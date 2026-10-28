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Alpro prináša do jesenných káv chuť škoricovej rolky
Škoricová rolka patrí k sladkým pochúťkam, ktoré si mnohí radi doprajú ku káve. Limitovaná edícia rastlinného nápoja Alpro Barista s príchuťou Škoricová rolka prenáša jej jemne sladkú a ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - Škoricová rolka patrí k sladkým pochúťkam, ktoré si mnohí radi doprajú ku káve.
Limitovaná edícia rastlinného nápoja Alpro Barista s príchuťou Škoricová rolka prenáša jej jemne sladkú a korenistú chuť priamo do šálky kávy. Vychutnať si ju možno v horúcom cappuccine či latte, ale aj v ľadovej káve.
Káva doma môže byť chvíľou oddychu po raňajkách, krátkou pauzou počas dňa alebo dôvodom na pomalšie víkendové ráno. Značka Alpro sa pri limitovanej edícii inšpirovala sladkým pečivom, ktoré si mnohí s kávou spájajú. Jeho jemne sladký a korenistý tón teraz dopĺňa domáci kávový rituál.
"Pri tvorbe tejto limitovanej edície sme sa inšpirovali škoricovou rolkou - chuťou, ktorá sa prirodzene spája s jeseňou a chvíľami pohody. Chceli sme ju preniesť do každodennej kávovej pauzy a priniesť do nej trochu hrejivej atmosféry," hovorí Nikola Bračíková, Marketing Specialist pre značku Alpro v Českej republike a na Slovensku.
Alpro Barista s príchuťou Škoricová rolka má rastlinný základ z ovsa a sóje a krémovú textúru, ktorá sa jednoducho napení za tepla aj za studena. V chladnejších dňoch sa hodí do horúceho cappuccina či latte. Keď máte chuť na niečo osviežujúce, môžete si s ňou pripraviť aj ľadovú kávu.
Novinka je zdrojom vápnika a vitamínov, má prirodzene nízky obsah nasýtených tukov a neobsahuje farbivá ani konzervanty. Limitovaná edícia v litrovom balení je na trhu od septembra 2026 a v ponuke zostane do augusta 2027.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Alpro prináša do jesenných káv chuť škoricovej rolky © SITA Všetky práva vyhradené.
Limitovaná edícia rastlinného nápoja Alpro Barista s príchuťou Škoricová rolka prenáša jej jemne sladkú a korenistú chuť priamo do šálky kávy. Vychutnať si ju možno v horúcom cappuccine či latte, ale aj v ľadovej káve.
Škoricová rolka v každej šálke
Káva doma môže byť chvíľou oddychu po raňajkách, krátkou pauzou počas dňa alebo dôvodom na pomalšie víkendové ráno. Značka Alpro sa pri limitovanej edícii inšpirovala sladkým pečivom, ktoré si mnohí s kávou spájajú. Jeho jemne sladký a korenistý tón teraz dopĺňa domáci kávový rituál.
"Pri tvorbe tejto limitovanej edície sme sa inšpirovali škoricovou rolkou - chuťou, ktorá sa prirodzene spája s jeseňou a chvíľami pohody. Chceli sme ju preniesť do každodennej kávovej pauzy a priniesť do nej trochu hrejivej atmosféry," hovorí Nikola Bračíková, Marketing Specialist pre značku Alpro v Českej republike a na Slovensku.
Teplá aj ľadová, podľa nálady
Alpro Barista s príchuťou Škoricová rolka má rastlinný základ z ovsa a sóje a krémovú textúru, ktorá sa jednoducho napení za tepla aj za studena. V chladnejších dňoch sa hodí do horúceho cappuccina či latte. Keď máte chuť na niečo osviežujúce, môžete si s ňou pripraviť aj ľadovú kávu.
Novinka je zdrojom vápnika a vitamínov, má prirodzene nízky obsah nasýtených tukov a neobsahuje farbivá ani konzervanty. Limitovaná edícia v litrovom balení je na trhu od septembra 2026 a v ponuke zostane do augusta 2027.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Alpro prináša do jesenných káv chuť škoricovej rolky © SITA Všetky práva vyhradené.
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