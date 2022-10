Svitko s prehľadom vedie Africa Eco Race, Benko je celkovo ôsmy

Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko zvíťazil v sobotnej 11. etape Africa Eco Race. Jazdec KTM má pred záverečným dňom na čele celkového poradia náskok 1:00:38 hodiny pred Talianom Mauriziom Gerinim na Husqvarne.





Svitko bol na 188 kilometrov dlhej trase z Mauritánie do senegalského mesta Mpal najrýchlejší časom 1:38:05 h. Druhý skončil Francúz Xavier Flick (Husqvarna) s mankom 3:19 min a tretie miesto obsadil ďalší jazdec KTM, Brit Robbie Wallace (+4:38).Štyridsaťročný Svitko zaznamenal na podujatí s prívlastkom "skutočného Dakaru" štvrté víťazstvo. Ďalší Slovák Martin Benko, ktorý jazdí taktiež na motocykli KTM, obsadil v sobotu štrnástu pozíciu so stratou 36:16 minúty. V celkovom hodnotení si udržal ôsmu priečku (+12:27:24).Podujatie vyvrcholí v nedeľu, pričom výsledky záverečnej 12. etapy sa nepočítajú do celkového poradia. Víťaz však musí prísť do cieľa pretekov v senegalskom Dakare, ktoré nadväzujú na pôvodnú trasu prestížnej púštnej rely.

Africa Eco Race



motocykle - 11. etapa (Ouad Naga - Mpal, 188 km): 1. Štefan SVITKO (SR/KTM) 1:38:05 h, 2. Xavier Flick (Fr./Husqvarna) +3:19 min, 3. Robbie Wallace (V. Brit./KTM) +4:38, ...14. Martin BENKO (SR/KTM) +36:16



celkové poradie: 1. SVITKO 44:11:56 h, 2. Maurizio Gerini (Tal./Husqvarna) +1:00:38, 3. Flick +2:25:17, ...8. BENKO +12:27:24