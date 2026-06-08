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08. júna 2026
Alexander Zverev získal prvý grandslamový titul a po 30 rokoch pripomenul Borisa Beckera
Tagy: Roland Garros 2026
Nemecký tenista Alexander Zverev sa po rokoch neúspechov dočkal premiérového grandslamového triumfu. Vo finále Roland Garros zdolal Taliana Flavia Cobolliho v piatich setoch a stal sa prvým nemeckým mužským víťazom ...
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8.6.2026 (SITA.sk) - Nemecký tenista Alexander Zverev sa po rokoch neúspechov dočkal premiérového grandslamového triumfu. Vo finále Roland Garros zdolal Taliana Flavia Cobolliho v piatich setoch a stal sa prvým nemeckým mužským víťazom turnaja veľkej štvorky od roku 1996.
Nemecký tenista Alexander Zverev získal svoj prvý grandslamový titul, keď v nedeľňajšom finále Roland Garros zdolal desiateho nasadeného Taliana Flavia Cobolliho 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5), 6:1. Druhý nasadený hráč turnaja rozhodol o svojom triumfe po štyroch hodinách a 16 minútach hry.
Dvadsaťdeväťročný Zverev sa stal prvým nemeckým mužom od roku 1996, ktorý vyhral grandslamový turnaj. Ešte začiatkom spomenutého roka triumfoval na Australian Open Boris Becker a odvtedy až doteraz na to nenadviazal žiadny Nemec.
Pre Zvereva to bolo už štvrté grandslamové finále a druhé na parížskej antuke. Konečne sa však na konci tešil s trofejou nad hlavou „Tento kurt je pre mňa výnimočný z mnohých dôvodov, ale teraz má konečne šťastný koniec,“ povedal Zverev po zápase. Pripomenul si pritom vážne zranenie členka zo semifinále Roland Garros 2022 proti Rafaelovi Nadalovi aj finálovú prehru s Carlosom Alcarazom z roku 2024.
Talian Cobolli sa usiloval o historický úspech. Chcel sa stať prvým talianskym víťazom mužskej dvojhry na Roland Garros od Adriana Panattu spred 50 rokov. Dvadsaťštyriročný tenista pritom pred tohtoročným turnajom nikdy nehral ani grandslamové semifinále.
Finálový duel poznačila nervozita na oboch stranách. Cobolli sa v prvom sete dopustil množstva nevynútených chýb, no postupne sa dostal do zápasu a dokázal si vynútiť rozhodujúce piate dejstvo. V ňom Zverev využil svoje väčšie skúsenosti a po dvoch brejkoch si vypracoval rozhodujúci náskok.
Pre Zvereva ide o zavŕšenie dlhého čakania na grandslamový triumf. V minulosti prehral troje finále turnajov veľkej štvorky, vrátane finále US Open 2020, kde nevyužil vedenie 2:0 na sety proti Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi. Tentoraz svoju šancu využil a po premenenom mečbale oslávil najväčší úspech kariéry pádom na parížsku antuku.
Cobolli po skončení duelu priznal, že ho v závere limitovali kŕče. „Cítil som kŕče v lýtku. V záverečnom sete po druhom geme sa k tomu pridalo aj stehno. Cítil som sa úplne unavený. Moje telo to na kurte už 'nedávalo',“ povedal Cobolli, ktorý bol však spokojný so svojím predstavením v Paríži.
„Nikdy nie je ľahké hrať prvýkrát na tejto scéne a v takýchto zápasoch. Preto som spokojný s tým, ako som odohral svoje prvé finále gradslamového turnaja,“ skonštatoval rodák z Florencie.
Zdroj: SITA.sk - Alexander Zverev získal prvý grandslamový titul a po 30 rokoch pripomenul Borisa Beckera © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký tenista Alexander Zverev získal svoj prvý grandslamový titul, keď v nedeľňajšom finále Roland Garros zdolal desiateho nasadeného Taliana Flavia Cobolliho 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5), 6:1. Druhý nasadený hráč turnaja rozhodol o svojom triumfe po štyroch hodinách a 16 minútach hry.
Dvadsaťdeväťročný Zverev sa stal prvým nemeckým mužom od roku 1996, ktorý vyhral grandslamový turnaj. Ešte začiatkom spomenutého roka triumfoval na Australian Open Boris Becker a odvtedy až doteraz na to nenadviazal žiadny Nemec.
Pre Zvereva to bolo už štvrté grandslamové finále a druhé na parížskej antuke. Konečne sa však na konci tešil s trofejou nad hlavou „Tento kurt je pre mňa výnimočný z mnohých dôvodov, ale teraz má konečne šťastný koniec,“ povedal Zverev po zápase. Pripomenul si pritom vážne zranenie členka zo semifinále Roland Garros 2022 proti Rafaelovi Nadalovi aj finálovú prehru s Carlosom Alcarazom z roku 2024.
Koniec dlhého čakania
Talian Cobolli sa usiloval o historický úspech. Chcel sa stať prvým talianskym víťazom mužskej dvojhry na Roland Garros od Adriana Panattu spred 50 rokov. Dvadsaťštyriročný tenista pritom pred tohtoročným turnajom nikdy nehral ani grandslamové semifinále.
Finálový duel poznačila nervozita na oboch stranách. Cobolli sa v prvom sete dopustil množstva nevynútených chýb, no postupne sa dostal do zápasu a dokázal si vynútiť rozhodujúce piate dejstvo. V ňom Zverev využil svoje väčšie skúsenosti a po dvoch brejkoch si vypracoval rozhodujúci náskok.
Pre Zvereva ide o zavŕšenie dlhého čakania na grandslamový triumf. V minulosti prehral troje finále turnajov veľkej štvorky, vrátane finále US Open 2020, kde nevyužil vedenie 2:0 na sety proti Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi. Tentoraz svoju šancu využil a po premenenom mečbale oslávil najväčší úspech kariéry pádom na parížsku antuku.
Išiel na doraz
Cobolli po skončení duelu priznal, že ho v závere limitovali kŕče. „Cítil som kŕče v lýtku. V záverečnom sete po druhom geme sa k tomu pridalo aj stehno. Cítil som sa úplne unavený. Moje telo to na kurte už 'nedávalo',“ povedal Cobolli, ktorý bol však spokojný so svojím predstavením v Paríži.
„Nikdy nie je ľahké hrať prvýkrát na tejto scéne a v takýchto zápasoch. Preto som spokojný s tým, ako som odohral svoje prvé finále gradslamového turnaja,“ skonštatoval rodák z Florencie.
Zdroj: SITA.sk - Alexander Zverev získal prvý grandslamový titul a po 30 rokoch pripomenul Borisa Beckera © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Roland Garros 2026
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