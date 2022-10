Klopp prijal pokutu: Najdrahšia grimasa na svete

Tréner Jürgen Klopp označil pokutu od anglickej Futbalovej asociácie (FA) za "najdrahšiu grimasu na svete." Za vylúčenie v zápase 11. kola Premier League proti Manchestru City musí zaplatiť približne 35.000 eur, je však rád, že financie poputujú na dobročinné účely.





zdôraznil Klopp a uznal, že jeho správanie v 86. minúte duelu bolo nevhodné. Červenú kartu videl po tom, ako začal nespokojne kričať na postranného rozhodcu. Za stavu 1:0 arbiter neodpískal priamy kop po zákroku Bernarda Silvu na Mohameda Salaha, čo Kloppa značne nahnevalo:

Päťdesiatpäťročný Klopp sa vyhol suspendácii na sobotné stretnutie s Leedsom. V Anglicku na rozdiel od Nemecka nehrozí trénerom automaticky dištanc.

dodal nemecký kouč podľa agentúry DPA.

"Je to veľa peňazí, ale počul som, že sa použijú na dobrú vec. To ma teší,""Viem, čo som povedal. Viem aj to, že keby som to povedal trocha ďalej a s iným výrazom tváre, bolo by to úplne v poriadku. Bola to najdrahšia grimasa na svete.""Nevedel som o tom, ešte som sa tu neocitol v takejto situácii. Doteraz som nedostal červenú kartu, pokiaľ viem, nedostal som ani žltú,"