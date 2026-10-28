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28. októbra 2026

Drony zasiahli ďalšiu loď neďaleko pobrežia Bulharska, tri krajiny posilnia spoluprácu


Tagy: Bulharská vláda Čierne more Nákladná loď Rusko-ukrajinský konflikt útok dronmi

Všetkých 18 členov posádky sa podarilo zachrániť. Bulharsko, Rumunsko a Turecko reagujú na sériu útokov proti civilným plavidlám. Tri námorné drony zasiahli v stredu ...



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romania black sea ship fire_28873 676x450 28.10.2026 (SITA.sk) - Všetkých 18 členov posádky sa podarilo zachrániť. Bulharsko, Rumunsko a Turecko reagujú na sériu útokov proti civilným plavidlám.


Tri námorné drony zasiahli v stredu nákladnú loď pri pobreží Bulharska v Čiernom mori. Incident sa odohral práve v čase, keď ministri obrany Bulharska, Rumunska a Turecka rokovali v Sofii o posilnení regionálnej bezpečnosti po sérii podobných útokov.


Kontajnerová loď Contship Jet plávajúca pod libérijskou vlajkou smerovala z izraelskej Haify do rumunskej Konstance. Drony ju zasiahli približne 21 námorných míľ od bulharského pobrežného mesta Šabla, oznámil minister obrany Dimitar Stojanov.

Všetci prežili


Všetkých 18 členov posádky, 14 Filipíncov a štyroch Ukrajincov, sa podarilo zachrániť. Námorníkov prevzalo bulharské vojenské plavidlo, na ktorom absolvovali zdravotné prehliadky.

Ministri sa dohodli na „pravidelných konzultáciách, výmene informácií a konkrétnych opatreniach na posilnenie regionálnej bezpečnosti a stability“, uviedol Stojanov. Ďalšie rokovania sa uskutočnia v Bukurešti a Ankare.

Vážna hrozba


Rumunský minister obrany Stefan-Radu Oprea označil útok za „novú a vážnu hrozbu pre slobodu plavby a regionálnu bezpečnosť“. Bukurešť podľa neho posilňuje monitorovacie kapacity a ochranu prístavov aj kritickej infraštruktúry.

V Čiernom mori tento mesiac zasiahli drony už niekoľko civilných plavidiel. Pri predchádzajúcich útokoch zostalo približne 30 námorníkov nezvestných.

Pôvodcov útokov zatiaľ jednoznačne neidentifikovali. Predstavitelia dotknutých krajín však poukazujú na možné zapojenie Ruska a na širšie dôsledky jeho vojny proti Ukrajine.


Zdroj: SITA.sk - Drony zasiahli ďalšiu loď neďaleko pobrežia Bulharska, tri krajiny posilnia spoluprácu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bulharská vláda Čierne more Nákladná loď Rusko-ukrajinský konflikt útok dronmi
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