Amazon kupuje technologickú spoločnosť Zoox, ktorá vyvíja samoriadené vozidlo

28.6.2020 - Americký internetový predajca Amazon oznámil, že kupuje technologickú spoločnosť Zoox, ktorá vyvíja samoriadené vozidlo pre prepravu prostredníctvom mobilnej aplikácie.Firma Amazon nezverejnila, koľko zaplatí za spoločnosť Zoox, ktorá bola založená pred šiestimi rokmi. Analytici však odhadujú, že kúpna cena je nad úrovňou 1 mld. USD. Amazon uviedol, že firma Zoox bude naďalej fungovať samostatne."Teší nás, že pomôžeme talentovanému tímu firmy Zoox preniesť ich víziu do reality," povedal Jeff Wilke, ktorý vedie maloobchodné podnikanie Amazonu.Transakcia by mohla Amazon priviesť k novej činnosti, a to k preprave ľudí. Niektorí analytici sa však domnievajú, že konečným cieľom Amazonu je zmena účelu vozidla Zoox tak, aby sa používalo pre jeho hlavné podnikanie, čiže doručovanie nákupov.(1 EUR = 1,1213 USD)