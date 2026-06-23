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23. júna 2026
Antetokounmpo opúšťa Milwaukee. Kto v NBA vyhral súboj o hviezdneho Gréka?
Tagy: NBA
Táto dohoda ukončila mesiace špekulácií o budúcnosti gréckeho hviezdneho hráča v Milwaukee. V minulosti dvakrát najužitočnejší hráč zámorskej basketbalovej NBA mení v USA adresu. ...
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23.6.2026 (SITA.sk) - Táto dohoda ukončila mesiace špekulácií o budúcnosti gréckeho hviezdneho hráča v Milwaukee.
V minulosti dvakrát najužitočnejší hráč zámorskej basketbalovej NBA mení v USA adresu. Tridsaťjedenročný Grék Giannis Antetokounmpo, ktorý doteraz hral v iba za Milwaukee Bucks, už totiž patrí klubu Miami Heat.
Predstavitelia tímu z Floridy vyhrali súboj o podpis Antetokounmpa s organizáciou Boston Celtics. Miami získalo okrem Antetokounmpa aj Bobbyho Portisa výmenou za Tylera Herra, Kel'ela Warea, Jaimeho Jaqueza Jr. a Kasparasa Jakučionisa. Milwaukee okrem toho dostane aj tri výbery v prvom kole draftu, možnosť výmeny draftového výberu a jeden výber v druhom kole.
Táto dohoda ukončila mesiace špekulácií o budúcnosti gréckeho hviezdneho hráča v Milwaukee. Antetokounmpo otvorene vyjadril svoju frustráciu z vedenia tímu, ktoré mu neumožnilo hrať po tom, ako si preťažil ľavé koleno. Hoci ho klub vyhlásil za nedostupného, on tvrdil, že je zdravý a pripravený prispieť k boju tímu o postup do play-off.
V apríli po neúspešnej sezóne, v ktorej Milwaukee nepostúpilo do play-off, kritizoval Antetokounmpo neschopnosť tímu zostaviť konkurencieschopný káder schopný bojovať o titul. "Mám pocit, že ľudia niekedy nepočúvajú. Počúvajú zdroje, ale hlavným zdrojom som ja. Taký je stav vecí," povedal.
Zdroj: SITA.sk - Antetokounmpo opúšťa Milwaukee. Kto v NBA vyhral súboj o hviezdneho Gréka? © SITA Všetky práva vyhradené.
V minulosti dvakrát najužitočnejší hráč zámorskej basketbalovej NBA mení v USA adresu. Tridsaťjedenročný Grék Giannis Antetokounmpo, ktorý doteraz hral v iba za Milwaukee Bucks, už totiž patrí klubu Miami Heat.
Predstavitelia tímu z Floridy vyhrali súboj o podpis Antetokounmpa s organizáciou Boston Celtics. Miami získalo okrem Antetokounmpa aj Bobbyho Portisa výmenou za Tylera Herra, Kel'ela Warea, Jaimeho Jaqueza Jr. a Kasparasa Jakučionisa. Milwaukee okrem toho dostane aj tri výbery v prvom kole draftu, možnosť výmeny draftového výberu a jeden výber v druhom kole.
Táto dohoda ukončila mesiace špekulácií o budúcnosti gréckeho hviezdneho hráča v Milwaukee. Antetokounmpo otvorene vyjadril svoju frustráciu z vedenia tímu, ktoré mu neumožnilo hrať po tom, ako si preťažil ľavé koleno. Hoci ho klub vyhlásil za nedostupného, on tvrdil, že je zdravý a pripravený prispieť k boju tímu o postup do play-off.
V apríli po neúspešnej sezóne, v ktorej Milwaukee nepostúpilo do play-off, kritizoval Antetokounmpo neschopnosť tímu zostaviť konkurencieschopný káder schopný bojovať o titul. "Mám pocit, že ľudia niekedy nepočúvajú. Počúvajú zdroje, ale hlavným zdrojom som ja. Taký je stav vecí," povedal.
Zdroj: SITA.sk - Antetokounmpo opúšťa Milwaukee. Kto v NBA vyhral súboj o hviezdneho Gréka? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NBA
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