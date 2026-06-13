Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 13.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anton
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

13. júna 2026

Federálny sudca odmietol zastaviť odstránenie Trumpovho mena z Kennedyho centra


Tagy: Americký prezident Kennedyho centrum Súd

Premenovanie Kennedyho centra po Donaldovi Trumpovi bolo nezákonné, keďže právo meniť názov inštitúcie patrí výlučne Kongresu. Federálny sudca v Spojených štátoch odmietol žiadosť vedenia



Zdieľať
trump_26848 676x452 13.6.2026 (SITA.sk) - Premenovanie Kennedyho centra po Donaldovi Trumpovi bolo nezákonné, keďže právo meniť názov inštitúcie patrí výlučne Kongresu.


Federálny sudca v Spojených štátoch odmietol žiadosť vedenia Kennedyho centra a ministerstva spravodlivosti o pozastavenie procesu odstránenia mena prezidenta Donalda Trumpa z budovy známeho centra scénických umení vo Washingtone.

Právo meniť názov inštitúcie


Sudca Christopher Cooper už 29. mája rozhodol, že premenovanie Kennedyho centra po Donaldovi Trumpovi bolo nezákonné, keďže právo meniť názov inštitúcie patrí výlučne Kongresu. Administratíve preto nariadil odstrániť Trumpovo meno z mramorovej fasády budovy a zo všetkých súvisiacich materiálov do 14 dní.

Krátko pred uplynutím stanoveného termínu vedenie centra požiadalo o jeho predĺženie o 12 hodín. Ako dôvod uviedlo búrky, ktoré podľa výkonného riaditeľa Matta Flocu predstavovali bezpečnostné riziko pre pracovníkov vykonávajúcich demontáž označenia.

Sudca však následne zamietol aj odvolanie správnej rady centra a ministerstva spravodlivosti, ktoré žiadali pozastavenie jeho rozhodnutia. Cooper vo svojom stanovisku uviedol, že verejnému záujmu spravidla neslúži „udržiavanie nezákonného konania štátnych orgánov“.

Dvojročná rekonštrukcia centra


Správna rada centra a ministerstvo spravodlivosti následne podali ďalšie odvolanie na vyšší súd. Trump po návrate do Bieleho domu presadzoval umiestňovanie svojho mena a podobizne vo verejných inštitúciách.

Koncom minulého roka správna rada Kennedyho centra, ktorú tvoria jeho spojenci, odhlasovala premenovanie inštitúcie na „Trump Kennedy Center“ a prezidentovo meno pribudlo na fasádu budovy veľkými písmenami nad menom bývalého prezidenta Johna F. Kennedyho.

Súd zároveň dočasne zablokoval aj Trumpov plán uzavrieť Kennedyho centrum na dvojročnú rekonštrukciu. Prezident následne vyhlásil, že sa vzdáva kontroly nad inštitúciou, ktorej predsedu správnej rady vymenoval po nástupe do svojho druhého funkčného obdobia. Premenovanie centra vyvolalo kritiku a viacerí umelci po jeho schválení zrušili plánované vystúpenia.


Zdroj: SITA.sk - Federálny sudca odmietol zastaviť odstránenie Trumpovho mena z Kennedyho centra © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Kennedyho centrum Súd
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Havária vojenského transportného lietadla si vyžiadala päť obetí, informáciu potvrdilo indické letectvo
<< predchádzajúci článok
Alího Chameneího pochovajú v Mašhade, bývalého iránskeho vodcu nahradí na poste vlastný syn

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 