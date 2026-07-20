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20. júla 2026
Ústavný súd zrušil časť zákona o Bratislave, volebné obvody sa zmenia
Narušenie spočíva v tom, že hlasy rôznych voličov majú pri celkovom zisťovaní výsledkov volieb do zastupiteľstva mesta Bratislava rôznu váhu. Od pondelka stráca účinnosť časť zákona o ...
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20.7.2026 (SITA.sk) - Narušenie spočíva v tom, že hlasy rôznych voličov majú pri celkovom zisťovaní výsledkov volieb do zastupiteľstva mesta Bratislava rôznu váhu.
Od pondelka stráca účinnosť časť zákona o Bratislave po náleze Ústavného súdu SR (ÚS SR). Informuje o tom hovorca Kancelárie verejného ochrancu práv (VOP) Branislav Gigac. V zbierke zákonov bol v pondelok zverejnený nález ÚS SR, ktorým vyhovel návrhu VOP a rozhodol, že časť Zákona o hlavnom meste SR Bratislave nie je v súlade s Ústavou SR ani s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach.
Ombudsman vo svojom návrhu namietal, že zákonná požiadavka zabezpečiť každej mestskej časti Bratislavy najmenej jedného poslanca v mestskom zastupiteľstve vedie k výrazným rozdielom vo váhe hlasov voličov a k nerovným podmienkam pri výkone aktívneho aj pasívneho volebného práva.
„Ústavný súd SR sa stotožnil s mojim názorom, že napadnuté ustanovenie predstavuje narušenie princípu rovnosti volebného práva. Narušenie spočíva v tom, že hlasy rôznych voličov majú pri celkovom zisťovaní výsledkov volieb do zastupiteľstva mesta Bratislava rôznu váhu," priblížil VOP Róbert Dobrovodský.
Súd rozhodol, že tým dochádza k porušeniu rovnosti aktívneho i pasívneho volebného práva. „Som rád, že najbližšie komunálne voľby v Bratislave sa už nebudú spravovať protiústavnou normou a volebné obvody sa určia pomerne k počtu obyvateľov," poznamenal ombudsman.
Bratislavské mestské zastupiteľstvo na základe rozhodnutia ÚS SR začiatkom júla rozhodlo o znížení počtu volebných obvodov zo 17, ktoré kopírovali počet mestských častí, na 11. Počet mestských poslancov zostane rovnaký ako doposiaľ, teda 45. VOP vo svojom návrhu, ktorý nakoniec odobril aj ÚS SR namietal skutočnosť, že aj najmenšie bratislavské mestské časti majú svojich poslancov v zastupiteľstve, čo podľa neho nerešpektuje princíp „jeden človek - jeden hlas."
V najbližších komunálnych voľbách sa tak do jedného volebného obvodu spojí Rača s Vajnormi, ktoré budú zastupovať traja poslanci. Ďalší spoločný volebný obvod bude tvoriť Devínska Nová Ves a Devín, ktorý budú zastupovať dvaja poslanci. Volebný obvod s piatimi poslancami vytvorí Dúbravka, Lamač a Záhorská Bystrica. Spoločný volebný obvod budú tvoriť tiež Jarovce, Rusovce a Čunovo, ktorý bude v mestskom zastupiteľstve zastupovať jeden poslanec.
Ostatné mestské časti zostávajú samostatnými obvodmi, zmení sa však počet poslancov v mestskom zastupiteľstve za niektoré z nich. Počet poslancov za Staré Mesto sa po novom zvýši zo štyroch na päť, počet poslancov za Ružinov sa zvýši zo siedmich na osem. Za Petržalku zostáva tak ako doteraz desať poslancov, za Nové Mesto štyria, za Karlovu Ves traja a za Podunajské Biskupice a Vrakuňu po dvaja poslanci.
Zdroj: SITA.sk - Ústavný súd zrušil časť zákona o Bratislave, volebné obvody sa zmenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Od pondelka stráca účinnosť časť zákona o Bratislave po náleze Ústavného súdu SR (ÚS SR). Informuje o tom hovorca Kancelárie verejného ochrancu práv (VOP) Branislav Gigac. V zbierke zákonov bol v pondelok zverejnený nález ÚS SR, ktorým vyhovel návrhu VOP a rozhodol, že časť Zákona o hlavnom meste SR Bratislave nie je v súlade s Ústavou SR ani s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach.
Nerovnosť hlasov
Ombudsman vo svojom návrhu namietal, že zákonná požiadavka zabezpečiť každej mestskej časti Bratislavy najmenej jedného poslanca v mestskom zastupiteľstve vedie k výrazným rozdielom vo váhe hlasov voličov a k nerovným podmienkam pri výkone aktívneho aj pasívneho volebného práva.
„Ústavný súd SR sa stotožnil s mojim názorom, že napadnuté ustanovenie predstavuje narušenie princípu rovnosti volebného práva. Narušenie spočíva v tom, že hlasy rôznych voličov majú pri celkovom zisťovaní výsledkov volieb do zastupiteľstva mesta Bratislava rôznu váhu," priblížil VOP Róbert Dobrovodský.
Súd rozhodol, že tým dochádza k porušeniu rovnosti aktívneho i pasívneho volebného práva. „Som rád, že najbližšie komunálne voľby v Bratislave sa už nebudú spravovať protiústavnou normou a volebné obvody sa určia pomerne k počtu obyvateľov," poznamenal ombudsman.
Nové rozdelenie obvodov
Bratislavské mestské zastupiteľstvo na základe rozhodnutia ÚS SR začiatkom júla rozhodlo o znížení počtu volebných obvodov zo 17, ktoré kopírovali počet mestských častí, na 11. Počet mestských poslancov zostane rovnaký ako doposiaľ, teda 45. VOP vo svojom návrhu, ktorý nakoniec odobril aj ÚS SR namietal skutočnosť, že aj najmenšie bratislavské mestské časti majú svojich poslancov v zastupiteľstve, čo podľa neho nerešpektuje princíp „jeden človek - jeden hlas."
V najbližších komunálnych voľbách sa tak do jedného volebného obvodu spojí Rača s Vajnormi, ktoré budú zastupovať traja poslanci. Ďalší spoločný volebný obvod bude tvoriť Devínska Nová Ves a Devín, ktorý budú zastupovať dvaja poslanci. Volebný obvod s piatimi poslancami vytvorí Dúbravka, Lamač a Záhorská Bystrica. Spoločný volebný obvod budú tvoriť tiež Jarovce, Rusovce a Čunovo, ktorý bude v mestskom zastupiteľstve zastupovať jeden poslanec.
Ostatné mestské časti zostávajú samostatnými obvodmi, zmení sa však počet poslancov v mestskom zastupiteľstve za niektoré z nich. Počet poslancov za Staré Mesto sa po novom zvýši zo štyroch na päť, počet poslancov za Ružinov sa zvýši zo siedmich na osem. Za Petržalku zostáva tak ako doteraz desať poslancov, za Nové Mesto štyria, za Karlovu Ves traja a za Podunajské Biskupice a Vrakuňu po dvaja poslanci.
Zdroj: SITA.sk - Ústavný súd zrušil časť zákona o Bratislave, volebné obvody sa zmenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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