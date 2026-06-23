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23. júna 2026

Álvarez chce odísť z Atlética Madrid, vyhovovať to môže všetkým stranám


Tagy: La Liga MS vo futbale 2026

Útočník Julián Álvarez otvorene priznal túžbu po prestupe. Kto zvíťazí v boji o služby Argentínčana. Argentínsky futbalový útočník Julian Álvarez vyhlásil, že chce opustiť španielske ...



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23.6.2026 (SITA.sk) - Útočník Julián Álvarez otvorene priznal túžbu po prestupe. Kto zvíťazí v boji o služby Argentínčana.


Argentínsky futbalový útočník Julian Álvarez vyhlásil, že chce opustiť španielske Atlético Madrid, čo by podľa neho bolo "najlepšie pre všetkých". O jeho podpis sa zaujímajú konkurenčné kluby Real Madrid a FC Barcelona.

Atlético začiatkom júna odmietlo ponuku "bieleho baletu" vo výške 150 miliónov eur, Katalánci zase dúfajú, že zvíťazia v boji o podpis 26-ročného útočníka.

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Álvarez sa po prvý raz vyjadril o svojej budúcnosti po tom, ako v pondelok reprezentácia Argentíny zvíťazila 2:0 nad výberom Rakúskom v skupinovej časti majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Obhajcovia titulu si už zaistili postup do šestnásťfinále.

"Nie je teraz čas o tom hovoriť, ale ani nechcem mlčať. Snažím sa byť úprimný. Hovoril som s ľuďmi v klube, s tými, s kým som potreboval, a myslím si, že najlepšie pre všetkých je prestup. Chcem si splniť svoj sen," povedal Álvarez pre médiá v americkom Texase bez špecifikovania preferovanej destinácie.

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Minulý týždeň prezident Atlética Enrique Cerezo uviedol, že nemá žiadny signál o záujme Argentínčana odísť po dvoch sezónach bez zisku trofeje. Cerezo tiež kritizoval snahy konkurentov získať útočníka a zdôraznil, že Álvarez odíde len v prípade, ak niekto zaplatí jeho výstupnú klauzulu vo výške 500 miliónov eur.

Real Madrid sa po odmietnutí ponuky zameral na iných hráčov, no FC Barcelona pripravuje novú ponuku v snahe nahradiť odchádzajúceho Roberta Lewandowského.


Zdroj: SITA.sk - Álvarez chce odísť z Atlética Madrid, vyhovovať to môže všetkým stranám © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga MS vo futbale 2026
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