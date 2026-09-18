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18. septembra 2026
Alexander-Arnold a Palmer sú späť v anglickej reprezentácii, šancu hrať budú mať v Lige národov
Trent Alexander-Arnold a Cole Palmer sa vracajú do anglického tímu po absencii na majstrovstvách sveta. Aj Trent Alexander-Arnold a Cole Palmer sa dostali do nominácie anglickej futbalovej reprezentácie na ...
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18.9.2026 (SITA.sk) - Trent Alexander-Arnold a Cole Palmer sa vracajú do anglického tímu po absencii na majstrovstvách sveta.
Aj Trent Alexander-Arnold a Cole Palmer sa dostali do nominácie anglickej futbalovej reprezentácie na blížiace sa stretnutia Ligy národov. Tréner Thomas Tuchel spomenutú dvojicu vynechal z kádra na MS 2026, no teraz je spomenuté duo späť.
Alexander-Arnold, pravý obranca španielskeho Realu Madrid, sa do národného tímu dostal prvýkrát od júna 2025. Útočník Chelsea Palmer, ktorý v aktuálnej sezóne predvádza výborné výkony, sa vrátil do zostavy po absencii na svetovom šampionáte, na ktorom Anglicko postúpilo až do semifinále.
Novými tvárami v 27-člennej nominácii na štyri súťažné stretnutia sú aj Rio Ngumoha, Alex Scott a Jarrad Branthwaite. Liga národov sa začne 26. septembra a na Angličanov čakajú súboje doma proti Španielom, v Česku, v Chorvátsku a doma proti Čechom.
Ngumoha aj Branthwaite majú v najcennejšom drese na konte po jedne duel, Scott ešte v seniorskej reprezentácii nehral, no spolu s Ngumohom bol súčasťou kempu anglického výberu pre MS 2026. Do tímu sa vrátia aj Lewis Hall, Myles Lewis-Skelly a Dominic Calvert-Lewin.
Do výberu sa však nedostali Phil Foden, Morgan Gibbs-White, Adam Wharton, Ollie Watkins, Ivan Toney či Noni Madueke.
"Je to príležitosť pre Trenta, samozrejme. Začal sezónu dobre. Zahral niekoľko zápasov za Real Madrid, ktorý dosahuje dobré výsledky. Je to šanca, aby si potvrdil miesto na pravej strane obrany, ktoré si myslí, že mu patrí, tak poďme na to," zhodnotil tréner Tuchel.
Brankári: Jordan Pickford, Jason Steele, James Trafford
Obrancovia: Trent Alexander-Arnold, Jarrad Branthwaite, Trevoh Chalobah, Marc Guehi, Lewis Hall, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah
Stredopoliari: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Myles Lewis-Skelly, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Declan Rice, Alex Scott
Útočníci: Harry Kane, Dominic Calvert-Lewin, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Rio Ngumoha, Marcus Rashford, Morgan Rogers, Bukayo Saka
Zdroj: SITA.sk - Alexander-Arnold a Palmer sú späť v anglickej reprezentácii, šancu hrať budú mať v Lige národov © SITA Všetky práva vyhradené.
Aj Trent Alexander-Arnold a Cole Palmer sa dostali do nominácie anglickej futbalovej reprezentácie na blížiace sa stretnutia Ligy národov. Tréner Thomas Tuchel spomenutú dvojicu vynechal z kádra na MS 2026, no teraz je spomenuté duo späť.
Alexander-Arnold, pravý obranca španielskeho Realu Madrid, sa do národného tímu dostal prvýkrát od júna 2025. Útočník Chelsea Palmer, ktorý v aktuálnej sezóne predvádza výborné výkony, sa vrátil do zostavy po absencii na svetovom šampionáte, na ktorom Anglicko postúpilo až do semifinále.
Novými tvárami v 27-člennej nominácii na štyri súťažné stretnutia sú aj Rio Ngumoha, Alex Scott a Jarrad Branthwaite. Liga národov sa začne 26. septembra a na Angličanov čakajú súboje doma proti Španielom, v Česku, v Chorvátsku a doma proti Čechom.
Ngumoha aj Branthwaite majú v najcennejšom drese na konte po jedne duel, Scott ešte v seniorskej reprezentácii nehral, no spolu s Ngumohom bol súčasťou kempu anglického výberu pre MS 2026. Do tímu sa vrátia aj Lewis Hall, Myles Lewis-Skelly a Dominic Calvert-Lewin.
Do výberu sa však nedostali Phil Foden, Morgan Gibbs-White, Adam Wharton, Ollie Watkins, Ivan Toney či Noni Madueke.
"Je to príležitosť pre Trenta, samozrejme. Začal sezónu dobre. Zahral niekoľko zápasov za Real Madrid, ktorý dosahuje dobré výsledky. Je to šanca, aby si potvrdil miesto na pravej strane obrany, ktoré si myslí, že mu patrí, tak poďme na to," zhodnotil tréner Tuchel.
Káder anglickej futbalovej reprezentácie na štyri stretnutia Ligy národov 2025/2026:
Brankári: Jordan Pickford, Jason Steele, James Trafford
Obrancovia: Trent Alexander-Arnold, Jarrad Branthwaite, Trevoh Chalobah, Marc Guehi, Lewis Hall, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah
Stredopoliari: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Myles Lewis-Skelly, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Declan Rice, Alex Scott
Útočníci: Harry Kane, Dominic Calvert-Lewin, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Rio Ngumoha, Marcus Rashford, Morgan Rogers, Bukayo Saka
Zdroj: SITA.sk - Alexander-Arnold a Palmer sú späť v anglickej reprezentácii, šancu hrať budú mať v Lige národov © SITA Všetky práva vyhradené.
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