 24hod.sk    Z domova

13. marca 2026

Protikorupčná jednotka obvinila osobu z prijímania úplatku pri stavebnom konaní


Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite



13.3.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru obvinil osobu zo zločinu prijímania úplatku v súvislosti so stavebným konaním. Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, podľa zistení vyšetrovateľa osoba požadovala úplatok vo výške 220-tisíc eur od stavebníka za vydanie územného rozhodnutia pre jeho stavebný zámer.


Časť úplatku, 70-tisíc eur si mala ponechať pre seba, zvyšok vo výške 150-tisíc mala sprostredkovať tak, aby bol odovzdaný starostovi jednej z mestských častí Bratislavy. Vyšetrovateľ pokračuje vo vyšetrovaní a všetky ďalšie postupy budú realizované v súlade so zákonom. Viac informácií aktuálne nie je možné poskytnúť.


Zdroj: SITA.sk - Protikorupčná jednotka obvinila osobu z prijímania úplatku pri stavebnom konaní © SITA Všetky práva vyhradené.

