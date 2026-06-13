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13. júna 2026
Alího Chameneího pochovajú v Mašhade, bývalého iránskeho vodcu nahradí na poste vlastný syn
Pohreb sa mal pôvodne uskutočniť už v marci, no pre vojnový konflikt ho odložili. Bývalý iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí, ...
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13.6.2026 (SITA.sk) - Pohreb sa mal pôvodne uskutočniť už v marci, no pre vojnový konflikt ho odložili.
Bývalý iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí, ktorý stál na čele krajiny takmer 37 rokov, bude pochovaný 9. júla v meste Mašhad na severovýchode Iránu. Informovala o tom v sobotu iránska štátna televízia.
Pohreb sa mal pôvodne uskutočniť už v marci, no pre vojnový konflikt ho odložili. Pred samotným pochovaním sa uskutoční séria smútočných obradov. Tie sa začnú 4. júla v Teheráne a potrvajú tri dni.
Následne bude 7. júla ďalšia pietna ceremónia v posvätnom meste Kom. Začiatok celoštátnych pohrebných obradov pripadne na 4. júla, teda na Deň nezávislosti Spojených štátov.
Chameneí podľa poskytnutých informácií zahynul 28. februára pri izraelských a amerických vzdušných útokoch. Pri útokoch údajne prišli o život aj viacerí ďalší iránski predstavitelia.
Na poste najvyššieho vodcu ho začiatkom marca nahradil jeho syn Modžtaba Chameneí. Stal sa tak tretím najvyšším vodcom od vzniku Iránskej islamskej republiky v roku 1979.
Modžtaba Chameneí bol pri útokoch zranený a od svojho vymenovania sa na verejnosti neobjavil. S verejnosťou komunikuje len prostredníctvom vyhlásení, ktoré sú mu pripisované.
Zdroj: SITA.sk - Alího Chameneího pochovajú v Mašhade, bývalého iránskeho vodcu nahradí na poste vlastný syn © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí, ktorý stál na čele krajiny takmer 37 rokov, bude pochovaný 9. júla v meste Mašhad na severovýchode Iránu. Informovala o tom v sobotu iránska štátna televízia.
Pohreb sa mal pôvodne uskutočniť už v marci, no pre vojnový konflikt ho odložili. Pred samotným pochovaním sa uskutoční séria smútočných obradov. Tie sa začnú 4. júla v Teheráne a potrvajú tri dni.
O život prišlo viacero osôb
Následne bude 7. júla ďalšia pietna ceremónia v posvätnom meste Kom. Začiatok celoštátnych pohrebných obradov pripadne na 4. júla, teda na Deň nezávislosti Spojených štátov.
Chameneí podľa poskytnutých informácií zahynul 28. februára pri izraelských a amerických vzdušných útokoch. Pri útokoch údajne prišli o život aj viacerí ďalší iránski predstavitelia.
Zosnulého nahradil jeho syn
Na poste najvyššieho vodcu ho začiatkom marca nahradil jeho syn Modžtaba Chameneí. Stal sa tak tretím najvyšším vodcom od vzniku Iránskej islamskej republiky v roku 1979.
Modžtaba Chameneí bol pri útokoch zranený a od svojho vymenovania sa na verejnosti neobjavil. S verejnosťou komunikuje len prostredníctvom vyhlásení, ktoré sú mu pripisované.
Zdroj: SITA.sk - Alího Chameneího pochovajú v Mašhade, bývalého iránskeho vodcu nahradí na poste vlastný syn © SITA Všetky práva vyhradené.
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