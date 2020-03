Alianciu moderných obchodníkov mrzí, že s nimi vláda o opatreniach v obchodoch nekomunikuje

SAMO upozorňuje na možné riziká

Nové bezpečnostné opatrenia v obchodoch

29.3.2020 - Obchodníkov zo Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) mrzí, že s nimi vláda vôbec nekomunikuje pri schvaľovaní obmedzení súvisiacich s koronavírusom."Iniciatívne, nad rámec povinností, zavádzame preventívne opatrenia, ktoré napomáhajú k zvládnutiu aktuálnej mimoriadnej situácie. Preto nás mrzí, že pri tak závažných obmedzeniach v tak veľkom časovom strese, s nami vláda vôbec nekomunikuje. Chceme touto cestou vyzvať vládu a krízový štáb, aby pri zavádzaní regulácie v obchodoch s nami diskutovali o zavádzaných opatreniach, aby sme sa ich nedozvedali len z tlačových besied premiéra," agentúru SITA o tom informoval predseda SAMO Martin Krajčovič.SAMO chce urobiť maximum, aby obchodníci dokázali implementovať nové nariadenia vlády, ale podľa aliancie je reálne riziko, že v pondelok si nebude môcť každý zákazník nakúpiť v obchode v blízkosti jeho domova, pretože nastavenie regulácie to neumožní.Rovnako je veľké riziko vytvárania rady pred obchodmi, kde obchodníci nevedia vynucovať dodržiavanie poriadku a odstupov dva metre medzi ľuďmi, čo sa môže ukázať ako kontraproduktívne opatrenie."Obchodné reťazce združené v SAMO sú zodpovedné spoločnosti, ktoré si uvedomujú svoju dôležitú úlohu pri zabezpečení dostupnosti potravín, obzvlášť v tejto krízovej situácii. Iniciatívne, nad rámec povinností, zavádzame preventívne opatrenia, ktoré napomáhajú k zvládnutiu aktuálnej mimoriadnej situácie. Príkladom je zavádzanie prednostných hodín pre seniorov, inštalácia plexiskiel pri pokladniach a podobne a od štátu sme žiadali iba súčinnosť pri dodržiavaní bezpečnosti a diskusiu pri zavadzaní nových opatrení. Zabezpečiť limitovaný vstup zákazníkov bez asistencie polície považujeme za veľmi ťažko vykonateľné," pokračoval Krajčovič.Obchodníci zároveň vyzvali všetkých zákazníkov, aby sa správali k personálu v obchode a tiež k ostatným zákazníkom ohľaduplne a pomohli im tieto striktné regulačné opatrenia v čo najlepšej miere naplniť.Premiér Igor Matovič v sobotu informoval, že všetky otvorené prevádzky musia zabezpečiť povinnú dezinfekciu rúk alebo rukavice, premiér však odporúča, aby zabezpečili oboje opatrenia. Prevádzka zároveň musí zabezpečiť minimálny odstup dvoch metrov v radách na pokladne.Taktiež musia zabezpečiť, aby sa v prevádzke v jednom okamihu neprekročila koncentrácia jedného nakupujúceho na 25 metrov štvorcových predajnej plochy. Vysvetlil to príkladom, že v prevádzke môže byť maximálny počet ľudí podľa výpočtu predajná plocha prevádzky deleno 25 metrov štvorcových.SAMO v súčasnosti zastrešuje najvýznamnejšie subjekty obchodu na Slovensku. Medzi zakladajúce spoločnosti aliancie patria Billa, Kaufland, Lidl, TESCO a veľkoobchod Metro, ktoré sa zároveň radia medzi najväčších zamestnávateľov, ale aj investorov na Slovensku a sú tiež významnými prispievateľmi do štátneho rozpočtu.V júni 2016 sa združenie stalo riadnym členom európskeho profesijného združenia obchodníkov EuroCommerce. Členskú základňu SAMO od septembra 2016 rozšírila spoločnosť dm drogerie markt a v apríli 2018 sa združenie rozrástlo o ďalšieho člena - spoločnosť TERNO real estate.