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28. októbra 2026

Vyrieši sa dilema? Pellegrini sa v súvislosti s vymenovaním Kuffu za ministra už obrátil na Ústavný súd SR


Tagy: Minister životného prostredia SR Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vymenovanie

Pellegrini ubezpečil, že nerobí žiadne rozdiely v nominovaných osobách ani v politických stranách, ktoré ich do funkcií navrhli. Prezident Peter Pellegrini sa ...



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pellelelel2 28.10.2026 (SITA.sk) - Pellegrini ubezpečil, že nerobí žiadne rozdiely v nominovaných osobách ani v politických stranách, ktoré ich do funkcií navrhli.


Prezident Peter Pellegrini sa v stredu 28. októbra obrátil na Ústavný súd SR. Podal návrh na výklad ústavy, aby sa vyriešila dlhoročná dilema, či má prezident právo odmietnuť návrh predsedu vlády na vymenovanie ministra, ak sú na to dôvody. Prezident tak urobil v súvislosti s návrhom na menovanie štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Filipa Kuffu do pozície ministra životného prostredia.

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) si za vymenovaním Kuffu aj naďalej stojí, keďže si za ním stojí aj Slovenská národná strana, ktorá Kuffu do tejto pozície nominovala. Prezident je však presvedčený, že vymenovanie Kuffu v podmienkach, kedy sa za jeho pôsobenia vo funkcii štátneho tajomníka otvorili viaceré trestné stíhania, by nebolo dobrým signálom pre dôveru občanov v štát a jeho inštitúcie.

Pellegrini ubezpečil, že nerobí žiadne rozdiely v nominovaných osobách ani v politických stranách, ktoré ich do funkcií navrhli. V utorkovom vyhlásení sa vyjadril, že napríklad v prípade návrhu Národnej rady SR na vymenovanie Petra Kažimíra za guvernéra Národnej banky Slovenska by o tejto nominácii rozhodol až po právoplatnom rozhodnutí súdu o bezúhonnosti tohto kandidáta. Kým Ústavný súd SR nerozhodne o návrhu, Kuffu prezident nevymenuje za ministra. Do tej doby sa zároveň k tejto téme nebude vyjadrovať.


Zdroj: SITA.sk - Vyrieši sa dilema? Pellegrini sa v súvislosti s vymenovaním Kuffu za ministra už obrátil na Ústavný súd SR © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister životného prostredia SR Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vymenovanie
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