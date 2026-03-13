|
Piatok 13.3.2026
Meniny má Vlastimil
|Denník - Správy
Allegro.sk hodnotí rok 2025: rekordné vianočné doručovanie, nárast každodenných nákupov a rozširovanie lokálnych partnerstiev
Pre európske online trhovisko bol rok 2025 transformačný - na Slovensku znamenal expanziu aj ďalšiu silnú vianočnú sezónu. V roku 2025 zaznamenali medzinárodné trhy európskej online ...
13.3.2026 (SITA.sk) - Pre európske online trhovisko bol rok 2025 transformačný – na Slovensku znamenal expanziu aj ďalšiu silnú vianočnú sezónu.
V roku 2025 zaznamenali medzinárodné trhy európskej online platformy Allegro (vrátane Slovenska) 58% medziročný (YoY) rast celkovej hodnoty predaného tovaru (GMV). Platformy sa ukázali byť silným motorom rastu pre lokálnych podnikateľov, pričom celková hodnota predaného tovaru od lokálnych predajných partnerov medziročne narástla o 86 %. V tomto roku majú medzinárodné trhoviská Allegra ambíciu priniesť dodatočný rast GMV vo výške viac ako 1 miliardy PLN (približne 235 miliónov eur) naprieč všetkými trhmi.
Počet aktívnych zákazníkov na týchto trhoch sa zvýšil o 37 % a dosiahol 4,6 milióna zákazníkov, zatiaľ čo počet používateľov mobilnej aplikácie Allegro vzrástol o 42 % na 1,6 milióna.
Okrem toho v regióne zaznamenal výrazný úspech vernostný program platformy – počet platiacich predplatiteľov programu Smart! medziročne vzrástol 2,5-násobne. V rámci tohto programu slovenskí zákazníci s ročným predplatným Smart! v roku 2025 ušetrili na doručení v priemere takmer 100 eur ročne, pričom ročné predplatné Smart! stojí 11,99 eur.
Rok 2025 potvrdil zmenu v tom, ako Slováci platformu Allegro.sk využívajú – čoraz viac sa stáva miestom pre každodenné, opakované nákupy. Najrýchlejšie rastúcou kategóriou bol segment Supermarket, ktorý zaznamenal medziročný rast o viac ako 150 %, pričom samotná kategória potravín narástla medziročne až o 220 %. Silný rast zaznamenali aj kategórie chovateľských potrieb (+140 %) a čistiacich prostriedkov (+115 %).
Aby Allegro ešte viac zlepšilo objavovanie produktov a reagovalo na preferenciu slovenských zákazníkov nechať sa pri nákupoch inšpirovať, predstavilo viacero technologických inovácií, vrátane:
Predvianočné obdobie potvrdilo pripravenosť Allegro.sk zvládnuť náročné sezónne špičky. Počas siedmich dní pred 24. decembrom zaznamenalo Allegro na Slovensku trojciferný medziročný nárast objemu odoslaných objednávok. Napriek bezprecedentnému objemu bolo 99,5 % zásielok doručených v rámci garantovaného času doručenia.
Zákaznícke preferencie pri doručovaní sa zároveň menia – doručenie tovaru z Allegro do výdajných boxov sa v roku 2025 vyrovnalo doručovaniu domov a očakáva sa, že ich popularita - tzv. out of home delivery - bude ďalej rásť.
Allegro naďalej slúži ako silná vstupná brána na medzinárodné trhy pre slovenské e-commerce firmy. Medzi slovenskými spoločnosťami, ktoré sa v roku 2025 pridali na Allegro.sk, patria aj Rozlomity Sport, LUDOPOLIS, iGaráž a PlayLab.
Obrovský potenciál cezhraničného predaja je zreteľne viditeľný: podľa dát Allegra za každé 1 euro, ktoré slovenskí predajcovia zarobia na Slovensku, zarobia približne 6–7 eur spolu v Poľsku, Maďarsku a Česku.
Na zvýšenie platobnej flexibility zákazníkov Allegro úspešne nadviazalo partnerstvo so spoločnosťami PayU a Klarna. Vďaka tejto spolupráci boli na platforme zavedené flexibilné možnosti odložených platieb a platby na splátky, ktoré reagujú na potrebu väčšej finančnej flexibility zákazníkov v obdobiach vyšších výdavkov.
V roku 2025 Allegro zároveň sprísnilo požiadavky na partnerov s cieľom zlepšiť rýchlosť doručenia a kvalitu ponúkaného tovaru. Nová politika zlepšila nákupnú skúsenosť a zároveň posilnila dôveru zákazníkov v platformu.
Partneri so sídlom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru môžu predávať na Allegro.sk len v prípade, že ich tovar je fyzicky dostupný v európskych skladoch a zároveň dosahujú minimálne požadované hodnotenie kvality pri svojich produktoch predávaných na Allegro. Táto zmena viedla k odstráneniu desiatok miliónov ponúk od mimoeurópskych predajcov na Allegro.sk.
Všetky tieto strategické a operatívne zlepšenia viedli k stabilnému a konzistentnému rastu spokojnosti zákazníkov.
Net Promoter Score (NPS) platformy Allegro.sk naďalej rastie a index dôvery zákazníkov sa výrazne zlepšil, pričom sa postupne približuje vysokým hodnotám dosahovaným v domovskom Poľsku.
Táto rastúca lojalita zákazníkov sa zreteľne odráža aj v metrike zapojenia používateľov:podiel organickej návštevnosti na medzinárodných platformách Allegra vzrástol v roku 2025 o 10 percentuálnych bodov. Okrem toho počet vysoko aktívnych zákazníkov (tých, ktorí uskutočnili viac ako 10 nákupov v priebehu roka) vzrástol medziročne o 80 %, čo potvrdzuje, že Allegro sa úspešne etablovalo ako miesto pre každodenné nákupy v regióne strednej Európy.
"Výkonnosť skupiny Allegro Group v roku 2025 zaznamenala dynamický rast poháňaný míľnikmi v kľúčových pilieroch rastu – trhoviskách, reklame, logistike a finančných službách. Náš rNPS (relational net promoter score) na úrovni 83 bodov patrí medzi najlepšie v globálnom e-commerce a potvrdzuje našu ambíciu byť online marketplace prvej voľby na všetkých trhoch, kde pôsobíme," uviedol Marcin Kuśmierz, CEO Allegro.
"Naša vízia do budúcnosti je založená na získavaní nových zákazníckych skupín a partnerov, zvyšovaní frekvencie nákupov a ďalšom posilňovaní náskoku pred (často nevyrovnanou) konkurenciou čínskych hráčov. Naším cieľom je, aby Allegro bolo priateľským partnerským ekosystémom, ktorý kombinuje hlbokú 1P expertízu lídrov kategórií s univerzálnosťou 3P marketplace modelu.
Vstupujeme do nových segmentov vrátane služieb v Poľsku, aby sme využili potenciál trhu v hodnote stoviek miliárd zlotých. Naším cieľom je dosahovať v Poľsku priemerný ročný rast GMV v nízkych dvojciferných hodnotách a zároveň výrazne zlepšiť ziskovosť na medzinárodných trhoch. Možnosti sú obrovské a máme ambíciu ísť ešte ďalej."
