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 24hod.sk    Šport

03. júna 2026

Prvý Čech v semifinále v Paríži po 16 rokoch. Menšík potreboval proti Fonsecovi 7 mečbalov


Tagy: český chlapec dvojhra mužov postup do semifinále Roland Garros Štvrťfinále

Prvú semifinálovú dvojicu mužskej dvojhry na Roland Garros tvoria Jakub Menšík a Alexander Zverev. Jakub Menšík má iba 20 rokov, ale tenis hrá ako ostrieľaný harcovník so skúsenosťami z ...



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mensik 676x451 3.6.2026 (SITA.sk) - Prvú semifinálovú dvojicu mužskej dvojhry na Roland Garros tvoria Jakub Menšík a Alexander Zverev.


Jakub Menšík má iba 20 rokov, ale tenis hrá ako ostrieľaný harcovník so skúsenosťami z najväčších turnajov. Českému mladíkovi tento rok zatiaľ veľmi chutí parížska antuka.

Po dvoch päťsetových bitkách s Argentínčanom Marianom Navonem a Rusom Andrejom Rubľovom vo štvrťfinále dvojhry na Roland Garros čakal na Menšíka premožiteľ Novaka Djokoviča Joao Fonseca.

Ešte o rok mladší Brazílčan sa držal statočne, ale prehral v troch setoch 4:6, 3:6, 6:7 (3).

Potreboval 7 mečbalov


V dvanástom geme tretieho setu Fonseca pri svojom podaní odvrátil šesť mečbalov, ale neskôr počas tajbrejku už kapituloval pri siedmom. Súper mu nasúkal 49 víťazných úderov, z toho 11 es. V treťom sete český tenista čelil nepriaznivému stavu 0:2 aj 3:5, ale dostal sa z toho a pred očami priateľky aj oboch rodičov dovŕšil víťazstvo 3:0 na sety.



"Vedel som, že nič ľahké ma nečaká. Začali sme obaja nervózne, ale na konci zápasu sme už predvádzali neskutočné údery. Som rád, že som sa vrátil do tretieho setu a zostal som koncentrovaný. Na záver v tajbrejku som podal jeden z mojich najlepších kariérnych výkonov," vravel Menšík v prvom rozhovore po zápase Alexovi Corretjovi ešte na dvorci.


Po 10 aj 16 rokoch


Takmer 10 rokov trvalo, kým sa český tenista prebojoval do semifinále niektorého z turnajov tzv. Veľkej štvorky. V roku 2017 bol Tomáš Berdych v najlepšej štvorke na Wimbledone.

Na Roland Garros bol naposledy predtým v semifinále rovnako Berdych, ale pred 16 rokmi. Menšík sa vďaka postupu do najlepšej štvorky posunul vo virtuálnom rebríčku ATP z 27. na 17. miesto.

Dočká sa Zverev?


Semifináliovým súperom Menšíka bude po dvoch dňoch voľna až v piatok Nemec Alexander Zverev.

Pri neúčasti obhajcu Carlosa Alcaraza a prehrách svetovej jednotky Jannika Sinnera a srbskej legendy Novaka Djokoviča je práve Zverev adept číslo 1 na zisk singlového titulu v mužskej dvojhre. Akýkoľvek grandslamový titul mu stále chýba v zbierke úspechov.

"Budem mať dostatok času vôbec si uvedomiť, čo sa deje. Samozrejme, pripravím sa na neho čo najlepšie, ale všetkým je jasné, kto bude favorit," povedal Menšík pred súbojom proti svetovej trojke.


Zdroj: SITA.sk - Prvý Čech v semifinále v Paríži po 16 rokoch. Menšík potreboval proti Fonsecovi 7 mečbalov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: český chlapec dvojhra mužov postup do semifinále Roland Garros Štvrťfinále
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