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13. júna 2026

Alího Chameneího pochovajú v Mašhade, bývalého iránskeho vodcu nahradí na poste vlastný syn


Tagy: americko-iránsky konflikt Napätie na Blízkom východe Útok na Irán

Pohreb sa mal pôvodne uskutočniť už v marci, no pre vojnový konflikt ho odložili. Bývalý iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí, ...



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iran_us_53687 cc10c5866f494b7b8e8671371fd9ffeb 676x451 13.6.2026 (SITA.sk) - Pohreb sa mal pôvodne uskutočniť už v marci, no pre vojnový konflikt ho odložili.


Bývalý iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí, ktorý stál na čele krajiny takmer 37 rokov, bude pochovaný 9. júla v meste Mašhad na severovýchode Iránu. Informovala o tom v sobotu iránska štátna televízia.

Pohreb sa mal pôvodne uskutočniť už v marci, no pre vojnový konflikt ho odložili. Pred samotným pochovaním sa uskutoční séria smútočných obradov. Tie sa začnú 4. júla v Teheráne a potrvajú tri dni.

O život prišlo viacero osôb


Následne bude 7. júla ďalšia pietna ceremónia v posvätnom meste Kom. Začiatok celoštátnych pohrebných obradov pripadne na 4. júla, teda na Deň nezávislosti Spojených štátov.

Chameneí podľa poskytnutých informácií zahynul 28. februára pri izraelských a amerických vzdušných útokoch. Pri útokoch údajne prišli o život aj viacerí ďalší iránski predstavitelia.

Zosnulého nahradil jeho syn


Na poste najvyššieho vodcu ho začiatkom marca nahradil jeho syn Modžtaba Chameneí. Stal sa tak tretím najvyšším vodcom od vzniku Iránskej islamskej republiky v roku 1979.

Modžtaba Chameneí bol pri útokoch zranený a od svojho vymenovania sa na verejnosti neobjavil. S verejnosťou komunikuje len prostredníctvom vyhlásení, ktoré sú mu pripisované.


Zdroj: SITA.sk - Alího Chameneího pochovajú v Mašhade, bývalého iránskeho vodcu nahradí na poste vlastný syn © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-iránsky konflikt Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
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