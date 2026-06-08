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08. júna 2026
Finále v Prostějove ho takmer vynieslo do prvej stovky. Molčanovi chýbajú dve miesta v rebríčku
Alex Molčan sa nepredstaví na challengerovom turnaji Bratislava Open, kde mal šancu na celkový triumf. Alex Molčan sa takmer dočkal víťazstva na challengerovom turnaji v Prostějove. Slovenský tenista ...
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8.6.2026 (SITA.sk) - Alex Molčan sa nepredstaví na challengerovom turnaji Bratislava Open, kde mal šancu na celkový triumf.
Alex Molčan sa takmer dočkal víťazstva na challengerovom turnaji v Prostějove. Slovenský tenista prehral až vo finále s Argentínčanom Sebastiánom Báezom 4:6, 2:6.
Molčan vyhral štyri zápasy na českej antuke, ale piaty nezvládol. Urobil priveľa nevynútených chýb, podľa oficiálnej zápasovej štatistiky ich bolo až 29 popri ôsmich víťazných úderoch.
"Zahral som viackrát loptičku testne do autu a tým som urobil viac chýb ako súper. On neservoval rýchlo, ale veľmi presne. Mal vysoké percento prvého podania,“ zhodnotil Molčan v rozhovore pre Českú televíziu.
Ak by Molčan v Prostějove získal piaty challengerový titul v kariére a prvý v tomto roku, dostal by sa do najlepšej svetovej stovky. Tesne sa mu to nepodarilo, v najnovšom vydaní rebríčka ATP poskočil zo 110. na 102. miesto. Je to aj výsledok skvelých predchádzajúcich turnajov, najmä semifinálovej účasti na podujatí ATP 500 v Mníchove.
"Finále je dobrý výsledok. Škoda, že som nevyhral celý turnaj. Nabral som si však sebavedomie do ďalšej časti sezóny. Vo všetkých zápasoch som bol favorit s výnimkou finále a myslím si, že som ich zvládol. Vo finále už bol súper lepší,“ dodal 28-ročný Prešovčan.
Pôvodne sa mal Molčan od pondelka predstaviť na antukovom challengeri Bratislava Open, ale jeho meno v nedeľu večer podľa webu ATP Tour vypadlo z "pavúka" hlavnej súťaže vo dvojhre.
Dôvodom by malo byť zranenie. V hlavnej súťaži dvojhry zo Slovákov figurujú Norbert Gombos a Lukáš Pokorný, z finále kvalifikácie má ešte šancu postúpiť Andrej Martin.
"Slovenský reprezentant Gombos nastúpi už v pondelok popoludní po 16.00 h proti tretiemu nasadenému Britovi Janovi Choinskému. Pre bývalého člena elitnej stovky ATP pôjde o dôležitý zápas, v ktorom sa pokúsi využiť podporu domácich fanúšikov," napísal oficiálny web Bratislava Open.
Zdroj: SITA.sk - Finále v Prostějove ho takmer vynieslo do prvej stovky. Molčanovi chýbajú dve miesta v rebríčku © SITA Všetky práva vyhradené.
Alex Molčan sa takmer dočkal víťazstva na challengerovom turnaji v Prostějove. Slovenský tenista prehral až vo finále s Argentínčanom Sebastiánom Báezom 4:6, 2:6.
Molčan vyhral štyri zápasy na českej antuke, ale piaty nezvládol. Urobil priveľa nevynútených chýb, podľa oficiálnej zápasovej štatistiky ich bolo až 29 popri ôsmich víťazných úderoch.
"Zahral som viackrát loptičku testne do autu a tým som urobil viac chýb ako súper. On neservoval rýchlo, ale veľmi presne. Mal vysoké percento prvého podania,“ zhodnotil Molčan v rozhovore pre Českú televíziu.
Ak by Molčan v Prostějove získal piaty challengerový titul v kariére a prvý v tomto roku, dostal by sa do najlepšej svetovej stovky. Tesne sa mu to nepodarilo, v najnovšom vydaní rebríčka ATP poskočil zo 110. na 102. miesto. Je to aj výsledok skvelých predchádzajúcich turnajov, najmä semifinálovej účasti na podujatí ATP 500 v Mníchove.
Nevyšlo len finále
"Finále je dobrý výsledok. Škoda, že som nevyhral celý turnaj. Nabral som si však sebavedomie do ďalšej časti sezóny. Vo všetkých zápasoch som bol favorit s výnimkou finále a myslím si, že som ich zvládol. Vo finále už bol súper lepší,“ dodal 28-ročný Prešovčan.
Pôvodne sa mal Molčan od pondelka predstaviť na antukovom challengeri Bratislava Open, ale jeho meno v nedeľu večer podľa webu ATP Tour vypadlo z "pavúka" hlavnej súťaže vo dvojhre.
Gombos a Pokorný
Dôvodom by malo byť zranenie. V hlavnej súťaži dvojhry zo Slovákov figurujú Norbert Gombos a Lukáš Pokorný, z finále kvalifikácie má ešte šancu postúpiť Andrej Martin.
"Slovenský reprezentant Gombos nastúpi už v pondelok popoludní po 16.00 h proti tretiemu nasadenému Britovi Janovi Choinskému. Pre bývalého člena elitnej stovky ATP pôjde o dôležitý zápas, v ktorom sa pokúsi využiť podporu domácich fanúšikov," napísal oficiálny web Bratislava Open.
Zdroj: SITA.sk - Finále v Prostějove ho takmer vynieslo do prvej stovky. Molčanovi chýbajú dve miesta v rebríčku © SITA Všetky práva vyhradené.
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