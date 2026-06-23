|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 23.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sidónia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. júna 2026
Álvarez chce odísť z Atlética Madrid, vyhovovať to môže všetkým stranám
Tagy: La Liga MS vo futbale 2026
Útočník Julián Álvarez otvorene priznal túžbu po prestupe. Kto zvíťazí v boji o služby Argentínčana. Argentínsky futbalový útočník Julian Álvarez vyhlásil, že chce opustiť španielske ...
Zdieľať
23.6.2026 (SITA.sk) - Útočník Julián Álvarez otvorene priznal túžbu po prestupe. Kto zvíťazí v boji o služby Argentínčana.
Argentínsky futbalový útočník Julian Álvarez vyhlásil, že chce opustiť španielske Atlético Madrid, čo by podľa neho bolo "najlepšie pre všetkých". O jeho podpis sa zaujímajú konkurenčné kluby Real Madrid a FC Barcelona.
Atlético začiatkom júna odmietlo ponuku "bieleho baletu" vo výške 150 miliónov eur, Katalánci zase dúfajú, že zvíťazia v boji o podpis 26-ročného útočníka.
Álvarez sa po prvý raz vyjadril o svojej budúcnosti po tom, ako v pondelok reprezentácia Argentíny zvíťazila 2:0 nad výberom Rakúskom v skupinovej časti majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Obhajcovia titulu si už zaistili postup do šestnásťfinále.
"Nie je teraz čas o tom hovoriť, ale ani nechcem mlčať. Snažím sa byť úprimný. Hovoril som s ľuďmi v klube, s tými, s kým som potreboval, a myslím si, že najlepšie pre všetkých je prestup. Chcem si splniť svoj sen," povedal Álvarez pre médiá v americkom Texase bez špecifikovania preferovanej destinácie.
Minulý týždeň prezident Atlética Enrique Cerezo uviedol, že nemá žiadny signál o záujme Argentínčana odísť po dvoch sezónach bez zisku trofeje. Cerezo tiež kritizoval snahy konkurentov získať útočníka a zdôraznil, že Álvarez odíde len v prípade, ak niekto zaplatí jeho výstupnú klauzulu vo výške 500 miliónov eur.
Real Madrid sa po odmietnutí ponuky zameral na iných hráčov, no FC Barcelona pripravuje novú ponuku v snahe nahradiť odchádzajúceho Roberta Lewandowského.
Zdroj: SITA.sk - Álvarez chce odísť z Atlética Madrid, vyhovovať to môže všetkým stranám © SITA Všetky práva vyhradené.
Argentínsky futbalový útočník Julian Álvarez vyhlásil, že chce opustiť španielske Atlético Madrid, čo by podľa neho bolo "najlepšie pre všetkých". O jeho podpis sa zaujímajú konkurenčné kluby Real Madrid a FC Barcelona.
Atlético začiatkom júna odmietlo ponuku "bieleho baletu" vo výške 150 miliónov eur, Katalánci zase dúfajú, že zvíťazia v boji o podpis 26-ročného útočníka.
Álvarez sa po prvý raz vyjadril o svojej budúcnosti po tom, ako v pondelok reprezentácia Argentíny zvíťazila 2:0 nad výberom Rakúskom v skupinovej časti majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Obhajcovia titulu si už zaistili postup do šestnásťfinále.
"Nie je teraz čas o tom hovoriť, ale ani nechcem mlčať. Snažím sa byť úprimný. Hovoril som s ľuďmi v klube, s tými, s kým som potreboval, a myslím si, že najlepšie pre všetkých je prestup. Chcem si splniť svoj sen," povedal Álvarez pre médiá v americkom Texase bez špecifikovania preferovanej destinácie.
Minulý týždeň prezident Atlética Enrique Cerezo uviedol, že nemá žiadny signál o záujme Argentínčana odísť po dvoch sezónach bez zisku trofeje. Cerezo tiež kritizoval snahy konkurentov získať útočníka a zdôraznil, že Álvarez odíde len v prípade, ak niekto zaplatí jeho výstupnú klauzulu vo výške 500 miliónov eur.
Real Madrid sa po odmietnutí ponuky zameral na iných hráčov, no FC Barcelona pripravuje novú ponuku v snahe nahradiť odchádzajúceho Roberta Lewandowského.
Zdroj: SITA.sk - Álvarez chce odísť z Atlética Madrid, vyhovovať to môže všetkým stranám © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga MS vo futbale 2026
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Mrazivé detaily o tragickej smrti Baránkovej. Manžel bol len meter od nej, keď došlo k zrážke
Mrazivé detaily o tragickej smrti Baránkovej. Manžel bol len meter od nej, keď došlo k zrážke
<< predchádzajúci článok
Antetokounmpo opúšťa Milwaukee. Kto v NBA vyhral súboj o hviezdneho Gréka?
Antetokounmpo opúšťa Milwaukee. Kto v NBA vyhral súboj o hviezdneho Gréka?