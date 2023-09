Verstappen ovládol Veľkú cenu Japonska. Náš monopost letí ako raketa, vraví holandský pretekár

Pohár konštruktérov pre Red Bull

Verstappen môže spečatiť titul

24.9.2023 (SITA.sk) - Holanďan Max Verstappen prežil dramatické úvodné kolo, no potom dokráčal k víťazstvu v nedeľňajšej Veľkej cene Japonska v rámci seriálu motoristickej formuly 1.Dvadsaťpäťročný pretekár tímu Red Bull tak spravil ďalší krok smerom k tretiemu titulu majstra sveta v F1 za sebou.Verstappen sa pred týždňom v Singapure nedostal na pódium, no v japonskej Suzuke štartoval z pole position, čo napokon pretavil na svoje 13. víťazstvo v aktuálnej sezóne.Vďaka Verstappenovmu triumfu si „stajňa“ Red Bull zabezpečila tohtosezónne víťazstvo v Pohári konštruktérov. Pre Red Bull je to celkovo šiesty takýto triumf a druhý v rade.„Máme za sebou neuveriteľnú sezónu. Všetci môžete byť nesmierne hrdí - od ľudí na trati po zamestnancov vo fabrike... Skonštruovali ste monopost, ktorý letí ako raketa,“ vyhlásil Verstappen, ktorý v Japonsku zvíťazil o 19,4 sekundy pred britským pretekárom tímu McLaren Landom Norrisom Tretí bol ďalší jazdec McLarenu Austrálčan Oscar Piastri, pre ktorého to bolo premiérové pódiové umiestnenie v F1.Verstappen, ktorý získal aj extra bod za najrýchlejšie kolo, má momentálne na konte 400 bodov.Pred tímovým kolegom z Red Bullu Sergiom Pérezom má náskok 177 bodov a 8. októbra počas najbližšej Veľkej ceny Kataru teoreticky môže spečatiť svoj tretí titul majstra sveta za sebou.