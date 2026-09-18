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18. septembra 2026
HC Slovan Bratislava v českej extralige? Rokovania sú reálne, prebiehať začnú koncom septembra
Panuje záujem aj na českej strane? Na stretnutie minimálne áno. Slovenský hokejový klub HC Slovan Bratislava by si chcel niekedy v budúcnosti zahrať opäť mimo klzísk krajiny pod Tatrami. V ...
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18.9.2026 (SITA.sk) - Panuje záujem aj na českej strane? Na stretnutie minimálne áno.
Slovenský hokejový klub HC Slovan Bratislava by si chcel niekedy v budúcnosti zahrať opäť mimo klzísk krajiny pod Tatrami.
V minulosti okúsil ruskú nadnárodnú KHL a teraz by sa rád pripojil k Čechom a tamojšej extralige. Jednania budú prebiehať, záujem o rozhovor je z oboch strán.
"Belasí" podľa webu idnes.cz oficiálne odprezentujú svoj záujem českým klubom na konci septembra. Pripravia si výhody, ktoré môžu prípadným prijatím slovenského tímu do inej národnej súťaže priniesť.
Azda jedným z najdôležitejších aspektov budú financie, ako to môže obohatiť každú zo strán. "Zatiaľ bez komentára," odpovedal generálny manažér Slovana Lukáš Havlíček uvedenému médiu.
Panuje záujem aj na českej strane? Na stretnutie minimálne áno. "Sme pripravení vypočuť si predstavu Slovana," prezradil riaditeľ českej extraligy Martin Loukota.
"Rozšírenie súťaže na ďalší významný hokejový trh, väčšia atraktivita niektorých duelov, nový fanúšikovský a komerčný potenciál alebo zvýšenie mediálneho záujmu. Bolo by však potrebné starostlivo vyhodnotiť športové, ekonomické aj logistické dopady, podobu súťažného modelu, počet účastníkov aj prípadný vplyv na kalendár a priestupnosť súťaží," upozornil.
Kľúčový by zrejme mal byť párny počet hrajúcich tímov - zo súčasných 14, ak by sa pridal Slovan Bratislava, tak by sa zrejme pribral aj ďalší klub z nižšej českej súťaže na konečné číslo 16.
Vyriešiť cestovanie a náklady je takisto nesmierne dôležité, prvotným plánom by zrejme bolo rozdeliť súťaž na minimálne dve sekcie, kde jedna by mohla byť blízko hraníc - Moravská a slovenská.
Nejde o prvú snahu "belasých" dostať sa do českej extraligy. Prvýkrát sa o to neúspešne pokúšali s HC Košice v roku 2011, aj o štyri roky neskôr počas pôsobenia v KHL.
Zdroj: SITA.sk - HC Slovan Bratislava v českej extralige? Rokovania sú reálne, prebiehať začnú koncom septembra © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový klub HC Slovan Bratislava by si chcel niekedy v budúcnosti zahrať opäť mimo klzísk krajiny pod Tatrami.
V minulosti okúsil ruskú nadnárodnú KHL a teraz by sa rád pripojil k Čechom a tamojšej extralige. Jednania budú prebiehať, záujem o rozhovor je z oboch strán.
"Belasí" podľa webu idnes.cz oficiálne odprezentujú svoj záujem českým klubom na konci septembra. Pripravia si výhody, ktoré môžu prípadným prijatím slovenského tímu do inej národnej súťaže priniesť.
Azda jedným z najdôležitejších aspektov budú financie, ako to môže obohatiť každú zo strán. "Zatiaľ bez komentára," odpovedal generálny manažér Slovana Lukáš Havlíček uvedenému médiu.
Panuje záujem aj na českej strane? Na stretnutie minimálne áno. "Sme pripravení vypočuť si predstavu Slovana," prezradil riaditeľ českej extraligy Martin Loukota.
"Rozšírenie súťaže na ďalší významný hokejový trh, väčšia atraktivita niektorých duelov, nový fanúšikovský a komerčný potenciál alebo zvýšenie mediálneho záujmu. Bolo by však potrebné starostlivo vyhodnotiť športové, ekonomické aj logistické dopady, podobu súťažného modelu, počet účastníkov aj prípadný vplyv na kalendár a priestupnosť súťaží," upozornil.
Nejde o prvú snahu
Kľúčový by zrejme mal byť párny počet hrajúcich tímov - zo súčasných 14, ak by sa pridal Slovan Bratislava, tak by sa zrejme pribral aj ďalší klub z nižšej českej súťaže na konečné číslo 16.
Vyriešiť cestovanie a náklady je takisto nesmierne dôležité, prvotným plánom by zrejme bolo rozdeliť súťaž na minimálne dve sekcie, kde jedna by mohla byť blízko hraníc - Moravská a slovenská.
Nejde o prvú snahu "belasých" dostať sa do českej extraligy. Prvýkrát sa o to neúspešne pokúšali s HC Košice v roku 2011, aj o štyri roky neskôr počas pôsobenia v KHL.
Zdroj: SITA.sk - HC Slovan Bratislava v českej extralige? Rokovania sú reálne, prebiehať začnú koncom septembra © SITA Všetky práva vyhradené.
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