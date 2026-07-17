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 24hod.sk    Šport

17. júla 2026

Alex Molčan je už v najlepšej štvorke v chorvátskom Umagu. V rebríčku sa posunul už o 20 miest


Tagy: Postup postup do semifinále Rebríček ATP SLOVAK turnaj ATP

Alex Molčan sa prebojoval do semifinále dvojhry na turnaji ATP 250 v chorvátskom Umagu. Slovenský tenista Alex Molčan je už len dva zápasy od celkového triumfu v chorvátskom Umagu. Na turnaji ATP 250 v ...



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us_open_tennis_39234 scaled 1 676x450 17.7.2026 (SITA.sk) - Alex Molčan sa prebojoval do semifinále dvojhry na turnaji ATP 250 v chorvátskom Umagu.


Slovenský tenista Alex Molčan je už len dva zápasy od celkového triumfu v chorvátskom Umagu. Na turnaji ATP 250 v známom prímorskom letovisku dosiahol Molčan vo štvrťfinále jedno z najväčších víťazstiev za posledné obdobie.

Zdolal Španiela Alejandra Davidovicha Fokinu 3:6, 6:1, 6:2 a postúpil do najlepšej štvorky.

Zápas trval 102 minút a Molčan premenil prvý mečbal pri svojom podaní. V treťom sete slovenský tenista ušiel súperovi z 2:1 na 5:1 a tento náskok už bol rozhodujúci. Pripomeňme, že Molčanovi patrila pred turnajom v Umagu 101. priečka v renkingu ATP vo dvojhre, kým Davidovich Fokina je svetová dvadsiatka a bol už aj štrnásty. Na chorvátskej antuke v Umagu bol ako druhý nasadený.

Skvelé výkony v Umagu Molčana vyniesli o dvadsať miest vyššie vo virtuálnej podobe rebríčka. Budúci pondelok by sa mal oficiálne posunúť minimálne na 81. miesto a nie je vylúčené, že aj vyššie.





Na turnaji v Umagu nepokračuje už ani nasadená jednotka Flavio Cobolli. Deviaty muž svetového rebríčka prehral ešte v osemfinále s Argentínčanom Románom Andrésom Burruchachom 2:6, 4:6.

Molčan dosiahol najväčší úspech v tomto roku postupom do semifinále turnaj ATP 500 v Mníchove. Nedávno vo Wimbledon podľahol v 2. kole Čechovi Jiřímu Lehečkovi 0:3 na sety.

Zverenec trénera Tibora Tótha vyzve v semifinále Bosniaka Damira Džumhura, Tridsaťštyriročnému súperovi patrí 108. priečka v rebríčku ATP vo dvojhre, ale bol už aj dvadsiaty tretí.


Zdroj: SITA.sk - Alex Molčan je už v najlepšej štvorke v chorvátskom Umagu. V rebríčku sa posunul už o 20 miest © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Postup postup do semifinále Rebríček ATP SLOVAK turnaj ATP
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