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23. júna 2026
Mrazivé detaily o tragickej smrti Baránkovej. Manžel bol len meter od nej, keď došlo k zrážke
Tagy: tragické úmrtie Vyšetrovanie
Stáli za veľkým SUV, ktoré akurát hasiči vyslobodzovali spod mohutného topoľa. Zrazu však auto vyštartovalo a zrazilo dve osoby - Baránkovú a neplnoleté dievča. Minulý týždeň si
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23.6.2026 (SITA.sk) - Stáli za veľkým SUV, ktoré akurát hasiči vyslobodzovali spod mohutného topoľa. Zrazu však auto vyštartovalo a zrazilo dve osoby - Baránkovú a neplnoleté dievča.
Minulý týždeň si Denisa Hurban Baránková prebrala Medailu SOŠV za víťazstvo na Svetových hrách 2025, no aktuálne celá slovenská športová komunita smrtí za jej náhlym odchodom na večnosť.
V nedeľu 21. júna sa prehnala Bratislavou silná búrka, ktorá vyvaľovala aj stromy. Jeden z nich spadol na auto na parkovisku. Preto spolu s manželom vyšli na ulicu pozrieť škody.
Stáli za veľkým SUV, ktoré akurát hasiči vyslobodzovali spod mohutného topoľa. Zrazu však auto vyštartovalo a zrazilo dve osoby - Baránkovú a neplnoleté dievča.
Manžel Vladimír, ktorý bol zároveň aj jej trénerom, opísal, čo sa v kritickej chvíli odohralo. "Po búrke nezabezpečili hasiči miesto. Strom padol na auto a my sme sa tam prišli pozrieť na tri minúty. Zdvihli strom, majiteľ auta zatúroval a napálil na chodník do skupinky ľudí. Do dievčatka a Denisy. Bol som tak meter od nej, mne sa to vyhlo," priblížil pre web cas.sk.
"Denisa bola úžasný človek. Bola cieľavedomá, dokázala veľmi veľa a mala celý život pred sebou. V pondelok 15. júna mala štátnice z vyšetrovacích metód v medicíne, vo štvrtok 18. júna dostala medailu a chcela skúsiť tretiu olympiádu. Nechala takú stopu po sebe, že to nezdieľam len ja, ale celá športová obec, a najmä rodina," prezradil ďalej.
Svedok, ktorý sledoval celý incident z okna bytovky, povedal, že ako hasiči nadvihli strom z auta, tak sa "zrazu rozbehlo strašnou rýchlosťou smerom k obrubníku a zobralo dvoch stojacích ľudí, potom vrazilo do stromu a tam sa prevrátilo na strechu".
Okamžite sa ponáhľali vytiahnuť ľudí spod auta a podávali prvú pomoc. "Stabilizovali ich a čakalo sa na ďalšie záchranné zložky. Videl som to z okna. On v tom aute sedel a zrazu sa plnou rýchlosťou rozbehlo dozadu," doplnil svedok pre uvedený portál.
"Po príchode na miesto policajti zistili, že sa vodič počas jazdy po parkovisku pred obytným domom z doposiaľ presne nezistených príčin dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, v dôsledku čoho narazil do iného zaparkovaného vozidla," uviedli policajti.
Potom prešiel mimo parkoviska na trávu, kde narazil do dvoch osôb. Neskôr narazil do stromu a auto sa prevrátilo na strechu. Vodič mal negatívny výsledok dychovej skúšky.
"V tejto súvislosti bolo začaté trestné stíhanie z trestného činu usmrtenia v jednočinnom súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví," doplnili policajti.
"Neskoro večer k nám bola prevezená mladá žena, do ktorej narazilo auto. Pacientka bola vo veľmi kritickom stave, v bezvedomí s viacpočetnými ťažkými poraneniami. Napriek enormnej snahe našich zdravotníkov sa, žiaľ, pacientku už nepodarilo zachrániť a zraneniam podľahla," konštatovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.
"S bytostným pohnutím a hlbokým zármutkom sme prijali šokujúcu informáciu, že v noci z nedele 21. na pondelok 22. júna vo veku 24 rokov zomrela Denisa Hurban Baránková, stala sa obeťou tragických okolností," uviedol Slovenský lukostrelecký zväz na sociálnej sieti.
Hurban Baránková reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024. Počas kariéry získala aj bronzovú medailu na majstrovstvách Európy v roku 2021 v olympijskom luku. Bol to vôbec prvý cenný kov pre Slovensko na tomto podujatí. Na Svetových hrách v roku 2025 získala zlato v čínskom Čcheng-tu v terénnej lukostreľbe.
Zdroj: SITA.sk - Mrazivé detaily o tragickej smrti Baránkovej. Manžel bol len meter od nej, keď došlo k zrážke © SITA Všetky práva vyhradené.
Minulý týždeň si Denisa Hurban Baránková prebrala Medailu SOŠV za víťazstvo na Svetových hrách 2025, no aktuálne celá slovenská športová komunita smrtí za jej náhlym odchodom na večnosť.
V nedeľu 21. júna sa prehnala Bratislavou silná búrka, ktorá vyvaľovala aj stromy. Jeden z nich spadol na auto na parkovisku. Preto spolu s manželom vyšli na ulicu pozrieť škody.
Stáli za veľkým SUV, ktoré akurát hasiči vyslobodzovali spod mohutného topoľa. Zrazu však auto vyštartovalo a zrazilo dve osoby - Baránkovú a neplnoleté dievča.
Štátnice z medicíny
Manžel Vladimír, ktorý bol zároveň aj jej trénerom, opísal, čo sa v kritickej chvíli odohralo. "Po búrke nezabezpečili hasiči miesto. Strom padol na auto a my sme sa tam prišli pozrieť na tri minúty. Zdvihli strom, majiteľ auta zatúroval a napálil na chodník do skupinky ľudí. Do dievčatka a Denisy. Bol som tak meter od nej, mne sa to vyhlo," priblížil pre web cas.sk.
"Denisa bola úžasný človek. Bola cieľavedomá, dokázala veľmi veľa a mala celý život pred sebou. V pondelok 15. júna mala štátnice z vyšetrovacích metód v medicíne, vo štvrtok 18. júna dostala medailu a chcela skúsiť tretiu olympiádu. Nechala takú stopu po sebe, že to nezdieľam len ja, ale celá športová obec, a najmä rodina," prezradil ďalej.
Hrozôstrašný opis
Svedok, ktorý sledoval celý incident z okna bytovky, povedal, že ako hasiči nadvihli strom z auta, tak sa "zrazu rozbehlo strašnou rýchlosťou smerom k obrubníku a zobralo dvoch stojacích ľudí, potom vrazilo do stromu a tam sa prevrátilo na strechu".
Okamžite sa ponáhľali vytiahnuť ľudí spod auta a podávali prvú pomoc. "Stabilizovali ich a čakalo sa na ďalšie záchranné zložky. Videl som to z okna. On v tom aute sedel a zrazu sa plnou rýchlosťou rozbehlo dozadu," doplnil svedok pre uvedený portál.
"Po príchode na miesto policajti zistili, že sa vodič počas jazdy po parkovisku pred obytným domom z doposiaľ presne nezistených príčin dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, v dôsledku čoho narazil do iného zaparkovaného vozidla," uviedli policajti.
Ťažké zranenia
Potom prešiel mimo parkoviska na trávu, kde narazil do dvoch osôb. Neskôr narazil do stromu a auto sa prevrátilo na strechu. Vodič mal negatívny výsledok dychovej skúšky.
"V tejto súvislosti bolo začaté trestné stíhanie z trestného činu usmrtenia v jednočinnom súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví," doplnili policajti.
"Neskoro večer k nám bola prevezená mladá žena, do ktorej narazilo auto. Pacientka bola vo veľmi kritickom stave, v bezvedomí s viacpočetnými ťažkými poraneniami. Napriek enormnej snahe našich zdravotníkov sa, žiaľ, pacientku už nepodarilo zachrániť a zraneniam podľahla," konštatovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.
"S bytostným pohnutím a hlbokým zármutkom sme prijali šokujúcu informáciu, že v noci z nedele 21. na pondelok 22. júna vo veku 24 rokov zomrela Denisa Hurban Baránková, stala sa obeťou tragických okolností," uviedol Slovenský lukostrelecký zväz na sociálnej sieti.
Hurban Baránková reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024. Počas kariéry získala aj bronzovú medailu na majstrovstvách Európy v roku 2021 v olympijskom luku. Bol to vôbec prvý cenný kov pre Slovensko na tomto podujatí. Na Svetových hrách v roku 2025 získala zlato v čínskom Čcheng-tu v terénnej lukostreľbe.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/denisa-barankova-na-letnej-olympiade-v-parizi-fotografie/">Denisa Baránková na letnej olympiáde v Paríži (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Mrazivé detaily o tragickej smrti Baránkovej. Manžel bol len meter od nej, keď došlo k zrážke © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: tragické úmrtie Vyšetrovanie
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