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03. júna 2026
Kosťuková postúpila do semifinále Roland Garros, ale v noci radšej nesleduje správy z Ukrajiny
Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková sa prvýkrát v kariére prebojovala do semifinále grandslamového turnaja. Po víťazstve nad krajankou Jelinou Svitolinovou na Roland Garros priznala, že napriek športovým úspechom ...
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3.6.2026 (SITA.sk) - Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková sa prvýkrát v kariére prebojovala do semifinále grandslamového turnaja. Po víťazstve nad krajankou Jelinou Svitolinovou na Roland Garros priznala, že napriek športovým úspechom má neustále na mysli vojnu vo svojej vlasti.
Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková postúpila do semifinále druhého grandslamového turnaja tohtoročnej sezóny Roland Garros v Paríži, keď v utorňajšom štvrťfinále zvíťazila nad krajankou Jelinou Svitolinovou 6:3, 2:6, 6:2. Bolo to prvé čisto ukrajinské štvrťfinále na grandslamovom podujatí v profesionálnej ére a zároveň aj prvý Kosťukovej postup medzi najlepšie štyri hráčky na turnajoch veľkej štvorky.
Dvadsaťtriročná tenistka po zápase len ťažko zadržiavala slzy a triumf venovala Ukrajine. V noci na utorok totiž krajinu zasiahli stovky ruských dronov a desiatky rakiet, pričom podľa dostupných informácií zahynulo najmenej 21 ľudí.
„Pri všetkom, čo sa deje, je pre mňa požehnaním, že môžem byť tu. Nemyslím na víťazstvo, nie je to pre mňa to najdôležitejšie. Som tu, aby som reprezentovala Ukrajinu a užila si to,“ povedala Kosťuková novinárom.
Tenistka dlhodobo otvorene podporuje svoju krajinu počas vojny s Ruskom. Po svojom zápase v prvom kole turnaja prezradila, že ich rodinný dom len tesne unikol zásahu rakety. Zároveň vysvetlila, že si na noc vypína upozornenia na správy, aby sa mohla sústrediť na tenis a mala aspoň trochu pokojný spánok.
„Keď som sa dnes ráno zobudila, videla som, že je to všade v správach. Napísala som rodine, či sú v poriadku. To je v podstate všetko, čo môžem urobiť,“ uviedla. Dodala, že najväčší význam pre ňu má hovoriť o situácii na Ukrajine, aby si ľudia vo svete na vojnu nezvykli.
Kosťuková prežíva výbornú antukovú sezónu. Pred Roland Garros vyhrala turnaje v Madride a Rouene a momentálne ťahá sériu 17 víťazných zápasov. Vo štvrtkovom semifinále nastúpi proti ruskej tenistke Mirre Andrejevovej. Pôjde zároveň o reprízu finále z Madridu, v ktorom Ukrajinka zvíťazila vo dvoch setoch. Svitolinová po vyradení uviedla, že bude svojej krajanke držať palce a verí, že by mohla získať pre Ukrajinu historicky prvý grandslamový titul vo dvojhre.
Zdroj: SITA.sk - Kosťuková postúpila do semifinále Roland Garros, ale v noci radšej nesleduje správy z Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková postúpila do semifinále druhého grandslamového turnaja tohtoročnej sezóny Roland Garros v Paríži, keď v utorňajšom štvrťfinále zvíťazila nad krajankou Jelinou Svitolinovou 6:3, 2:6, 6:2. Bolo to prvé čisto ukrajinské štvrťfinále na grandslamovom podujatí v profesionálnej ére a zároveň aj prvý Kosťukovej postup medzi najlepšie štyri hráčky na turnajoch veľkej štvorky.
Dvadsaťtriročná tenistka po zápase len ťažko zadržiavala slzy a triumf venovala Ukrajine. V noci na utorok totiž krajinu zasiahli stovky ruských dronov a desiatky rakiet, pričom podľa dostupných informácií zahynulo najmenej 21 ľudí.
„Pri všetkom, čo sa deje, je pre mňa požehnaním, že môžem byť tu. Nemyslím na víťazstvo, nie je to pre mňa to najdôležitejšie. Som tu, aby som reprezentovala Ukrajinu a užila si to,“ povedala Kosťuková novinárom.
Tenistka dlhodobo otvorene podporuje svoju krajinu počas vojny s Ruskom. Po svojom zápase v prvom kole turnaja prezradila, že ich rodinný dom len tesne unikol zásahu rakety. Zároveň vysvetlila, že si na noc vypína upozornenia na správy, aby sa mohla sústrediť na tenis a mala aspoň trochu pokojný spánok.
„Keď som sa dnes ráno zobudila, videla som, že je to všade v správach. Napísala som rodine, či sú v poriadku. To je v podstate všetko, čo môžem urobiť,“ uviedla. Dodala, že najväčší význam pre ňu má hovoriť o situácii na Ukrajine, aby si ľudia vo svete na vojnu nezvykli.
Kosťuková prežíva výbornú antukovú sezónu. Pred Roland Garros vyhrala turnaje v Madride a Rouene a momentálne ťahá sériu 17 víťazných zápasov. Vo štvrtkovom semifinále nastúpi proti ruskej tenistke Mirre Andrejevovej. Pôjde zároveň o reprízu finále z Madridu, v ktorom Ukrajinka zvíťazila vo dvoch setoch. Svitolinová po vyradení uviedla, že bude svojej krajanke držať palce a verí, že by mohla získať pre Ukrajinu historicky prvý grandslamový titul vo dvojhre.
Fotogaléria k článku:
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Zdroj: SITA.sk - Kosťuková postúpila do semifinále Roland Garros, ale v noci radšej nesleduje správy z Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
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