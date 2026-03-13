|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 13.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vlastimil
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. marca 2026
Ozbrojené sily SR upozorňujú na plánovaný let nadzvukovou rýchlosťou s možnosťou vzniku rázovej vlny
Ozbrojené sily (OS) SR upozorňujú na plánovaný let nadzvukovou rýchlosťou s možnosťou vzniku rázovej vlny. Ako uviedol ...
Zdieľať
13.3.2026 (SITA.sk) - Ozbrojené sily (OS) SR upozorňujú na plánovaný let nadzvukovou rýchlosťou s možnosťou vzniku rázovej vlny. Ako uviedol hovorca OS SR Štefan Zemanovič, rázová vlna bude počuteľná vo viacerých oblastiach západného Slovenska, najmä v okolí Trnavy a Malaciek. Let je naplánovaný na piatok medzi 9:00 a 10:00.
„Lety nadzvukovou rýchlosťou sú nevyhnutnou súčasťou výcviku leteckého personálu Vzdušných síl OS SR, ktoré prispievajú k zvýšeniu jeho vycvičenosti, bezpečnosti letovej prevádzky a hlavne k zvýšeniu operačnej pripravenosti Ozbrojených síl SR,” vysvetlil Zemanovič.
Zdroj: SITA.sk - Ozbrojené sily SR upozorňujú na plánovaný let nadzvukovou rýchlosťou s možnosťou vzniku rázovej vlny © SITA Všetky práva vyhradené.
„Lety nadzvukovou rýchlosťou sú nevyhnutnou súčasťou výcviku leteckého personálu Vzdušných síl OS SR, ktoré prispievajú k zvýšeniu jeho vycvičenosti, bezpečnosti letovej prevádzky a hlavne k zvýšeniu operačnej pripravenosti Ozbrojených síl SR,” vysvetlil Zemanovič.
Zdroj: SITA.sk - Ozbrojené sily SR upozorňujú na plánovaný let nadzvukovou rýchlosťou s možnosťou vzniku rázovej vlny © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Allegro.sk hodnotí rok 2025: rekordné vianočné doručovanie, nárast každodenných nákupov a rozširovanie lokálnych partnerstiev
Allegro.sk hodnotí rok 2025: rekordné vianočné doručovanie, nárast každodenných nákupov a rozširovanie lokálnych partnerstiev
<< predchádzajúci článok
Slovensko láka českých turistov stále viac, na veľtrhu v Prahe sa prezentuje ako celoročná destinácia – FOTO
Slovensko láka českých turistov stále viac, na veľtrhu v Prahe sa prezentuje ako celoročná destinácia – FOTO