Piatok 13.3.2026
|Denník - Správy
|Prílohy
13. marca 2026
Protikorupčná jednotka obvinila osobu z prijímania úplatku pri stavebnom konaní
Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite
13.3.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru obvinil osobu zo zločinu prijímania úplatku v súvislosti so stavebným konaním. Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, podľa zistení vyšetrovateľa osoba požadovala úplatok vo výške 220-tisíc eur od stavebníka za vydanie územného rozhodnutia pre jeho stavebný zámer.
Časť úplatku, 70-tisíc eur si mala ponechať pre seba, zvyšok vo výške 150-tisíc mala sprostredkovať tak, aby bol odovzdaný starostovi jednej z mestských častí Bratislavy. Vyšetrovateľ pokračuje vo vyšetrovaní a všetky ďalšie postupy budú realizované v súlade so zákonom. Viac informácií aktuálne nie je možné poskytnúť.
Zdroj: SITA.sk - Protikorupčná jednotka obvinila osobu z prijímania úplatku pri stavebnom konaní © SITA Všetky práva vyhradené.
