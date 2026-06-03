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03. júna 2026
Američan Werenski prevzal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL. Je na nej aj meno Chára – VIDEO
Zach Werenski sa okrem olympijského zlata v Miláne dočkal aj Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu NHL. Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL v sezóne 2025/2026 získal Zach Werenski. Americký ...
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3.6.2026 (SITA.sk) - Zach Werenski sa okrem olympijského zlata v Miláne dočkal aj Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu NHL.
Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL v sezóne 2025/2026 získal Zach Werenski. Americký bek v službách Columbusu uspel v náročnej konkurencii Kanaďana Cala Makara (Colorado Avalanche) a Švéda Rasmusa Dahlina (Buffalo Sabres).
Druhého Makara zdolal presvedčivo 1589 k 1191. V počte prvých miest to bolo 113:47. Trofej, ktorú získal v sezóne 2008/2009 Slovák Zdeno Chára, udeľuje tradične Profesionálna asociácia hokejových novinárov.
Werenski sa stal šiestym Američanom, ktorý prevzal Norrisovu trofej po Quinnovi Hughesovi, Adamovi Foxovi, Brianovi Leetchovi, Chrisovi Cheliosovi a Rodovi Langwayovi.
Člen zlatého tímu USA na zimných olympijských hrách v Miláne nazbieral v tejto sezóne 81 bodov za 22 gólov a 59 asistencií. Stačilo mu na to 75 zápasov. Pridal aj 7 plusových bodov a 18 trestných minút. Trofej si prevzal trochu tajuplne na záhradnej párty svojej rodiny venovanej Dňu otcov, kde mu ju priniesli zástupcovia Siene slávy.
"Som poctený, keď vidím na pohári svojich predchodcov. Na trofeji sú mená hráčov, na ktorých som vyrastal ako Leetch a Cheliosm ale aj tých, proti ktorým hrávam v NHL, resp, som s nimi v jednom tíme na medzinárodnej úrovni. Je to pre mňa veľká česť, ktorú by som nedosiahol bez širokej podpory ľudí okolo mňa. Ďakujem všetkým," cituje Werenského web NHL.
Zdroj: SITA.sk - Američan Werenski prevzal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL. Je na nej aj meno Chára – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL v sezóne 2025/2026 získal Zach Werenski. Americký bek v službách Columbusu uspel v náročnej konkurencii Kanaďana Cala Makara (Colorado Avalanche) a Švéda Rasmusa Dahlina (Buffalo Sabres).
Druhého Makara zdolal presvedčivo 1589 k 1191. V počte prvých miest to bolo 113:47. Trofej, ktorú získal v sezóne 2008/2009 Slovák Zdeno Chára, udeľuje tradične Profesionálna asociácia hokejových novinárov.
Werenski sa stal šiestym Američanom, ktorý prevzal Norrisovu trofej po Quinnovi Hughesovi, Adamovi Foxovi, Brianovi Leetchovi, Chrisovi Cheliosovi a Rodovi Langwayovi.
81 bodov v 75 zápasoch
Člen zlatého tímu USA na zimných olympijských hrách v Miláne nazbieral v tejto sezóne 81 bodov za 22 gólov a 59 asistencií. Stačilo mu na to 75 zápasov. Pridal aj 7 plusových bodov a 18 trestných minút. Trofej si prevzal trochu tajuplne na záhradnej párty svojej rodiny venovanej Dňu otcov, kde mu ju priniesli zástupcovia Siene slávy.
Poctený menami predchodcov
"Som poctený, keď vidím na pohári svojich predchodcov. Na trofeji sú mená hráčov, na ktorých som vyrastal ako Leetch a Cheliosm ale aj tých, proti ktorým hrávam v NHL, resp, som s nimi v jednom tíme na medzinárodnej úrovni. Je to pre mňa veľká česť, ktorú by som nedosiahol bez širokej podpory ľudí okolo mňa. Ďakujem všetkým," cituje Werenského web NHL.
Zdroj: SITA.sk - Američan Werenski prevzal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL. Je na nej aj meno Chára – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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