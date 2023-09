Alex Molčan ukončil spoluprácu so známym trénerom Mariánom Vajdom

24.9.2023 (SITA.sk) - Slovenský tenista Alex Molčan už nespolupracuje so známym trénerom Mariánom Vajdom Ako referuje web Slovenského tenisového zväzu (STZ) , dvadsaťpäťročný hráč ukončil spoluprácu s niekdajším koučom Novaka Djokoviča , pričom v krátkom vyjadrení sa mu poďakoval a do budúcnosti zaželal len to najlepšie.