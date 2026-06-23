Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 23.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sidónia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

23. júna 2026

Antetokounmpo opúšťa Milwaukee. Kto v NBA vyhral súboj o hviezdneho Gréka?


Tagy: NBA

Táto dohoda ukončila mesiace špekulácií o budúcnosti gréckeho hviezdneho hráča v Milwaukee.  V minulosti dvakrát najužitočnejší hráč zámorskej basketbalovej NBA mení v USA adresu. ...



Zdieľať
23.6.2026 (SITA.sk) - Táto dohoda ukončila mesiace špekulácií o budúcnosti gréckeho hviezdneho hráča v Milwaukee. 


V minulosti dvakrát najužitočnejší hráč zámorskej basketbalovej NBA mení v USA adresu. Tridsaťjedenročný Grék Giannis Antetokounmpo, ktorý doteraz hral v iba za Milwaukee Bucks, už totiž patrí klubu Miami Heat.

Predstavitelia tímu z Floridy vyhrali súboj o podpis Antetokounmpa s organizáciou Boston Celtics. Miami získalo okrem Antetokounmpa aj Bobbyho Portisa výmenou za Tylera Herra, Kel'ela Warea, Jaimeho Jaqueza Jr. a Kasparasa Jakučionisa. Milwaukee okrem toho dostane aj tri výbery v prvom kole draftu, možnosť výmeny draftového výberu a jeden výber v druhom kole.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Táto dohoda ukončila mesiace špekulácií o budúcnosti gréckeho hviezdneho hráča v Milwaukee. Antetokounmpo otvorene vyjadril svoju frustráciu z vedenia tímu, ktoré mu neumožnilo hrať po tom, ako si preťažil ľavé koleno. Hoci ho klub vyhlásil za nedostupného, on tvrdil, že je zdravý a pripravený prispieť k boju tímu o postup do play-off.

V apríli po neúspešnej sezóne, v ktorej Milwaukee nepostúpilo do play-off, kritizoval Antetokounmpo neschopnosť tímu zostaviť konkurencieschopný káder schopný bojovať o titul. "Mám pocit, že ľudia niekedy nepočúvajú. Počúvajú zdroje, ale hlavným zdrojom som ja. Taký je stav vecí," povedal.


Zdroj: SITA.sk - Antetokounmpo opúšťa Milwaukee. Kto v NBA vyhral súboj o hviezdneho Gréka? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NBA
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Takmer štvrtina hráčov na MS reprezentuje inú krajinu než svoje rodisko. Ako migrácia mení futbal – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 