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13. júna 2026
Federálny sudca odmietol zastaviť odstránenie Trumpovho mena z Kennedyho centra
Premenovanie Kennedyho centra po Donaldovi Trumpovi bolo nezákonné, keďže právo meniť názov inštitúcie patrí výlučne Kongresu. Federálny sudca v Spojených štátoch odmietol žiadosť vedenia
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13.6.2026 (SITA.sk) - Premenovanie Kennedyho centra po Donaldovi Trumpovi bolo nezákonné, keďže právo meniť názov inštitúcie patrí výlučne Kongresu.
Federálny sudca v Spojených štátoch odmietol žiadosť vedenia Kennedyho centra a ministerstva spravodlivosti o pozastavenie procesu odstránenia mena prezidenta Donalda Trumpa z budovy známeho centra scénických umení vo Washingtone.
Sudca Christopher Cooper už 29. mája rozhodol, že premenovanie Kennedyho centra po Donaldovi Trumpovi bolo nezákonné, keďže právo meniť názov inštitúcie patrí výlučne Kongresu. Administratíve preto nariadil odstrániť Trumpovo meno z mramorovej fasády budovy a zo všetkých súvisiacich materiálov do 14 dní.
Krátko pred uplynutím stanoveného termínu vedenie centra požiadalo o jeho predĺženie o 12 hodín. Ako dôvod uviedlo búrky, ktoré podľa výkonného riaditeľa Matta Flocu predstavovali bezpečnostné riziko pre pracovníkov vykonávajúcich demontáž označenia.
Sudca však následne zamietol aj odvolanie správnej rady centra a ministerstva spravodlivosti, ktoré žiadali pozastavenie jeho rozhodnutia. Cooper vo svojom stanovisku uviedol, že verejnému záujmu spravidla neslúži „udržiavanie nezákonného konania štátnych orgánov“.
Správna rada centra a ministerstvo spravodlivosti následne podali ďalšie odvolanie na vyšší súd. Trump po návrate do Bieleho domu presadzoval umiestňovanie svojho mena a podobizne vo verejných inštitúciách.
Koncom minulého roka správna rada Kennedyho centra, ktorú tvoria jeho spojenci, odhlasovala premenovanie inštitúcie na „Trump Kennedy Center“ a prezidentovo meno pribudlo na fasádu budovy veľkými písmenami nad menom bývalého prezidenta Johna F. Kennedyho.
Súd zároveň dočasne zablokoval aj Trumpov plán uzavrieť Kennedyho centrum na dvojročnú rekonštrukciu. Prezident následne vyhlásil, že sa vzdáva kontroly nad inštitúciou, ktorej predsedu správnej rady vymenoval po nástupe do svojho druhého funkčného obdobia. Premenovanie centra vyvolalo kritiku a viacerí umelci po jeho schválení zrušili plánované vystúpenia.
Zdroj: SITA.sk - Federálny sudca odmietol zastaviť odstránenie Trumpovho mena z Kennedyho centra © SITA Všetky práva vyhradené.
Federálny sudca v Spojených štátoch odmietol žiadosť vedenia Kennedyho centra a ministerstva spravodlivosti o pozastavenie procesu odstránenia mena prezidenta Donalda Trumpa z budovy známeho centra scénických umení vo Washingtone.
Právo meniť názov inštitúcie
Sudca Christopher Cooper už 29. mája rozhodol, že premenovanie Kennedyho centra po Donaldovi Trumpovi bolo nezákonné, keďže právo meniť názov inštitúcie patrí výlučne Kongresu. Administratíve preto nariadil odstrániť Trumpovo meno z mramorovej fasády budovy a zo všetkých súvisiacich materiálov do 14 dní.
Krátko pred uplynutím stanoveného termínu vedenie centra požiadalo o jeho predĺženie o 12 hodín. Ako dôvod uviedlo búrky, ktoré podľa výkonného riaditeľa Matta Flocu predstavovali bezpečnostné riziko pre pracovníkov vykonávajúcich demontáž označenia.
Sudca však následne zamietol aj odvolanie správnej rady centra a ministerstva spravodlivosti, ktoré žiadali pozastavenie jeho rozhodnutia. Cooper vo svojom stanovisku uviedol, že verejnému záujmu spravidla neslúži „udržiavanie nezákonného konania štátnych orgánov“.
Dvojročná rekonštrukcia centra
Správna rada centra a ministerstvo spravodlivosti následne podali ďalšie odvolanie na vyšší súd. Trump po návrate do Bieleho domu presadzoval umiestňovanie svojho mena a podobizne vo verejných inštitúciách.
Koncom minulého roka správna rada Kennedyho centra, ktorú tvoria jeho spojenci, odhlasovala premenovanie inštitúcie na „Trump Kennedy Center“ a prezidentovo meno pribudlo na fasádu budovy veľkými písmenami nad menom bývalého prezidenta Johna F. Kennedyho.
Súd zároveň dočasne zablokoval aj Trumpov plán uzavrieť Kennedyho centrum na dvojročnú rekonštrukciu. Prezident následne vyhlásil, že sa vzdáva kontroly nad inštitúciou, ktorej predsedu správnej rady vymenoval po nástupe do svojho druhého funkčného obdobia. Premenovanie centra vyvolalo kritiku a viacerí umelci po jeho schválení zrušili plánované vystúpenia.
Zdroj: SITA.sk - Federálny sudca odmietol zastaviť odstránenie Trumpovho mena z Kennedyho centra © SITA Všetky práva vyhradené.
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