol s priateľmi. Skupina bola na rybačke v tajge údajne v čase, keď platil zákaz vstupu do lesa. Zranení boli aj kamaráti zosnulého.

Neskôr sa uskutočnili prehliadky v súvislosti s rastúcim počtom prípadov, keď sa medvede približovali k ľudským sídlam.

Muž mal 62 rokov a medzi hráčov, ktorých trénoval, patrili jeho syn a útočník Pittsburghu Penguins Andrej Kuzmenko mladší, či hokejisti KHL Nikita Korostelev a Daniil Grigoriev.

Tridsaťročný hokejista Kuzmenko mladší vstupuje do svojej štvrtej sezóny v NHL a počas leta podpísal s "tučniakmi" jednoročnú zmluvu v hodnote 5 miliónov dolárov, čo je v prepočte 4 397 189 eur.

Rodák z Jakutska prišiel do Severnej Ameriky v roku 2022 z tímu SKA Petrohrad, pričom pred týmto prestupom vo veku 26 rokov odohral osem sezón v KHL.


Zdroj: SITA.sk - Brutálny útok medveďa. Hokejového trénera uhryzol do hlavy a ten onedlho zraneniam podľahol © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Medveď otec a syn Útok
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