Pištej a Balážová majú istú miestenku na OH v Tokiu, posledný kvalifikačný turnaj zrušil koronavírus

11.3.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí stolnotenisoví reprezentanti už majú istotu miestenky na olympijské hry 2020 v Tokiu. Už nedávno na tlačovej besede v Bratislave avizovali, že s veľkou pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou nebudú chýbať medzi 16 pármi s právom štartu pod piatimi kruhmi. Teraz to vyzerá byť definitívne.Medzinárodná stolnostenisová federácia (ITTF) pre koronavírus aktuálne zrušila turnaj ITTF World Tour Platinum Lion Japan Open v japonskom Kitakjušu, ktorý sa mal uskutočniť 21. - 26. apríla a zároveň to bolo posledné kvalifikačné podujatie.Ďalšie miesta sa rozdelia na základe júnového renkingu v mixe. Aktuálne má istotu účasti 7 párov, tri ešte pribudnú z ázijskej, oceánskej a latinskoamerickej kvalifikácie. V hre tak zostane ešte šesť miesteniek, ktoré sa rozdelia podľa rebríčka.Pištej s Balážovou figurujú v poradí olympijskej kvalifikácie na 7. priečke. Prvých päť má už istotu, čiže sú aktuálne druhí, ktorí by išli na základe svojho postavenia. Rakúska dvojica Stefan Fegerl - Sofia Polcanovová je v renkingu jedenásta, ale šiesta spomedzi ešte nekvalifikovaných.Podľa rakúskych médií je to v redukovanom poradí 3. priečka, keďže pred nimi sú aj páry z krajín, ktoré už majú miestenku (každý štát môže mať len jednu dvojicu v súťaži, pozn.). A tiež sa už nemôžu ocitnúť mimo zoznamu kvalifikovaných.