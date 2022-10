Američan De la Torre by napriek zraneniu nohy nemal prísť o miestenku na MS v Katare

Americký futbalový stredopoliar Luca de la Torre zo španielskeho klubu Celta Vigo utrpel svalové zranenie ľavej nohy a čaká ho približne trojtýždňová pauza. Dvadsaťštyriročný rodák z kalifornského San Diega by však nemal prísť o miestenku na majstrovstvách sveta v Katare, ktoré sa začnú 20. novembra potrvajú do 18. decembra.

29.10.2022 (Webnoviny.sk) -Podľa hlavného kouča španielskeho tímu Eduarda Coudeta zdravotná indispozícia jeho zverenca na klubovej úrovni nie je ohrozením jeho sna predstaviť sa na svetovom šampionáte. „Zhováral som sa s lekárom a ide o malé zranenie. Určite sa dostane na MS. Je to hráč, ktorý má v národnom tíme svoju pozíciu, v tomto by som problémy nevidel," uviedol Coudet.Luca de la Torre prišiel do Celty Vigo pred aktuálnou sezónou z holandského Heraclesu, so Španielmi podpísal kontrakt na štyri roky. Za nový klub doteraz odohral len päť stretnutí, všetky ako striedajúci hráč. Dovedna na hracej ploche strávil iba 54 minút. Vo výbere USA hral v septembri v prípravnom súboji proti Japoncom.Američania začnú na MS 2022 duelom proti výberu Walesu (21.11.), nasledovať budú súboje proti Angličanom a výberu Iránu.