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20. júla 2026

AliExpress a 40 zbojníkov? Brusel uložil čínskemu obchodu 550-miliónovú pokutu za predaj nelegálneho a falšovaného tovaru


Tagy: Internetový obchod Online nakupovanie Online obchod

Vyšetrovanie, ktoré Komisia spustila v marci 2024, ukázalo, že časť ponúkaného tovaru nespĺňala ani prísne bezpečnostné a environmentálne normy Únie.



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online nakupovanie 676x451 20.7.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovanie, ktoré Komisia spustila v marci 2024, ukázalo, že časť ponúkaného tovaru nespĺňala ani prísne bezpečnostné a environmentálne normy Únie.


Európska únia (EÚ) v pondelok uložila čínskej online obchodnej platforme AliExpress pokutu vo výške 550 miliónov eur za umožnenie predaja nelegálnych výrobkov vrátane nebezpečných hračiek a kozmetiky.

Spoločnosť podľa Európskej komisie (EK) zároveň nedostatočne bránila šíreniu falšovaného tovaru a v mnohých prípadoch ponechávala identifikované nelegálne produkty online celé týždne. Vyšetrovanie, ktoré Brusel spustil v marci 2024, ukázalo, že časť ponúkaného tovaru nespĺňala prísne bezpečnostné a environmentálne normy Únie.

Najvyššia pokuta podľa DSA


„Riziká je potrebné  systematicky identifikovať a odstraňovať, aby spotrebitelia mohli na internete bezpečne nakupovať. Dnes k tomuto štandardu pristupujeme aj v prípade AliExpressu a žiadame ho o nápravu,“ uviedla v stanovisku európska komisárka pre digitálne technológie Henna Virkkunenová. S viac než 190 miliónmi používateľov medzi Európanmi je spoločnosť najväčšou čínskou internetovou maloobchodnou platformou pôsobiacou v Únii.

Pokuta je zatiaľ najvyššia, akú EÚ uložila podľa aktu o digitálnych službách (DSA), ktorý vstúpil do platnosti v roku 2022. V minulosti Brusel pokutoval sociálnu sieť X sumou 120 miliónov eur a platformu Temu pokutou 200 miliónov eur.

Hrozba opakovaných sankcíi


Komisia pri stanovení výšky pokuty zohľadnila povahu porušení, ich dopad na európskych spotrebiteľov a dĺžku trvania. AliExpress musí do 20. októbra pokutu uhradiť a predložiť plán nápravných opatrení, v opačnom prípade mu hrozia opakované sankcie.

Spoločnosť pokutu kritizovala ako neprimeranú. „S dnešným rozhodnutím nesúhlasíme a pokuta je podľa nás neprimeraná. Neodráža naše existujúce kontrolné mechanizmy ani významné, proaktívne zlepšenia, ktoré sme už zaviedli,“ uviedla spoločnosť v stanovisku. Rozhodnutie podrobne analyzuje a zvažuje všetky dostupné možnosti.


Zdroj: SITA.sk - AliExpress a 40 zbojníkov? Brusel uložil čínskemu obchodu 550-miliónovú pokutu za predaj nelegálneho a falšovaného tovaru © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Internetový obchod Online nakupovanie Online obchod
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