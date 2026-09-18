Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 18.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Eugénia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

18. septembra 2026

Alexander-Arnold a Palmer sú späť v anglickej reprezentácii, šancu hrať budú mať v Lige národov


Tagy: Anglická futbalová reprezentácia Liga národov 2026/2027

Trent Alexander-Arnold a Cole Palmer sa vracajú do anglického tímu po absencii na majstrovstvách sveta. Aj Trent Alexander-Arnold a Cole Palmer sa dostali do nominácie anglickej futbalovej reprezentácie na ...



Zdieľať
england_wcup_soccer_15875 676x451 18.9.2026 (SITA.sk) - Trent Alexander-Arnold a Cole Palmer sa vracajú do anglického tímu po absencii na majstrovstvách sveta.


Aj Trent Alexander-Arnold a Cole Palmer sa dostali do nominácie anglickej futbalovej reprezentácie na blížiace sa stretnutia Ligy národov. Tréner Thomas Tuchel spomenutú dvojicu vynechal z kádra na MS 2026, no teraz je spomenuté duo späť.

Alexander-Arnold, pravý obranca španielskeho Realu Madrid, sa do národného tímu dostal prvýkrát od júna 2025. Útočník Chelsea Palmer, ktorý v aktuálnej sezóne predvádza výborné výkony, sa vrátil do zostavy po absencii na svetovom šampionáte, na ktorom Anglicko postúpilo až do semifinále.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Novými tvárami v 27-člennej nominácii na štyri súťažné stretnutia sú aj Rio Ngumoha, Alex Scott a Jarrad Branthwaite. Liga národov sa začne 26. septembra a na Angličanov čakajú súboje doma proti Španielom, v Česku, v Chorvátsku a doma proti Čechom.

Ngumoha aj Branthwaite majú v najcennejšom drese na konte po jedne duel, Scott ešte v seniorskej reprezentácii nehral, no spolu s Ngumohom bol súčasťou kempu anglického výberu pre MS 2026. Do tímu sa vrátia aj Lewis Hall, Myles Lewis-Skelly a Dominic Calvert-Lewin.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Do výberu sa však nedostali Phil Foden, Morgan Gibbs-White, Adam Wharton, Ollie Watkins, Ivan Toney či Noni Madueke.

"Je to príležitosť pre Trenta, samozrejme. Začal sezónu dobre. Zahral niekoľko zápasov za Real Madrid, ktorý dosahuje dobré výsledky. Je to šanca, aby si potvrdil miesto na pravej strane obrany, ktoré si myslí, že mu patrí, tak poďme na to," zhodnotil tréner Tuchel.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Káder anglickej futbalovej reprezentácie na štyri stretnutia Ligy národov 2025/2026:


Brankári: Jordan Pickford, Jason Steele, James Trafford
Obrancovia: Trent Alexander-Arnold, Jarrad Branthwaite, Trevoh Chalobah, Marc Guehi, Lewis Hall, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah
Stredopoliari: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Myles Lewis-Skelly, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Declan Rice, Alex Scott
Útočníci: Harry Kane, Dominic Calvert-Lewin, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Rio Ngumoha, Marcus Rashford, Morgan Rogers, Bukayo Saka




Zdroj: SITA.sk - Alexander-Arnold a Palmer sú späť v anglickej reprezentácii, šancu hrať budú mať v Lige národov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Anglická futbalová reprezentácia Liga národov 2026/2027
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Rada by tam bola tiež! Vlhová pozýva na preteky Svetového pohára v Jasnej 2027, príde aj Sagan – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
HC Slovan Bratislava v českej extralige? Rokovania sú reálne, prebiehať začnú koncom septembra

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 