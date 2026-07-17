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17. júla 2026
Alex Molčan je už v najlepšej štvorke v chorvátskom Umagu. V rebríčku sa posunul už o 20 miest
Alex Molčan sa prebojoval do semifinále dvojhry na turnaji ATP 250 v chorvátskom Umagu. Slovenský tenista Alex Molčan je už len dva zápasy od celkového triumfu v chorvátskom Umagu. Na turnaji ATP 250 v ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - Alex Molčan sa prebojoval do semifinále dvojhry na turnaji ATP 250 v chorvátskom Umagu.
Slovenský tenista Alex Molčan je už len dva zápasy od celkového triumfu v chorvátskom Umagu. Na turnaji ATP 250 v známom prímorskom letovisku dosiahol Molčan vo štvrťfinále jedno z najväčších víťazstiev za posledné obdobie.
Zdolal Španiela Alejandra Davidovicha Fokinu 3:6, 6:1, 6:2 a postúpil do najlepšej štvorky.
Zápas trval 102 minút a Molčan premenil prvý mečbal pri svojom podaní. V treťom sete slovenský tenista ušiel súperovi z 2:1 na 5:1 a tento náskok už bol rozhodujúci. Pripomeňme, že Molčanovi patrila pred turnajom v Umagu 101. priečka v renkingu ATP vo dvojhre, kým Davidovich Fokina je svetová dvadsiatka a bol už aj štrnásty. Na chorvátskej antuke v Umagu bol ako druhý nasadený.
Skvelé výkony v Umagu Molčana vyniesli o dvadsať miest vyššie vo virtuálnej podobe rebríčka. Budúci pondelok by sa mal oficiálne posunúť minimálne na 81. miesto a nie je vylúčené, že aj vyššie.
Na turnaji v Umagu nepokračuje už ani nasadená jednotka Flavio Cobolli. Deviaty muž svetového rebríčka prehral ešte v osemfinále s Argentínčanom Románom Andrésom Burruchachom 2:6, 4:6.
Molčan dosiahol najväčší úspech v tomto roku postupom do semifinále turnaj ATP 500 v Mníchove. Nedávno vo Wimbledon podľahol v 2. kole Čechovi Jiřímu Lehečkovi 0:3 na sety.
Zverenec trénera Tibora Tótha vyzve v semifinále Bosniaka Damira Džumhura, Tridsaťštyriročnému súperovi patrí 108. priečka v rebríčku ATP vo dvojhre, ale bol už aj dvadsiaty tretí.
Zdroj: SITA.sk - Alex Molčan je už v najlepšej štvorke v chorvátskom Umagu. V rebríčku sa posunul už o 20 miest © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský tenista Alex Molčan je už len dva zápasy od celkového triumfu v chorvátskom Umagu. Na turnaji ATP 250 v známom prímorskom letovisku dosiahol Molčan vo štvrťfinále jedno z najväčších víťazstiev za posledné obdobie.
Zdolal Španiela Alejandra Davidovicha Fokinu 3:6, 6:1, 6:2 a postúpil do najlepšej štvorky.
Zápas trval 102 minút a Molčan premenil prvý mečbal pri svojom podaní. V treťom sete slovenský tenista ušiel súperovi z 2:1 na 5:1 a tento náskok už bol rozhodujúci. Pripomeňme, že Molčanovi patrila pred turnajom v Umagu 101. priečka v renkingu ATP vo dvojhre, kým Davidovich Fokina je svetová dvadsiatka a bol už aj štrnásty. Na chorvátskej antuke v Umagu bol ako druhý nasadený.
Skvelé výkony v Umagu Molčana vyniesli o dvadsať miest vyššie vo virtuálnej podobe rebríčka. Budúci pondelok by sa mal oficiálne posunúť minimálne na 81. miesto a nie je vylúčené, že aj vyššie.
Na turnaji v Umagu nepokračuje už ani nasadená jednotka Flavio Cobolli. Deviaty muž svetového rebríčka prehral ešte v osemfinále s Argentínčanom Románom Andrésom Burruchachom 2:6, 4:6.
Molčan dosiahol najväčší úspech v tomto roku postupom do semifinále turnaj ATP 500 v Mníchove. Nedávno vo Wimbledon podľahol v 2. kole Čechovi Jiřímu Lehečkovi 0:3 na sety.
Zverenec trénera Tibora Tótha vyzve v semifinále Bosniaka Damira Džumhura, Tridsaťštyriročnému súperovi patrí 108. priečka v rebríčku ATP vo dvojhre, ale bol už aj dvadsiaty tretí.
Zdroj: SITA.sk - Alex Molčan je už v najlepšej štvorke v chorvátskom Umagu. V rebríčku sa posunul už o 20 miest © SITA Všetky práva vyhradené.
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