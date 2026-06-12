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12. júna 2026

Proces v kauze únosu študentky Sone pokračuje, súd vypočúva znalkyňu k psychologickému posudku


Tagy: Ketamín ptsd Študentka Súdny proces Trestná činnosť únos študentky Sone Znásilnenie

Študentka Soňa zmizla 10. septembra 2023 na ceste z autobusovej zastávky domov. Našli ju po približne 26 hodinách pred nemocnicou v bratislavskej Petržalke. Súdny proces so zdravotníkom Ivom P., ...



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12.6.2026 (SITA.sk) - Študentka Soňa zmizla 10. septembra 2023 na ceste z autobusovej zastávky domov. Našli ju po približne 26 hodinách pred nemocnicou v bratislavskej Petržalke.


Súdny proces so zdravotníkom Ivom P., obžalovaným z únosu študentky Sone, ku ktorému došlo v Bratislave v roku 2023, v piatok na Mestskom súde Bratislava I pokračuje výsluchom znalkyne k psychologickému posudku na poškodenú.

Verejnosť z tohto dôvodu z piatkového hlavného pojednávania vylúčili, keďže v rámci výsluchu môžu zaznieť citlivé informácie. Znalkyňa na pojednávaní vypovedá prostredníctvom telemostu z Mestského súdu Košice.

Zločin znásilnenia a obmedzovanie osobnej slobody


Ivo P. čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin znásilnenia v súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody. Obžalovaný sa na začiatku procesu v októbri 2025 pred súdom nevyjadril, či je vinný, alebo nevinný. Následne však uviedol, že mu je ľúto skutku obmedzovania osobnej slobody, za čo sa aj ospravedlnil. Poprel však, že by obeť znásilnil.

K žiadnemu sexuálnemu styku ani k sexuálnym praktikám nedošlo,“ vyhlásil. Zároveň povedal, že nevie, prečo dotyčnú doviezol k sebe domov.

Vpichovanie neznámej látky


Podľa obžaloby Ivo P. 10. septembra 2023 v skorých ranných hodinách vpichol poškodenej do stehna neznámu látku s obsahom ketamínu. Po tom, čo stratila vedomie, ju odniesol do svojho auta a odviezol do bytu v Pezinku. Tam jej prelepil oči a udržiaval ju vpichovaním látok v intoxikovanom a omámenom stave približne 25 hodín. V tomto období došlo podľa prokuratúry k znásilneniu poškodenej. Tá utrpela okrem fyzických zranení aj posttraumatickú stresovú poruchu.

Obžalovaný na súde povedal, že pred skutkom 9. septembra pil vodku a užil aj liek na upokojenie. Následne išiel do Bratislavy, čo si však celkom nepamätá. Podľa vlastných slov sa na druhý deň doobeda zobudil doma aj s poškodenou.

Nevedel som, čo s ňou mám robiť,“ uviedol na októbrovom pojednávaní s tým, že ju chcel odviezť domov, ale nie cez deň, aby to nebolo nápadné. Keďže bola podľa neho nepokojná, aplikoval jej utlmujúce látky. Ivo P. je momentálne stíhaný väzobne pre obavu z možného úteku a vyhýbania sa trestnému stíhaniu, ako aj z pokračovania v trestnej činnosti.

Zmiznutie študentky


Študentka Soňa zmizla 10. septembra 2023 na ceste z autobusovej zastávky domov. Našli ju po približne 26 hodinách pred nemocnicou v bratislavskej Petržalke, pričom mala na tele odreniny, reznú ranu a sedem viditeľných vpichov. Na ďalší deň policajti zadržali podozrivého záchranára Iva P., ktorý mal pri sebe injekcie s rôznymi látkami, vrátane ketamínu. DNA Sone navyše objavili na kľučke na sťahovanie okien v jeho aute, na plachte v byte zdravotníka a aj vo vani.


Zdroj: SITA.sk - Proces v kauze únosu študentky Sone pokračuje, súd vypočúva znalkyňu k psychologickému posudku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ketamín ptsd Študentka Súdny proces Trestná činnosť únos študentky Sone Znásilnenie
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