Nákupná panika v obchodoch v treťom marcovom týždni ustala, výrazný prepad tržieb zaznamenali drogérie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.3.2020 - V treťom marcovom týždni od 16. do 22. marca spomalil rast tržieb v slovenských obchodoch oproti predchádzajúcemu roku na 14 % a nákupná panika tak ustala. Vyplýva to z najaktuálnejších výsledkov maloobchodného auditu spoločnosti Nielsen."Tretí marcový týždeň sa síce rast tržieb už spomalil na 14 %, avšak stále nedosahuje tempo rastu týždenných obratov pred vypuknutím nákupnej horúčky vplyvom pandémie COVID-19," agentúru SITA o tom informovala z marketingového oddelenia spoločnosti Nielsen pre SR a ČR Mária Hukelová.Predchádzajúci týždeň, teda druhý marcový týždeň, bol pritom rekordný z pohľadu obratu aj tempa rastu obratu."Tržby v tomto týždni presiahli výškou aj predveľkonočný týždeň. Zaujímavý je preto v treťom marcovom týždni pohľad na výrazný prepad tržieb v drogériách, ktoré zaznamenali v druhom marcovom týždni extrémny nárast o takmer 60 % oproti minulému roku, avšak v treťom týždni už boli slovenskí spotrebitelia dostatočne zásobení, a tak sa obrat drogérií dostal dokonca do mierneho poklesu o -0,1 % oproti rovnakému týždňu minulého roka," dodala Hukelová.Spoločnosť Nielsen čerpala informácie z obchodných reťazcov Tesco, Kaufland, Billa, Terno, Fresh Supermarkets, Moja Samoška, Kraj a v drogériách 101 drogerie, dm drogerie a Teta.