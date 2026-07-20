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Všeobecná zdravotná poisťovňa odmeňuje za prevenciu a postará sa aj v prípade najzávažnejších diagnóz
Výber zdravotnej poisťovne je jedno z najdôležitejších rozhodnutí. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) je pre poistencov stabilným, zodpovedným a predvídateľným partnerom, a to nielen v ...
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20.7.2026 (SITA.sk) - Výber zdravotnej poisťovne je jedno z najdôležitejších rozhodnutí.
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) je pre poistencov stabilným, zodpovedným a predvídateľným partnerom, a to nielen v období prepoisťovacej kampane, ale počas celého roka. Odmeňuje za prevenciu, ale zároveň sa vie o svojich poistencov postarať aj v prípade tých najzávažnejších diagnóz. Fakty hovoria jasne: stabilita garantovaná kladným hospodárskym výsledkom; peniaze, ktoré zostávajú v systéme na skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti; najvyššie investície do systému verejného zdravotného poistenia; najvyšší podiel schválených liekov na výnimku; najviac peňazí do zdravia jednotlivca; historicky najmenej ľudí na čakacích listinách a k tomu viac ako 150 benefitov a výhod pre zdravie celej rodiny, vrátane príspevku na ošetrenie u nezmluvných lekárov a telemedicíny. Jednoducho dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť pre všetkých.
"O našich poistencov sa staráme za každých okolností. Za zodpovedný prístup k zdraviu ich odmeňujeme možnosťou čerpať benefity a výhody, no zároveň sme tu pre nich v prípade tých najzávažnejších diagnóz. Poistenec je u nás vždy na prvom mieste a robíme všetko pre to, aby to cítil bez ohľadu na to, či aktuálne potrebuje riešiť zdravotný problém, alebo len istotu, že v nás má silného partnera," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových. Zdôraznil, že v najväčšej zdravotnej poisťovni sa dostane k zdravotnej starostlivosti úplne každý: "Najnovšie sme rozšírili možnosť čerpať finančné príspevky za zdravotnú starostlivosť u nezmluvných špecialistov. Poistencom tým garantujeme širokú dostupnosť zdravotnej starostlivosti vo všetkých regiónoch."
"Vieme, aké dôležité je byť blízko ľuďom. Aj preto v hlavnom meste otvárame ďalšiu pobočku, ktorá bude pre poistencov k dispozícii 7 dní v týždni, a to až do večerných hodín. V nákupnom centre na najväčšom sídlisku v Bratislave ju bude môcť využiť množstvo poistencov, ktorí dochádzajú za prácou a vyhovujú im dostupnejšie otváracie hodiny," doplnil podpredseda predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Viktor Očkay.
Členka predstavenstva Denisa Slivková pripomenula, že efektívne nakladanie so zdrojmi z verejného zdravotného poistenia sú prioritou aj pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. "Tento rok sme urobili zásadný krok smerom k spravodlivejšiemu financovaniu nemocníc. Až takmer 80 % z relevantných ústavných zdravotníckych zariadení je po novom platených výhradne za reálne poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre našich poistencov. Zodpovedné hospodárenie, efektívne riadenie výdavkov a férovosť vo financovaní zdravotníckych zariadení sú pre nás absolútnymi prioritami," zdôraznila.
Všeobecná zdravotná poisťovňa stavia aj počas tohtoročnej prepoisťovacej kampane na transparentnosť a výsledky, ktoré priamo ovplyvňujú kvalitu života jej poistencov.
Kladný hospodársky výsledok vo výške 19,1 milióna eur. Od roku 2024 hospodárenie v pluse bez dofinancovania štátom. Peniaze idú naspäť do systému na zlepšovanie zdravotnej starostlivosti. Priebežné výsledky hospodárenia za prvý polrok 2026 rovnako potvrdzujú trend stability.
Do zdravotného systému ide až 97 % príjmov, čo je najviac spomedzi všetkých zdravotných poisťovní. Priemerné náklady na zdravotnú starostlivosť za jedného poistenca stúpli v minulom roku na 1856 eur.
Na plánované operácie čaká historicky najmenej poistencov. Aktuálne čaká na zákrok 1,18 percenta poistného kmeňa, čo je takmer o 4 600 návrhov na čakacích listinách menej ako v rovnakom období minulého roka. Týka sa to plánovaných zákrokov, pri ktorých je určená maximálna lehota časovej dostupnosti. Historicky najlepšie čísla nie sú náhoda, ale výsledok dlhodobého úsilia, efektívnej, systematickej práce, ktorá prináša výsledky. Posun v prospech poistencov nastal v čakacích dobách aj na ortopedické výkony.
Všeobecná zdravotná poisťovňa je lídrom na trhu v oblasti výnimkovej liečby, ktorá nie je štandardne hradená z verejného zdravotného poistenia. V minulom roku uhradila najvyšší podiel žiadostí o úhradu liekov na výnimku v celom sektore. Schválila až 91 % takýchto žiadostí, čo je o 5 % viac ako v roku 2024.
Viac ako 150 benefitov a výhod pre zdravie celej rodiny, finančné príspevky až do výšky 800 eur:
Všeobecná zdravotná poisťovňa pripomína, že záujemcovia, ktorí chcú zveriť svoje zdravie do rúk lídrovi v oblasti verejného zdravotného poistenia, tak môžu urobiť do 30. septembra s účinnosťou od 1. januára 2027. Zároveň varuje pred podpisovaním prihlášok za finančné odmeny. Rozhodnutie o zdravotnej poisťovni je potrebné dôkladne zvážiť s dôrazom na schopnosť zdravotnej poisťovne postarať sa o poistencov aj v prípade tých najzávažnejších diagnóz.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Všeobecná zdravotná poisťovňa odmeňuje za prevenciu a postará sa aj v prípade najzávažnejších diagnóz © SITA Všetky práva vyhradené.
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) je pre poistencov stabilným, zodpovedným a predvídateľným partnerom, a to nielen v období prepoisťovacej kampane, ale počas celého roka. Odmeňuje za prevenciu, ale zároveň sa vie o svojich poistencov postarať aj v prípade tých najzávažnejších diagnóz. Fakty hovoria jasne: stabilita garantovaná kladným hospodárskym výsledkom; peniaze, ktoré zostávajú v systéme na skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti; najvyššie investície do systému verejného zdravotného poistenia; najvyšší podiel schválených liekov na výnimku; najviac peňazí do zdravia jednotlivca; historicky najmenej ľudí na čakacích listinách a k tomu viac ako 150 benefitov a výhod pre zdravie celej rodiny, vrátane príspevku na ošetrenie u nezmluvných lekárov a telemedicíny. Jednoducho dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť pre všetkých.
"O našich poistencov sa staráme za každých okolností. Za zodpovedný prístup k zdraviu ich odmeňujeme možnosťou čerpať benefity a výhody, no zároveň sme tu pre nich v prípade tých najzávažnejších diagnóz. Poistenec je u nás vždy na prvom mieste a robíme všetko pre to, aby to cítil bez ohľadu na to, či aktuálne potrebuje riešiť zdravotný problém, alebo len istotu, že v nás má silného partnera," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových. Zdôraznil, že v najväčšej zdravotnej poisťovni sa dostane k zdravotnej starostlivosti úplne každý: "Najnovšie sme rozšírili možnosť čerpať finančné príspevky za zdravotnú starostlivosť u nezmluvných špecialistov. Poistencom tým garantujeme širokú dostupnosť zdravotnej starostlivosti vo všetkých regiónoch."
"Vieme, aké dôležité je byť blízko ľuďom. Aj preto v hlavnom meste otvárame ďalšiu pobočku, ktorá bude pre poistencov k dispozícii 7 dní v týždni, a to až do večerných hodín. V nákupnom centre na najväčšom sídlisku v Bratislave ju bude môcť využiť množstvo poistencov, ktorí dochádzajú za prácou a vyhovujú im dostupnejšie otváracie hodiny," doplnil podpredseda predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Viktor Očkay.
Členka predstavenstva Denisa Slivková pripomenula, že efektívne nakladanie so zdrojmi z verejného zdravotného poistenia sú prioritou aj pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. "Tento rok sme urobili zásadný krok smerom k spravodlivejšiemu financovaniu nemocníc. Až takmer 80 % z relevantných ústavných zdravotníckych zariadení je po novom platených výhradne za reálne poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre našich poistencov. Zodpovedné hospodárenie, efektívne riadenie výdavkov a férovosť vo financovaní zdravotníckych zariadení sú pre nás absolútnymi prioritami," zdôraznila.
Všeobecná zdravotná poisťovňa stavia aj počas tohtoročnej prepoisťovacej kampane na transparentnosť a výsledky, ktoré priamo ovplyvňujú kvalitu života jej poistencov.
Plusové čísla
Kladný hospodársky výsledok vo výške 19,1 milióna eur. Od roku 2024 hospodárenie v pluse bez dofinancovania štátom. Peniaze idú naspäť do systému na zlepšovanie zdravotnej starostlivosti. Priebežné výsledky hospodárenia za prvý polrok 2026 rovnako potvrdzujú trend stability.
Reálne investície do zdravia
Do zdravotného systému ide až 97 % príjmov, čo je najviac spomedzi všetkých zdravotných poisťovní. Priemerné náklady na zdravotnú starostlivosť za jedného poistenca stúpli v minulom roku na 1856 eur.
Historicky najmenej poistencov na čakacích listinách
Na plánované operácie čaká historicky najmenej poistencov. Aktuálne čaká na zákrok 1,18 percenta poistného kmeňa, čo je takmer o 4 600 návrhov na čakacích listinách menej ako v rovnakom období minulého roka. Týka sa to plánovaných zákrokov, pri ktorých je určená maximálna lehota časovej dostupnosti. Historicky najlepšie čísla nie sú náhoda, ale výsledok dlhodobého úsilia, efektívnej, systematickej práce, ktorá prináša výsledky. Posun v prospech poistencov nastal v čakacích dobách aj na ortopedické výkony.
Dostupnosť liečby
Všeobecná zdravotná poisťovňa je lídrom na trhu v oblasti výnimkovej liečby, ktorá nie je štandardne hradená z verejného zdravotného poistenia. V minulom roku uhradila najvyšší podiel žiadostí o úhradu liekov na výnimku v celom sektore. Schválila až 91 % takýchto žiadostí, čo je o 5 % viac ako v roku 2024.
Odmena za prevenciu
Viac ako 150 benefitov a výhod pre zdravie celej rodiny, finančné príspevky až do výšky 800 eur:
- Príspevky na dentálnu hygienu do 80 eur ročne pre deti aj dospelých, pečatenie zubov pre deti
- Príspevok na zubný strojček až do 450 eur ročne
- Finančný príspevok na doplatky na lieky a dietetické potraviny pre deti a ich zákonných zástupcov, ročne až do 450 eur
- Príspevok na okuliarový rám a okuliarové šošovky až do 100 eur
- Príspevok na laserovú operáciu očí až do 450 eur
- Príspevok na športovú preventívnu prehliadku pre deti až do výšky 100 eur
- Bezplatná online lekárska konzultácia Dr. Nonstop, dostupnú 24 hodín denne, 7 dní v týždni
- Online alebo telefonická konzultácia s psychológom na rôzne životné situácie
- Zľavy na kúpeľné pobyty, športové aktivity a regeneráciu
- Príspevok na ošetrenie u nezmluvných lekárov až do výšky 450 eur
Ku každému blízko
- Viac ako 11 000 zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci celého Slovenska
- Široká pobočková sieť, vrátane pobočiek otvorených 7 dní v týždni
- Neustále vylepšovanie digitálnych služieb
Všeobecná zdravotná poisťovňa pripomína, že záujemcovia, ktorí chcú zveriť svoje zdravie do rúk lídrovi v oblasti verejného zdravotného poistenia, tak môžu urobiť do 30. septembra s účinnosťou od 1. januára 2027. Zároveň varuje pred podpisovaním prihlášok za finančné odmeny. Rozhodnutie o zdravotnej poisťovni je potrebné dôkladne zvážiť s dôrazom na schopnosť zdravotnej poisťovne postarať sa o poistencov aj v prípade tých najzávažnejších diagnóz.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Všeobecná zdravotná poisťovňa odmeňuje za prevenciu a postará sa aj v prípade najzávažnejších diagnóz © SITA Všetky práva vyhradené.
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