Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 8.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Medard
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

08. júna 2026

Alexander Zverev získal prvý grandslamový titul a po 30 rokoch pripomenul Borisa Beckera


Tagy: Roland Garros 2026

Nemecký tenista Alexander Zverev sa po rokoch neúspechov dočkal premiérového grandslamového triumfu. Vo finále Roland Garros zdolal Taliana Flavia Cobolliho v piatich setoch a stal sa prvým nemeckým mužským víťazom ...



Zdieľať
french_open_tennis_7_7_ 676x451 8.6.2026 (SITA.sk) - Nemecký tenista Alexander Zverev sa po rokoch neúspechov dočkal premiérového grandslamového triumfu. Vo finále Roland Garros zdolal Taliana Flavia Cobolliho v piatich setoch a stal sa prvým nemeckým mužským víťazom turnaja veľkej štvorky od roku 1996.


Nemecký tenista Alexander Zverev získal svoj prvý grandslamový titul, keď v nedeľňajšom finále Roland Garros zdolal desiateho nasadeného Taliana Flavia Cobolliho 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5), 6:1. Druhý nasadený hráč turnaja rozhodol o svojom triumfe po štyroch hodinách a 16 minútach hry.

Dvadsaťdeväťročný Zverev sa stal prvým nemeckým mužom od roku 1996, ktorý vyhral grandslamový turnaj. Ešte začiatkom spomenutého roka triumfoval na Australian Open Boris Becker a odvtedy až doteraz na to nenadviazal žiadny Nemec.

Pre Zvereva to bolo už štvrté grandslamové finále a druhé na parížskej antuke. Konečne sa však na konci tešil s trofejou nad hlavou „Tento kurt je pre mňa výnimočný z mnohých dôvodov, ale teraz má konečne šťastný koniec,“ povedal Zverev po zápase. Pripomenul si pritom vážne zranenie členka zo semifinále Roland Garros 2022 proti Rafaelovi Nadalovi aj finálovú prehru s Carlosom Alcarazom z roku 2024.

Koniec dlhého čakania


Talian Cobolli sa usiloval o historický úspech. Chcel sa stať prvým talianskym víťazom mužskej dvojhry na Roland Garros od Adriana Panattu spred 50 rokov. Dvadsaťštyriročný tenista pritom pred tohtoročným turnajom nikdy nehral ani grandslamové semifinále.

Finálový duel poznačila nervozita na oboch stranách. Cobolli sa v prvom sete dopustil množstva nevynútených chýb, no postupne sa dostal do zápasu a dokázal si vynútiť rozhodujúce piate dejstvo. V ňom Zverev využil svoje väčšie skúsenosti a po dvoch brejkoch si vypracoval rozhodujúci náskok.

Pre Zvereva ide o zavŕšenie dlhého čakania na grandslamový triumf. V minulosti prehral troje finále turnajov veľkej štvorky, vrátane finále US Open 2020, kde nevyužil vedenie 2:0 na sety proti Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi. Tentoraz svoju šancu využil a po premenenom mečbale oslávil najväčší úspech kariéry pádom na parížsku antuku.

Išiel na doraz


Cobolli po skončení duelu priznal, že ho v závere limitovali kŕče. „Cítil som kŕče v lýtku. V záverečnom sete po druhom geme sa k tomu pridalo aj stehno. Cítil som sa úplne unavený. Moje telo to na kurte už 'nedávalo',“ povedal Cobolli, ktorý bol však spokojný so svojím predstavením v Paríži.

„Nikdy nie je ľahké hrať prvýkrát na tejto scéne a v takýchto zápasoch. Preto som spokojný s tým, ako som odohral svoje prvé finále gradslamového turnaja,“ skonštatoval rodák z Florencie.


Zdroj: SITA.sk - Alexander Zverev získal prvý grandslamový titul a po 30 rokoch pripomenul Borisa Beckera © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Roland Garros 2026
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Finále v Prostějove ho takmer vynieslo do prvej stovky. Molčanovi chýbajú dve miesta v rebríčku
<< predchádzajúci článok
Antonelli ovládol Veľkú cenu Monaka, taliansky zázrak prepísal rekordy

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 