 24hod.sk    Z domova

13. marca 2026

Ozbrojené sily SR upozorňujú na plánovaný let nadzvukovou rýchlosťou s možnosťou vzniku rázovej vlny


Ozbrojené sily (OS) SR upozorňujú na plánovaný let nadzvukovou rýchlosťou s možnosťou vzniku rázovej vlny. Ako uviedol ...



russia_ukraine_war_warplanes_50572 777f4947c4cd4013bdf7eaef5379fac9 676x481 13.3.2026 (SITA.sk) - Ozbrojené sily (OS) SR upozorňujú na plánovaný let nadzvukovou rýchlosťou s možnosťou vzniku rázovej vlny. Ako uviedol hovorca OS SR Štefan Zemanovič, rázová vlna bude počuteľná vo viacerých oblastiach západného Slovenska, najmä v okolí Trnavy a Malaciek. Let je naplánovaný na piatok medzi 9:00 a 10:00.


„Lety nadzvukovou rýchlosťou sú nevyhnutnou súčasťou výcviku leteckého personálu Vzdušných síl OS SR, ktoré prispievajú k zvýšeniu jeho vycvičenosti, bezpečnosti letovej prevádzky a hlavne k zvýšeniu operačnej pripravenosti Ozbrojených síl SR,” vysvetlil Zemanovič.


Zdroj: SITA.sk - Ozbrojené sily SR upozorňujú na plánovaný let nadzvukovou rýchlosťou s možnosťou vzniku rázovej vlny © SITA Všetky práva vyhradené.

