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13. júna 2026

Opozícia prináša konkrétne kroky, no verejnosť o nich nevie. Šimečka by v prvom rade zrušil transakčnú daň – ROZHOVOR


Tagy: Deficit verejných financií Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Predseda hnutia Progresívne Slovensko predseda hnutia Slovensko Slovenská ekonomika

PS má zároveň ekonomický program „Veľký tresk“, ktorý má podľa strany pomôcť naštartovať hospodársky rast.



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67e51bda1860b293164167 676x451 13.6.2026 (SITA.sk) - PS má zároveň ekonomický program „Veľký tresk“, ktorý má podľa strany pomôcť naštartovať hospodársky rast.


Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka tvrdí, že opozícia už dnes prináša konkrétne návrhy na riešenie ekonomických problémov Slovenska, no verejnosť o nich často nevie. Dôvodom je podľa neho skutočnosť, že politický priestor ovládajú konflikty a politické škandály, zatiaľ čo odborné návrhy zostávajú na okraji pozornosti.

„Návrhy predkladáme na dennej báze na každú schôdzu Národnej rady,“ zdôraznil Šimečka v rozhovore pre SITA. Problémom však podľa neho je, že opozičné návrhy, nech by boli akokoľvek dobré, majú v súčasnom parlamente minimálnu šancu na schválenie.

Komunikácia vlastného programu


Podľa neho si však opozícia uvedomuje, že nestačí iba predkladať zákony a PS chce v nasledujúcom období venovať viac energie komunikácii svojho programu.

„V našej politike dnes, ale je to celosvetovo, oveľa viac pozornosti púta politický konflikt, škandály a kto sa pobil s kým v parlamente, než opatrenia, ktoré strany predstavujú. Mňa to mrzí, ale to, čo viem sľúbiť všetkým voličom, je, že čím sa budú blížiť voľby, tak oveľa viac aj našej pozornosti, aj našej komunikácie budeme smerovať k tomu, čo urobíme prvý týždeň, prvý mesiac po voľbách,“ povedal líder progresívcov.

Medzi prvé kroky budúcej vlády bude podľa neho patriť zrušenie transakčnej dane, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia, prijatie protikorupčných opatrení a naštartovanie výstavby bytov. PS má zároveň ekonomický program „Veľký tresk“, ktorý má podľa strany pomôcť naštartovať hospodársky rast.

Vysoký deficit verejných financií


Prichádza tiež s opatreniami na zníženie byrokracie, podporu podnikania či ďalšími ekonomickými reformami. Šimečka zároveň upozornil, že vláda, ktorá vzíde z parlamentných volieb v roku 2027, bude čeliť veľmi zložitej ekonomickej situácii. Očakáva vysoký deficit verejných financií a komplikovaný rozpočet na rok 2028.

„Prvý rok bude treba robiť aj ťažké rozhodnutia, ale bez toho, aby sme naštartovali hospodársky rast, sa nikdy nevymotáme z tohto dlhu. Na tomto je zhoda aj s ďalšími opozičnými stranami,“ povedal.

Šimečka si je podľa svojich slov istý, že strany PS, SaS, KDH a Demokrati sa budú vedieť dohodnúť na zásadných ekonomických opatreniach, ktoré ozdravia verejné financie, naštartujú rast a posunú Slovensko do 21. storočia. Čo sa týka účasti Hnutia Slovensko Igora Matoviča v prípadnej budúcej vláde zloženej zo súčasných opozičných strán, Šimečka povedal, že o tom rozhodnú voliči vo voľbách.

Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita




Zdroj: SITA.sk - Opozícia prináša konkrétne kroky, no verejnosť o nich nevie. Šimečka by v prvom rade zrušil transakčnú daň – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Deficit verejných financií Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Predseda hnutia Progresívne Slovensko predseda hnutia Slovensko Slovenská ekonomika
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