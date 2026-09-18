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18. septembra 2026
Rada by tam bola tiež! Vlhová pozýva na preteky Svetového pohára v Jasnej 2027, príde aj Sagan – VIDEO, FOTO
Základné vstupenky v kategórii Public štartujú za uvádzaciu od 39 eur pre dospelých a od 31 eur pre deti a postupne po vypredaní vstupeniek v prvej vlne sa cena bude zvyšovať. Alpské lyžovanie sa ...
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18.9.2026 (SITA.sk) - Základné vstupenky v kategórii Public štartujú za uvádzaciu od 39 eur pre dospelých a od 31 eur pre deti a postupne po vypredaní vstupeniek v prvej vlne sa cena bude zvyšovať.
Alpské lyžovanie sa opäť vráti na najvyššej úrovni na Slovensko. V dňoch 23. a 24. januára 2027 sa uskutočnia dvoje preteky Svetového pohára.
Vo videu Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) sa objavila Petra Vlhová, ktorá pozvala na podujatie aj ďalšieho elitného športovca z krajiny pod Tatrami - Petra Sagana, ktorý súhlasil.
Obaja tak oficiálne spolu s organizátormi spustili predaj vstupeniek pre fanúšikov, v obehu je 10-tisíc lístkov, ktoré sa dajú kúpiť na webe worldcupjasna.sk.
"Chcem vás všetkých pozvať na Svetový pohár do Jasnej. Príde tam naozaj kopa dobrých lyžiarok a ja urobím všetko pre to, aby som tam bola tiež," uviedla Vlhová.
"Pozývam vás 23. a 24. januára na Svetový pohár do Jasnej a budem tam aj ja. A čo vy? Budete tam? Príďte, budem sa tešiť!" odkázal Sagan.
Svetová elita sa po troch rokoch opäť vráti na severné svahy Chopku. Organizátori nadväzujú na mimoriadne úspešné podujatia z rokov 2016, 2021 a 2024.
"Ako prezident Zväzu slovenského lyžovania som nesmierne hrdý na to, že sa nám podarilo opäť priniesť svetovú lyžiarsku elitu na Slovensko. Organizačný tím s veľkým srdcom, skvelá spolupráca so strediskom Jasná a dôvera zo strany Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) sú dôkazom toho, že vieme organizovať podujatia najvyššieho európskeho i svetového formátu. Verím, že fanúšikovia vytvoria našim pretekárkam nezabudnuteľnú domácu atmosféru," priblížil prezident Zväzu slovenského lyžovania Martin Paško v tlačovej správe.
Základné vstupenky v kategórii Public štartujú za uvádzaciu od 39 eur pre dospelých a od 31 eur pre deti a postupne po vypredaní vstupeniek v prvej vlne sa cena bude zvyšovať.
Pre návštevníkov, ktorí chcú prežiť Svetový pohár v Jasnej s vyšším komfortom a doplnkovými službami, sú pripravené dva VIP balíčky. Vstupenky budú registrované na meno a priezvisko a sú neprenosné. Organizátori majú pre prípad nepriaznivého počasia pripravený aj rezervný deň v pondelok 25. januára 2027.
"Spustenie predaja lístkov je pre nás obrovským míľnikom a štartom celej kampane, na ktorú sme sa všetci nesmierne tešili. Veríme, že kombinácia našich dvoch športových legiend prinesie fanúšikom úsmev na tvár a priláka pod Chopok rekordné davy. Záujem zo strany verejnosti je už teraz obrovský a my robíme všetko pre to, aby bol nadchádzajúci ročník SP nezabudnuteľným zážitkom pre každého návštevníka," uviedol predseda organizačného výboru Peter Pukalovič.
Počas oboch súťažných dní je pripravený bohatý športový aj kultúrny program. V sobotu 23. januára sú na programe preteky v obrovskom slalome, pričom 1. kolo odštartuje o 09:30 h.
V nedeľu 24. januára bude program pokračovať slalomom žien, ktorého 1. kolo sa takisto začne o 09:30 h. Chýbať nebude ani tradičné verejné žrebovanie čísel najlepších pretekárok v Jasnej v sobotu o 18:00 h.
Zdroj: SITA.sk - Rada by tam bola tiež! Vlhová pozýva na preteky Svetového pohára v Jasnej 2027, príde aj Sagan – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Alpské lyžovanie sa opäť vráti na najvyššej úrovni na Slovensko. V dňoch 23. a 24. januára 2027 sa uskutočnia dvoje preteky Svetového pohára.
Vo videu Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) sa objavila Petra Vlhová, ktorá pozvala na podujatie aj ďalšieho elitného športovca z krajiny pod Tatrami - Petra Sagana, ktorý súhlasil.
Obaja tak oficiálne spolu s organizátormi spustili predaj vstupeniek pre fanúšikov, v obehu je 10-tisíc lístkov, ktoré sa dajú kúpiť na webe worldcupjasna.sk.
Po troch rokoch
"Chcem vás všetkých pozvať na Svetový pohár do Jasnej. Príde tam naozaj kopa dobrých lyžiarok a ja urobím všetko pre to, aby som tam bola tiež," uviedla Vlhová.
"Pozývam vás 23. a 24. januára na Svetový pohár do Jasnej a budem tam aj ja. A čo vy? Budete tam? Príďte, budem sa tešiť!" odkázal Sagan.
Svetová elita sa po troch rokoch opäť vráti na severné svahy Chopku. Organizátori nadväzujú na mimoriadne úspešné podujatia z rokov 2016, 2021 a 2024.
Ceny sa budú zvyšovať
"Ako prezident Zväzu slovenského lyžovania som nesmierne hrdý na to, že sa nám podarilo opäť priniesť svetovú lyžiarsku elitu na Slovensko. Organizačný tím s veľkým srdcom, skvelá spolupráca so strediskom Jasná a dôvera zo strany Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) sú dôkazom toho, že vieme organizovať podujatia najvyššieho európskeho i svetového formátu. Verím, že fanúšikovia vytvoria našim pretekárkam nezabudnuteľnú domácu atmosféru," priblížil prezident Zväzu slovenského lyžovania Martin Paško v tlačovej správe.
Základné vstupenky v kategórii Public štartujú za uvádzaciu od 39 eur pre dospelých a od 31 eur pre deti a postupne po vypredaní vstupeniek v prvej vlne sa cena bude zvyšovať.
Pre návštevníkov, ktorí chcú prežiť Svetový pohár v Jasnej s vyšším komfortom a doplnkovými službami, sú pripravené dva VIP balíčky. Vstupenky budú registrované na meno a priezvisko a sú neprenosné. Organizátori majú pre prípad nepriaznivého počasia pripravený aj rezervný deň v pondelok 25. januára 2027.
Nezabudnuteľný zážitok
"Spustenie predaja lístkov je pre nás obrovským míľnikom a štartom celej kampane, na ktorú sme sa všetci nesmierne tešili. Veríme, že kombinácia našich dvoch športových legiend prinesie fanúšikom úsmev na tvár a priláka pod Chopok rekordné davy. Záujem zo strany verejnosti je už teraz obrovský a my robíme všetko pre to, aby bol nadchádzajúci ročník SP nezabudnuteľným zážitkom pre každého návštevníka," uviedol predseda organizačného výboru Peter Pukalovič.
Počas oboch súťažných dní je pripravený bohatý športový aj kultúrny program. V sobotu 23. januára sú na programe preteky v obrovskom slalome, pričom 1. kolo odštartuje o 09:30 h.
V nedeľu 24. januára bude program pokračovať slalomom žien, ktorého 1. kolo sa takisto začne o 09:30 h. Chýbať nebude ani tradičné verejné žrebovanie čísel najlepších pretekárok v Jasnej v sobotu o 18:00 h.
Zdroj: SITA.sk - Rada by tam bola tiež! Vlhová pozýva na preteky Svetového pohára v Jasnej 2027, príde aj Sagan – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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