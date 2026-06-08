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 24hod.sk    Šport

08. júna 2026

Antonelli ovládol Veľkú cenu Monaka, taliansky zázrak prepísal rekordy


Tagy: F1 Formula 1 Veľká cena Monaka

Taliansky pilot Kimi Antonelli pokračuje vo svojej mimoriadnej sezóne vo formule 1. Devätnásťročný jazdec Mercedesu triumfoval na Veľkej cene Monaka, čím sa stal najmladším víťazom pretekov v kniežatstve a prvým ...



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monaco_f1_gp_auto_racing_17974 676x451 8.6.2026 (SITA.sk) - Taliansky pilot Kimi Antonelli pokračuje vo svojej mimoriadnej sezóne vo formule 1. Devätnásťročný jazdec Mercedesu triumfoval na Veľkej cene Monaka, čím sa stal najmladším víťazom pretekov v kniežatstve a prvým Talianom od roku 1952, ktorý vyhral päť veľkých cien za sebou.


Taliansky jazdec Kimi Antonelli z tímu Mercedes zvíťazil na nedeľňajšej Veľkej cene Monaka a upevnil si vedenie v priebežnom poradí majstrovstiev sveta formuly 1. Devätnásťročný pretekár viedol od štartu až do cieľa a po piatej výhre v rade zvýšil svoj náskok na čele šampionátu na 66 bodov pred Lewisom Hamiltonom z Ferrari.

Antonelli sa stal najmladším víťazom pretekov v Monaku v histórii. Zároveň je prvý taliansky pilot od roku 1952, ktorý triumfoval v piatich pretekoch za sebou. V uliciach Monte Carla zvládol aj viacero prerušení a opakovaný pevný štart osem kôl pred cieľom.

„Bol to neuveriteľný víkend aj preteky. Mali sme výborné tempo a všetko prichádzalo prirodzene. Auto bolo fantastické a dodávalo mi sebadôveru tlačiť ďalej,“ povedal Antonelli po pretekoch. Dodal však, že sezóna je ešte dlhá a tím chce naďalej zvyšovať svoju výkonnosť.

Druhé miesto obsadil sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton. Brit po pretekoch zablahoželal mladému rivalovi a vyzdvihol prácu svojho bývalého tímu Mercedes. „Kimi odvádza neuveriteľnú prácu týždeň čo týždeň. My napredujeme, ale zatiaľ sa na ich úroveň nedokážeme dotiahnuť,“ uviedol Hamilton.

Na tretej priečke skončil jazdec Red Bullu Isack Hadjar, ktorý počas celých pretekov bojoval s problémami pohonnej jednotky. Napriek tomu si udržal pódiové umiestnenie, hoci po skončení pretekov čelil vyšetrovaniu za možné porušenie pravidiel počas červenej vlajky.

Preteky priniesli aj viacero penalizácií a technických problémov. Úradujúci majster sveta Lando Norris odstúpil pre poruchu batérie na monoposte McLarenu, zatiaľ čo štvornásobný šampión Max Verstappen nedokončil preteky pre poruchu motora hneď po štarte. Sedem jazdcov dostalo päťsekundové tresty za prekročenie povolenej rýchlosti v boxovej uličke, čo ovplyvnilo konečné poradie.


Zdroj: SITA.sk - Antonelli ovládol Veľkú cenu Monaka, taliansky zázrak prepísal rekordy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: F1 Formula 1 Veľká cena Monaka
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